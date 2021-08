چطور حساب اپل آرکید را با دوستانم به اشتراک بگذارم؟

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اپل آرکید را می‌توانیم یکی از اقتصادی‌ترین سیستم‌ها برای اشتراک بازی‌های موبایلی بدانیم. شما با خرید گیفت کارت اپل ۵ دلاری می‌توانید این سرویس را فعال کنید و به بیش از ۱۰۰ بازی روی آیفون خودتان دسترسی داشته باشید.

اما نکته جالب‌تر این است که شرکت اپل با قابلیت «فمیلی شیرینگ» این فرصت را به شما داده تا حساب اپل آرکید خودتان را با ۵ فرد دیگر هم شریک شوید! به این ترتیب حتی می‌توانید هزینه ۵ دلاری خرید این حساب را بین ۵ نفر تقسیم کنید! حالا سوال اینجاست که امکان «فمیلی شیرینگ» چیست و چطور کار می‌کند؟

قابلیت فمیلی شیرینگ اپل

فمیلی شیرینگ قابلیتی است که شما را قادر می‌سازد تا حساب‌های اپل خودتان (شامل اپ‌استور، اپل نیوز پلاس و اپل موزیک) را با ۵ حساب آیکلود دیگر اشتراک‌گذاری کنید.

در واقع لطف فمیلی شیرینگ به این است که شما می‌توانید سرویس‌های خریداری شده خودتان را با خانواده و دوستان‌تان به اشتراک بگذارید. همچنین همانطور که گفتیم می‌توانید از این طریق در هزینه‌ها هم صرفه‌جویی کنید. به‌طور کلی قابلیت فمیلی شیرینگ مزایای زیر را برای شما به همراه دارد:

•‌ می‌توانید موسیقی، فیلم، کتاب، بازی و هر خرید دیگری را به‌صورت آنی با بقیه شریک شوید

•‌ می‌توانید تصاویر خودتان را با بقیۀ اعضای خانواده‌تان به اشتراک بگذارید

• با اشتراک‌گذاری لوکیشن‌ها، هر لحظه می‌توانید بفهمید که اعضای خانواده‌تان یا دوستان‌تان کجا هستند

البته توجه داشته باشید که برای افراد زیر ۱۸ سال اجازه والدین برای خرید الزامی است.

حالا چطور می‌توانیم فمیلی شیرینگ را فعال کنیم؟

برای این کار باید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. پیش از هرچیزی باید با استفاده از اپل آیدی خودتان، به آیکلود وارد شوید یا اصطلاحاً sign in کنید.

۲. اکنون باید به منوی تنظیمات آیفون خودتان وارد شوید و در زیر نوار جستجو، بر روی نام‌تان ضربه بزنید و آن را لمس کنید.

۳. سپس گزینۀ «Set Up Family Sharing» را انتخاب کرده و در صفحۀ بازشده روی گزینۀ «Get Started» ضربه بزنید.

۴. حالا گزینۀ Continue را انتخاب کنید.

۵. روی گزینۀ terms and conditions برای موافقت با قوانین کلیک کنید.

۶. برای انتخاب روش پرداخت، گزینۀ Continue را بزنید.

۷. در این قسمت می‌توانید انتخاب کنید که آیا دوست دارید تا موقعیت مکانی شما با سایر اعضای گروه به اشتراک گذاشته شود یا نه.

۸. برای اضافه کردن دوستان یا اعضای خانواده‌تان روی گزینۀ Add Family Member کلیک کنید.

۹. نام موردنظرتان را در قسمت جستجو تایپ کنید و آن را انتخاب کنید.

۱۰. حالا باید از طریق ایمیل و یا اعلان روی گوشی دوستان‌تان را باخبر کنید.

۱۱. اگر دعوت شما را برای عضویت بپذیرند، می‌توانند پس از عضویتشان هر خریدی را که در گروه خانواده انجام می‌شود، در نوار Purchased در iTunes، iBooks و یا App Store مشاهده کنند که برای هر یک از اعضای خانواده به نمایش گذاشته می‌شود.

با گیفت کارت، اعتبار دلاری داشته باشید و راحت خرید کنید

طراحی و توسعه کارت اعتباری یا گیفت کارت، بسیاری از پرداخت‌های بین‌المللی را راحت کرده است؛ به‌طوری که شما می‌توانید با خرید گیفت کارت، بسیاری از سرویس‌ها و خدمات موردنظر خودتان را با صرف زمان اندکی خریداری کنید؛ بدون این که به حساب بین‌المللی نیازی داشته باشید!

در حال حاضر بسیاری از خدمات و سرویس‌های شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ جهان مانند گوگل، ماکروسافت، اپل و نتفلیکس به‌صورت غیر رایگان ارائه می‌شوند.

به این ترتیب شما برای استفاده از خدمات این شرکت‌ها باید حق اشتراک مخصوص را پرداخت کنید. همان‌طور که بالاتر اشاره کردیم، شرکت اپل نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین برای بهره‌مندی از سرویس‌های شرکت اپل، مثل اپل آرکید، تنها لازم است اشتراک آن را پرداخت کنید. آسان‌ترین راه برای پرداخت اشتراک ماهانه استفاده از کارت اعتباری یا خرید گیفت کارت است.

هنگام خرید گیفت کارت چه نکاتی را باید در نظر داشته باشیم؟

باید هنگام خرید گیفت کارت به نوع و مورد استفاده آن دقت کنید؛ چرا که بسیاری از شرکت‌ها برای پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای از گیفت کارت‌های مخصوص خودشان استفاده می‌کنند.

شما می‌توانید برای تهیۀ گیفت کارت اورجینال فروشگاه‌هایی مثل آیتونز، گوگل پلی، پلی‌استیشن، ایکس باکس، اسپاتیفای، استیم والت آرژانتین، آمازون و ... به موبوگیفت مراجعه کنید و با خیال راحت خرید بی‌دردسری داشته باشید.

توجه داشته باشید که گیفت کارت موردنظر خودتان را در مبالغی خریداری کنید که به آن نیاز دارید، چون این کارت‌های اعتباری قابلیت شارژ مجدد ندارند و نمی‌توانید آن‌ها را دوباره شارژ کنید.

نکتۀ مهم بعدی این است که باید در نظر داشته باشید هر گیفت کارت برای منطقۀ خاصی قابل استفاده است؛ برای مثال، گیفت کارت آمریکا تنها برای پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای آمریکا قابل استفاده است. پس در هنگام استفاده از این گیفت کارت، باید فیلترشکن خودتان را روی لوکیشن آمریکا تنظیم کنید.

اگر سوالی در این زمینه ذهن‌تان را به خودش مشغول کرده می‌توانید برای دریافت مشاوره با موبوگیفت به شمارۀ ۰۳۱۳۵۵۷۳۴۸۱ تماس بگیرید.

