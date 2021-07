به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از gizmochina، سال گذشته PlayStation ۵ (PS۵) به عنوان آخرین نسخه از سری کنسول‌های بازی سونی منتشر شد و در ماه نوامبر برای خرید در دسترس قرار گرفت. در حالی که تقاضا بیش از میزان عرضه کنسول بوده است و به دلیل کمبود آن با تاخیر راهی بازار شده است، اما به لطف بحران تراشه، شرکت سونی اعلام کرد که بیش از ۱۰ میلیون دستگاه فروخته است.

سونی از طریق توئیتر و همچنین یک پست وبلاگ اعلام کرده است که از ۱۸ ژوئیه، بیش از ۱۰ میلیون کنسول PlayStation ۵ در سراسر جهان به فروش رسانده است. این رقم PS۵ را به رکورددار سریع‌ترین فروش کنسول در تاریخ Sony Interactive Entertainment (SIE) تبدیل کرده است.

شکی نیست اگر مشکلات عرضه کنسول به وجود نمی‌آمد، شرکت سونی رقم قابل توجهی از این محصول را می‌فروخت. این کنسول تا پایان آوریل ۲۰۲۱ در چین عرضه نشد. در بیانیه مطبوعاتی از تلاش تیم توسعه محصول، تیم مهندسی سخت افزار و عملیات و همچنین تیم‌های عملیاتی تجاری در سراسر جهان برای دستیابی به این رقم فروش بازی، قدردانی شده است.

سونی همچنین اشاره کرد که بازی‌های انحصاری مانند God of War: God of War: Ragnarok، Gran Turismo ۷ و Horizon Forbidden West به این سیستم عامل وارد می‌شوند. همچنین به سایر بازی‌های کامپیوتری مورد انتظار مانند Battlefield ۲۰۴۲، DEATHLOOP، Far Cry ۶ و Kena: Bridge of Spirits نیز اشاره داشت. برخی از این بازی‌ها امسال وارد می‌شوند در حالی که برخی دیگر تا سال ۲۰۲۲ عرضه نمی‌شوند.

قیمت کنسول PlayStation ۵

سرانجام، سونی اشاره کرد که هنوز در حال کار بر روی بهبود عرضه در سراسر جهان است و نمی‌تواند صبر کند روزی کنسول به راحتی در دسترس همه قرار گیرد. البته این شرکت قیمت مدل‌های مخالف این کنسول را نیز اعلام کرده است. برای نسخه دیجیتال که درایو دیسک ندارد، ۳۹۹ دلار / ۳۹۹ یورو / ۳۴۹ پوند / ۳۹، ۹۹۰ پوند قیمت دارد. مدل درایو برای بازی‌های فیزیکی ۴۹۹ دلار / ۴۹۹ یورو / ۴۴۹ پوند / ۴۹، ۹۹۰ پوند قیمت دارد.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/