حرکات هولناک بدلکاران در تاریخ سینمای جهان + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بدلکار به شخصی گفته می‌شود که کار‌های نمایشی خطرناکی را در فیلم‌ها و نماهنگ‌ها به جای هنرپیشه اصلی انجام می‌دهد.

بدلکاری شامل کار‌هایی مانند پریدن از دیوار، هواپیما و جز اینها، بازی کردن نقش کسی که در بدنش در حال سوختن است، نمایش‌های ورزش رزمی و ... می‌شود. پیش از به وجود آمدن جلوه‌های ویژهٔ رایانه‌ای راهی بجز استفاده از افراد واقعی برای فیلمبرداری چنین صحنه‌هایی وجود نداشت. کسی که پیشه اش بدلکاری است، بدلکار نام دارد. اصولاً ورزش‌های نمایشی پر هیجان در فعالیت بدلکاری اثر مستقیم دارد. تاریخچه بدلکاری

در روز‌های ﺁغازین صنعت فیلمسازی، هیچ فکری راجع به بدلکاری نشده بود. اگر کار خطرناکی برای یک صحنه لازم بود، سازندگان به دنبال استخدام افرادی میرفتند که یا دیوانه باشند و یا امیدی برای ادامه‌ی زندگی نداشته باشند. اولین بدل کاران حرفه ای، کمدین‌هایی بودند مثل کیستون پاپس و باستر کیتون.

ﺁن‌ها حتی برای اجرای این کار ﺁموزش ندیده بودند، اما در عوض سعی میکردند از طریق ﺁزمون و خطا به کشف و یادگیری بپردازند. به عنوان مثال، اگر به خلق صحنه‌ای نیاز بود که در آن مردی با فاصله‌ی صد‌ها فوت از میله‌ای آویزان شود، قطعا با ساز و کار بسیار متفاوتی نسبت به دوره‌ی کنونی مواجه بودند.

مسلما این امکان وجود نداشت تا تشک استانداردی روی زمین پهن کنند و میله را در فاصله‌ی کمی از آن قرار دهند و سپس صحنه آویزان شدن بازیگر را با حقه‌های کامپیوتری ترکیب کنند. ﺁن‌ها کسی را پیدا میکردند که واقعا مایل به معلق شدن در یک ارتفاع وحشتناک بود. همچنین فیلم‌های اکشن مدرن هنوز وجود نداشتند، و بیشتر این بدلکاری‌ها برای آثار کمدی انجام میشد.

از اوایل سال ۱۹۱۰، مخاطبان زیادی به فیلم‌های اکشن علاقه پیدا کردند. این کار نیازمند صحنه‌های خطرناک‌تر و استفاده از بدلکار‌های بیشتر و بسیار حرفه‌ای بود. با ظهور فیلم‌های وسترن، ستاره‌های ورزش گاو بازی و سوارکاری وارد عرصه سینما شدند و به بدلکاری و بازیگری پرداختند. تام میکس (Tom Mix) و یاکیما کانوت (Yakima Canutt) از مشهورترین این افراد بودند.

دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، زمان توسعه فناوری‌های مدرن بدلکاری مانند air rams، کیسه‌های هوا و آتش گلوله‌ها بود. تکنولوژی‌هایی که تا امروز همچنان در حال تکامل هستند.

چگونه بدلکار شویم؟

مردان و زنانی که از تجربه خطر و هیجان لذت میبرند، قطعا بهترین گزینه‌ی شغلی برای آن‌ها بدلکاری خواهد بود. برای این که یک بدلکار شوید نیازی به مدرک یا مدارک خاصی نیست. داشتن پیشینه‌ای متنوع در فعالیت‌هایی مانند ژیمناستیک، پارکور، شمشیر بازی، چتر بازی، غواصی، صخره نوردی، ورزش‌های رزمی، اتوموبیل رانی، موتورسواری و دوچرخه سواری میتواند مفید باشد.

از مقدماتی که بسیار مورد نیاز این شغل است میتوان به قدرت بدنی، انعطاف پذیری، توان بالای قلبی و عروقی و در نهایت شجاعت بسیار بالا، اشاره کرد.

