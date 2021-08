به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،فواید کدو سبز فراتر از لذت‌بخش کردن منوی غذایی شماست. مزایایی که کدو سبز، طبق گفته تحقیقات، برای بدن به ارمغان می‌آورد را در ادامه بخوانید:

۱. ممکن است خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد

چه سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان داشته باشید و چه سایر عوامل خطر برای ابتلا به این بیماری را دارا باشید، افزودن منظم مقداری کدو سبز به برنامه غذایی، می‌تواند در طولانی‌مدت از شما محافظت کند. تجزیه و تحلیل تحقیقی منتشر شده در سال ۲۰۱۷ نشان داد که کدو سبز نه تنها خاصیت مبارزه با سرطان را نشان می‌دهد، بلکه میزان مرگ‌ومیر را برای انواع خاصی از سلول‌های سرطانی نیز بالا می‌برد.

۲. می‌تواند به کاهش وزن کمک کند

کدو سبز منبع فراوانی از کاروتنوئیدها، از جمله لوتئین، بتاکاروتن و زاگزانتین، است که از انواع رنگدانه‌های گیاهی است که اغلب در میوه‌ها و سبزیجات با رنگ‌های زرد، قرمز و نارنجی یافت می‌شود. برای کسانی که سعی در کاهش وزن دارند، افزایش مصرف کاروتنوئید‌ها یک انتخاب کاملاً هوشمندانه است. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۲ انتشار یافت نشان داد مقادیر بالاتر کاروتنوئید‌ها در خون افراد مورد مطالعه، با کاهش وزن و کاهش چربی مرتبط است.

۳. ممکن است خطر بیماری قلبی را کاهش دهد

ممکن است ساده‌ترین راه برای بهبود سلامت قلبتان، افزودن مقداری کدو سبز به رژیم غذایی باشد. در مطالعه منتشر شده در سال ۲۰۱۸، ۲۹۱۰۳ مرد طی یک دوره مطالعه ۳ ساله و یک دوره پیگیری ۳۱ ساله مورد بررسی قرار گرفتند. آنچه محققان کشف کردند این بود: کسانی که سطح بتاکاروتن سرمی بیشتری دارند، هم از نظر ابتلا به بیماری قلبی و هم سکته مغزی، و همچنین میزان مرگ و میر ناشی از هر علتی، در معرض خطر کمتری قرار دارند.

۴. ممکن است موجب بهبودی سلامت ایمنی شود

برای افزایش دریافت ویتامین C در رژیم غذایی، لازم نیست حتماً از مرکبات استفاده کنید، کدو سبز یک منبع غنی از این ماده مغذی ضروری است. با مصرف یک کدو سبز بزرگ، ۵۷.۸ میلی‌گرم ویتامین C دریافت خواهید کرد که بیش از ۶۰ درصد میزان مورد نیاز روزانه برای مردان و بیش از ۷۵ درصد برای زنان است؛ و با تمام این میزان ویتامین C، سیستم ایمنی‌تان تقویت خواهد شد. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که سطح کافی ویتامین C در سرم افراد ممکن است یک اثر پیشگیرانه در برابر عفونت داشته باشد و از شدت و مدت بیماری در بین بیماران بکاهد.

۵. ممکن است به تنظیم فرایند هضم کمک کند

اگر هضم غذا به کندی پیش می‌رود، افزودن مقداری کدو سبز به برنامه غذایی، می‌تواند به حل این مسئله کمک کند. یک کدو سبز متوسط علاوه بر اینکه منبع غنی از آب است، که می‌تواند به حرکت غذا در دستگاه گوارش کمک کند، حاوی دو گرم فیبر، یعنی هشت درصد از میزان مورد نیاز روزانه است که باعث می‌شود هضم غذا منظم‌تر شود.

منبع: تبیان

