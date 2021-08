به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، علیرضا رزازی فر دبیر سومین جشنواره ملی هنر‌های دیجیتال در دانشگاه دامغان گفت: داوری آثار در پنج بخش و ۱۷ رشته انجام شد و هیات داوران این افراد را به عنوان برگزیده اعلام کرد:

بخش ویدیوآرت: آرزو رمضانی شایسته تقدیر برای اثر کودک درون، اثر پرنیان دیناری به نام I Forbid You To See Me به عنوان برگزیده اعلام شد.

بخش فیلم‌های واجد جلوه‌های ویژه: اثر زوزه از پارسا بزرگانی شایسته تقدیر و اثر مهتاب فرهادی برای اثر کانیبال برگزیده شد.

بخش دستکاری دیجیتال در عکس: اثر شایسته تقدیر محمدعلی ناصری به نام مرموز و اثر برگزیده این بخش جشنواره به مریم فاطمی برای اثر فریاد رسید.

بخش گرافیک دیجیتال (پوستر)، اثر مهدی امیریان شایسته تقدیر شد و فاطمه صباغ گل و مهدی امیریان برای اثر هواپیمای ps ۷۵۲ به عنوان اثر برگزیده معرفی شدند.

بخش نقاشی دیجیتال: ابراهیم فرمانی برای اثر سماک شایسته تقدیر شد و اثر Throw in the ocean تینا بنایی برگزیده شد.

بخش انیمیشن: اثر مسافر از مهردخت خرمی پور در این بخش شایسته تقدیر و اثر کاکایی از زهرا ملایری برگزیده شد و در بخش

بخش موشن گرافیک: اثر نمایشگاه پرستار ۲ از رامین ایمانی شایسته تقدیر و اثر شرکت کسرا از علی آزاد به عنوان برگزیده معرفی شدند.

بخش کرونا: اثر من هم ماسک میزنم از ادریس جمالی شایسته تقدیر و اثر انیمیشن کرونا از مسعود شریفی در این بخش به عنوان نفر برگزیده اعلام شد.

دیپلم افتخار (اثر سوم) به فریماه فاطمی برای اثر پوستر کرونا اهدا شد.

بخش بازی‌های کامپیوتری، سید وحید مصطفوی برای اثر تیزران شایسته تقدیر و جایزه اثر برگزیده به میلاد جعفری برای اثر ویلکا رسید.

دبیر سومین جشنواره ملی هنر‌های دیجیتال گفت: از میان مجموع آثار ارسال شده به دبیرخانه ۵۱۳ اثر واجد شرایط شناخته شد و پس از داوری ابتدایی ۱۸۴ اثر توسط هیات انتخاب جشنواره برای حضور در بخش رقابتی پذیرفته شد که این آثار شامل ۱۷ اثر دستکاری دیجیتال در عکس، ۳۲ اثر گرافیک، ۲۶ اثر نقاشی دیجیتال، ۳۳ اثر موشن گرافیک، ۴۰ اثر انیمیشن، ۱۱۰ اثر فیلم کوتاه واجد جلوه‌های ویژه دیجیتال، هفت اثر بازی، پنج اثر طراحی وب و ۱۴ اثر ویدیو آرت بود.

این جشنواره در سه بخش رقابتی، غیر رقابتی و ویژه در شاخه‌های تصاویر ایستای دیجیتال، تصاویر متحرک دیجیتال، طراحی تعاملی دیجیتال، هنر هوش مصنوعی و هنر‌های دیجیتال بین‌رشته‌ای از ۲۶ تیر ماه با مراسم افتتاحیه و گشایش نمایشگاه مجازی، فعالیت خود را آغاز کرد و پس از نمایش کلیه آثار، برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، در تاریخ ۱۰ مرداد با اعلام برگزیدگان به کار خود پایان داد.