استخدام به عنوان یک کارﺁموز خیلی به پیشرفت شما کمک میکند و بطور قطع با کسب تجربه عملی راه برایتان بسیار هموارتر میشود. در صورت استعداد و توانایی انجام این شغل، سعی کنید با افراد ماهر در زمینه بدلکاری مشورت و همکاری داشته باشید. قطعا آشنایی با این اشخاص میتواند زمینه‌ای را فراهم کند که به پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی راه پیدا کنید.

متاسفانه بدلکاری در ایران بعنوان رشته، بسیار کم بها داده میشود و تقریبا هیچ آموزشگاهی برای تدریس آن وجود ندارد، اگر هم باشد ما نمیتوانیم کیفیت آنرا تایید یا رد کنیم.

پیشنهاد ما این است که در هر کدام از زیر شاخه‌های بدلکاری که میخواهید فعالیت کنید، ابتدا با شرکت در کلاس‌های آموزشی آن رشته ها، بطور کامل و تخصصی آموزش ببینید و سپس رزومه‌ی خود را از طریق فضای مجازی یا بصورت حضوری در اختیار گروه‌های بدلکاری بذارید. اگر مورد تایید باشید، قطعا از بابت ورود به این عرصه تا حدی خیالتان راحت میشود.

حرکات هولناک بدلکاران در تاریخ سینمای جهان

بدلکاران حرکات بسیار خطرناکی را انجام می‌دهند که اگر انسان‌های عادی سراغ این کار‌ها روند مطمئنا مرگ در انتظار آنان خواهد بود. ساخت هیچ فیلم اکشن و حتی کمدی-اکشنی بدون بهره گیری از بدل کاری‌های مرگبار به پایان نمی‌رسد. حتی اگر تمام بینندگان این دست از فیلم‌ها بدانند در واقعیت هیچ یک از شخصیت‌های فیلم در خطر نیستند.

اما آیا واقعا چنین است؟ واقعیت این است که بدلکاران همواره جان و سلامت خود را برای تولید چنین فیلم‌هایی به خطر می‌اندازند.

۱- زندگی کن و بگذار بمیرد (Live and Let Die)

تاریخ فیلم‌های جیمز باند مملو از صحنه‌های مهیج تعقیب و گریز است. اما شاید هیچ کدام از آن‌ها به اندازه سکانسی از فیلم Live and Let Die خطرناک نباشند. جایی که مامور ۰۰۷ توسط کروکدیل‌ها محاصره شده است و تنها راه حاتش عبور از روی سر آن‌ها و رسیدن به محل امن می‌نماید.

حرکات هولناک بدلکاران در تاریخ سینمای جهانآنچه این سکانس را منحصر به فرد می‌کند این است که بدل کار نقش جیمز باند “واقعا از روی پنج کروکدیل رد می‌شود” و این درحالی بود که در قدم چهارم، ناگهان جانور سعی می‌کند پای بدلکار را گاز بگیرد!

۲- ترمیناتور ۲ (Terminator ۲)

جیمز کامران- کارگردان معروف آمریکایی به ظالم بودن در کار مشهور است. وقتی او در ترمیناتور دو به این نتیجه رسید که چیزی در سکانس تعقیب هلیکوپتر کم است، خلبان هلیکوپتر پیشنهادی مطرح کرد. هلیکوپتر را به زیر پل هوایی می‌کشانم و به تعقیب ادامه می‌دهم.

کامرون متقاعد شده بود در حالیکه دیگر عوامل فیلم نگران جان خلبان بودند. کامرون شخصا از این صجنه فیلم برداری کرد و نتیجه نهایی کاملا نطابق انتظار بود!

۳- ارتباط فرانسوی (The French Connection)

شاید کمتر کسی فیم The French Connection را بخاطر صحنه‌های بدل کاریش بخاطر بیاورد. این فیلم که در سال ۱۹۷۲ جایزه بهترین فیلم اسکار را از آن خود کرد؛ صحنه معروف تعقیب و گریزی دارد که شاید در نگاه اول ساده بیاید. اما واقعیت این است که این صحنه بدون هیچ هماهنگی قبلی با پلیس و فراهم آوردن تمهیدات لازم فیلم برداری شده است.

