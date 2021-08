سومین جشنواره ملی هنر دیجیتال با معرفی برگزیدگان به کارخود پایان داد

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، علیرضا رزازی فر دبیر سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال گفت: طبق تقسیم‌بندی، جمع‌آوری آثار برگزیده در پنج بخش و ۱۷ رشته انجام و ۱۱ رشته از میان رشته‌ها به عنوان رشته‌های بخش مسابقه رقابتی اعلام شد که توسط هیات انتخاب مورد گزینش قرار گرفت و توسط ۶ گروه از داوران نقد شد.

وی به اعلام نفرات برتر در بخش ویدیوآرت اشاره کرد و افزود: اثر آرزو رمضانی شایسته‌ تقدیر برای اثر کودک درون، اثر پرنیان دیناری به نام I Forbid You To See Me به عنوان برگزیده اعلام شد.

رزازی فر تصریح کرد: در بخش فیلم‌های واجد جلوه‌های ویژه، اثر زوزه پارسا بزرگانی شایسته‌ تقدیر و اثر مهتاب فرهادی برای اثر کانیبال برگزیده شد.

وی ادامه داد: در بخش دستکاری دیجیتال در عکس، اثر شایسته‌ تقدیر محمدعلی ناصری به نام مرموز و اثر برگزیده این بخش جشنواره به مریم فاطمی برای اثر فریاد رسید.

