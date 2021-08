مصرف انرژی در پالایشگاه تهران ۱.۱ درصد کاهش یافت

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پالایشگاه تهران، حامد آرمان‌فر مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران از کاهش ۱.۱ درصدی مصرف انرژی در این شرکت و صرفه‌جویی ۳.۷ هزار میلیارد ریالی آن در سال ۱۳۹۹ خبر داد.

او گفت: شرکت پالایش نفت تهران توانست در سال گذشته از انتشار حدود ۲هزار و ۵۰۰ تن آلاینده SO ۲ و حدود ۵۰هزار تن آلاینده CO ۲ در سال به اتمسفر جلوگیری کند. صرفه‌جویی غیرمستقیم ناشی از کاهش انتشار آلاینده‌های Co ۲ و So ۲ به اتمسفر که منجر به کاهش هزینه‌های اجتماعی شده است برابر با یک‌هزار و ۲۰ میلیارد ریال در سال برآورد شده است.

آرمان‌فر درباره اقدام‌های انجام شده در سال ۱۳۹۹ که منجر به این کاهش چشمگیر مصرف انرژی شده است، اظهار کرد: جایگزینی برق واحد‌های کنترل یک شمالی از STG به GTG، تشکیل جلسات کارگروه عالی مدیریت انرژی به‌منظور پایش مداوم عملکرد انرژی شرکت، پیگیری و بررسی پروژه‌های بهینه سازی انرژی، بررسی هزینه‌های انرژی و سود ناخالص شرکت، پایش مداوم سوخت مایع مصرفی در راستای استفاده حداکثری از سوخت گازی و حذف سوخت مایع، ارتقای داشبورد عملیات روزانه به منظور پایش‌های مداوم و روزانه شاخص‌های کلیدی عملکرد انرژی در سطح کلان و در سطح واحد‌های عملیاتی، ایجاد مشوق‌های انگیزشی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد‌های عملیاتی به‌صورت ماهیانه و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی را می‌توان برخی از اقدام‌های انجام شده شرکت پالایش نفت تهران در خصوص کاهش مصرف انرژی دانست.

او ادامه‌داد: بهبود ۱.۱ درصدی در عملکرد انرژی مصرفی شرکت و همچنین کاهش تدریجی و حذف سوخت مایع از سبد سوخت مصرفی و جایگزینی آن با سوخت گاز طبیعی علاوه بر صرفه‌جویی مستقیم سه‌هزار و ۷۱۴ میلیارد ریالی باعث کاهش قابل توجه انتشار آلاینده‌های زیست محیطی به اتمسفر شد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران افزود: استفاده بهینه از انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی همواره به عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدار مدنظر شرکت پالایش نفت تهران قرار داشته است.