جین هاکمن، هنرپیشه اصلی فیلم سوار بر خودری در خیابان‌ها در تعقیب یک ترن است. تمام خودرو‌هایی که از فاصله میلیمتری بدل کار فیلم رد می‌شوند کاملا تصادفی سرصحنه حضور دارند. حتی زنی که در حال رد شدن از خیابان با کالسکه است نیز از فیلمبرداری خبر ندارد و بطور اتفاقی از عرض خیابان رد می‌شده.

۴- (Skyfall)

اگرچه جلوه‌های تصویری و بدل کاری در فیلم‌های جدید جیمز باند به جذابیت این سری فیلم‌های جاسوسی کمک بسیاری کرده است، اما در سکانس تعقیب و گریز ابتدایی فیلم، دنیل کرگ و شخصیت روبه روی او واقعا روی قطار در حال حرکت با یکدیگر درگیر می‌شوند. حتی صحنه‌ای که بیل مکانیکی بدنه قطار را می‌شکافد.

واقعی است و در حضور دنیل کرگ انجام می‌شود تا بار دیگر ثابت شود بازیگر نقش جیمز باند تفاوت جیمز باند در دنیای واقعی ندارد.

۵- ایندیانا جونز و صندوق گمشده (Raiders of the Lost Ark)

هیچ کس سکانس معروف فیلم مهاجمین صندوق گمشده از سری فیلم‌های ایندیانا جونز را از خاطر نمی‌برد. سکانسی که هریسون فورد در مقبره‌ای قدیمی گرفتار شده است و تخته سنگی بزرگ چشت سر او در حال غلت خوردن است. اگرچه تخته سنگ پشت سر فورد از فایبر گلاس ساخته شده بود.

اما همچنان ۵۰۰ کیلو وزن داشت و کوچکترین اشتباهی می‌توانست زندگی این بازیگر مشهور را با خطر جدی مواجه کند. استیفن اسپیلبرگ کارگردان مشهور این فیلم بعد‌ها درباره این سکانس گفت: استفاده از خود هریسون فورد در این صحنه ریسکی دیوانه وار بود.

۶- عملیات غیرممکن۴ (Mission: Impossible – Rogue Nation)

تام کروز در سری چهارم از فیلم‌های اکشن عملیات غیر ممکن در سکانسی از فیلم خود را به هواپیمایی غول پیکر می‌رساند و از بدنه آن آویزان می‌شود. در حالیکه تنها از یه نوار نازک ایمنی و محافظی ویژه برای چشمانش استفاده م کرد. هواپیما تا ارتفاع ۵۰۰۰ هزار پایی از سطح زمین بلند می‌شود و تام کروز همچنان به بدنه آن چسبیده است.

۷- عملیات غیرممکن ۲ (Mission: Impossible ۲)

در صحنه‌ای از این فیلم و در جریان درگیری دو شخصیت فیلم، ویلین تیغه چاقو را تا فاصله یک اینچی چشم تام کروز چایین می‌آورد. اگرچه می‌شد برای این سکانس از جلوه‌های ویژه بهره برد، اما عوامل فیلم و خود تام کروز ترجیح دادند، صحنه واقی گرفته شود. تنها کابلی از بالا به دسته چاقو متصل شد تا اطمینان حاصل شود، برای چشم و شاید جان هنرپیشه چندصد میلیون دلاری هالیود خطری پیش نخواهد آمد.

۸- ارباب حلقه ها: یاران حلقه (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)

در قسمت اول سری فیلم‌های مهیج ارباب حلقه ها، در جایی که یکی از یاران حلقه با یک دُرف دیگر می‌شود، سکانسی وجود دارد که شخصیت فیلم چاقوی پرتاب شده به سمت خود را با شمشیر رد می‌کند، اما تیغه چاقو پس از برخورد به شمشیر م شکند و با صورت بازیگر برخورد می‌کند.

اگرچه آسیب موجود روی صورت هنرپیشه گریم است، اما اگر کمی بخت یار نبود، امکان داشت اتفاق ناخوشیندی رخ دهد.

۹- نقطه فرار (Point Break)

در این فیلم مهیج، کارگردان فیلم تصمیم می‌گیرد تعدادی از بدلکاران را با با لباس پرش خفاشی از بالای کوه به سمت دره به پرواز درآورند. مشکلی زمانی رخ داد که یکی از چتربازان بسیار به زمین نزدیک شد و تقریبا چمن سطحی را لمس کرد. اگرچه مشکلی پیش نیامد، اما اتفاق غیرمنتظره‌ای بود.

