به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، به نقل از دیلی میل، یافته‌های یک پژوهش جدید نشان می‌دهد افرادی که مشکل شنیدن مکالمات در مکان‌های شلوغ را دارند، دو برابر بیشتر از افراد دیگر در معرض آن هستند که در سنین بالا دچار زوال عقل شود.

بر پایه این گزارش، داده‌های سلامت بیش از ۸۲ هزار شرکت کننده در این پژوهش که سنینی بالای ۶۰ سال داشتند، از سوی محققان دانشگاه آکسفورد که به دنبال بررسی عوامل خطر زوال عقل بودند، مورد بررسی قرار گرفت. این محققان دریافتند مشکل در شنوایی مکالمات، به خصوص در یک محیط پر سر و صدا تا ۹۱ درصد با خطر بالای زوال عقل مرتبط است.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، اختلال شنوایی حدود ۱.۵ میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر خود قرار داده است و شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که می‌تواند نشانگر خطر زوال عقل باشد.

این مسأله، تیم آکسفورد را به بررسی بانک اطلاعات پزشکی واداشت؛ جایی که دریافتند تلاش برای دنبال کردن مکالمات در محیطی پر سر و صدا یک عامل خطر بیماری زوال عقل است؛ اما می‌تواند درمان شود و این بیماری رامتوقف کند.

متخصصان می‌گویند هرکسی که نگرانی در خصوص شنوایی خود دارد، باید با پزشک خود تماس بگیرد. محققان این پژوهش گفته اند علت این ارتباط را بررسی نکرده اند؛ اما گمان دارند اختلال شنوایی احتمال سایر عوامل زوال عقل را افزایش می‌دهد.

افراد همزمان با اینکه پیرتر می‌شوند، مشکل شنوایی در آنها بیشتر می‌شود و یکی از مولفه‌های این مسئله، سخت شنیدن در محیط‌های پر سر و صداست. این مسئله می‌تواند همچنین بر عملکرد روزانه آن‌ها نیز تأثیر بگذارد.

در این پژوهش جدید که از سوی دپارتمان سلامت جمعیت نافیلد دانشگاه آکسفورد (NDPH) به انجام رسید، محققان متوجه شدند پس از ۱۱ سال، ۱۲۸۵ شرکت کننده بر اساس سوابق بیماری بستری در بیمارستان، به بیماری زوال عقل شناخته شدند.

دکتر توماس لیتل جونز، نویسنده ارشد این پژوهش در این باره گفت: زوال عقل میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است و انتظار می‌رود در دهه‌های آتی، این رقم سه برابر شود.

گفتنی است، نتایج این پژوهش در مجله انجمن آلزایمر (The Journal of the Alzheimer's Association) منتشر شده است.

انتهای پیام/