بدلکاری در ایران

قبل از انقلاب، از بدلکاری بیشتر به عنوان افراد کتک خور (!) یاد میشد که اکثرا هم ورزشکار بودند. اولین تصوری که باید بدلکاران تغییر میدادند این بود که فضای کار را به گونه‌ای اصلاح کنند که کارشان فقط محدود به کتک خوردن و افتادن روی میز و صندلی‌های کافه نباشد. آن‌ها به مرور زمان آیتم‌های راپل، شمشیربازی، سوارکاری، تصادف عابر با ماشین و سایر مواردی که مورد نیاز سینما بود را به بدلکاری اضافه کردند.

با توجه به امکانات کم و نبود حمایت خاصی، بدلکاران ایرانی روز به روز با کسب تجربه‌های لازم توانستند این کار را توسعه دهند. تا جایی که شخصی مثل مرحوم پیمان ابدی توانست با حضور در آثار سطح بالای خارجی همچون سریال “هشدار برای کبرا ۱۱” هنرنمایی کند. او از قهرمانان رشته شیرجه بود که افتخارات بسیار زیادی داشت و توانست در عرصه‌ی بدلکاری همانند دوران ورزشی اش خوش بدرخشد.

در همان زمان، وی با تشکیل گروهی، شروع به آموزش بدلکاری کرد. از شاخص‌ترین افرادی که جزو شاگردان مرحوم ابدی بود، میتوان به ارشا اقدسی اشاره کرد. کسی که خودش بعد‌ها توانست در تعدادی از پروژه‌های معروف هالیوودی مثل جیمزباند: اسکای فال به عنوان یک بدلکار ایرانی و بسیار حرفه‌ای ایفای نقش کند. تا به امروز گروه‌های متعددی از جمله: گروه خیبر، گروه ۱۳، گروه نقابدار، گروه تندر و … در زمینه بدلکاری مشغول بکار شده اند.

بهترین بدلکاران ایران

بدلکاران سینمای ایران علاوه بر فیلم‌های اکشن داخل کشور در فیلم‌های سینمایی خارجی حضور داشته‌اند. در این قسمت شما را با معروف‌ترین بدلکاران ایرانی آشنا می‌کنیم.

۱. پیمان ابدی

سال تولد و مرگ: ۱۳۵۱-۱۳۸۸

معروف‌ترین فیلم: هشدار برای کبری ۱۱، هوش سیاه، راه بی‌پایان

«پیمان جلالی ابدی» یکی از معروف‌ترین بدلکاران ایرانی به شمار می‌آید. او صحنه‌های اکشن فیلم را طراحی می‌کرد و در سینمای جهان شهرت زیادی داشت. این بدلکار معروف ایرانی از کودکی همراه خانواده به آلمان مهاجرت کرد و آن‌جا در رشته‌های ورزشی شیرجه و پرش تا سطح قهرمانی پیش رفت.

پیمان ابدی در شیرجه مهارت زیادی داشت و توانست اسم خود را در گینس ثبت کند. او به ۴ زبان زنده دنیا مسلط بود و دکترای روانشناسی ورزش داشت. پیمان ابدی از بهترین بدلکاران ایران در پروژه‌های خارجی همچون «هشدار برای کبری ۱۱» «۱۰۰ درجه» «پلیس‌های موتور سوار» «فرشتگان وحشی» «دلقک» حضور داشت. از دیگر آثار ایرانی او می‌توان به «چشم‌های نامحسوس» «باغ قرمز» «عملیات ۱۲۵» «روز حسرت» «مرگ تدریجی یک رویا» اشاره کرد.

پیمان ابدی موفق‌ترین بدلکار سینمای ایران در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ بر اثر ناقص بودن تجهیزات ایمنی بدلکاری فیلم «چشم‌های نامحسوس» در حادثه برخورد اتوبوس جان خود را از دست داد.

۲. ارشا اقدسی

تاریخ تولد و مرگ: ۱۴۰۰-۱۳۶۱

معروف‌ترین فیلم: اسکای فال، مرگ روشنایی، قلب یخی، خط ویژه، کونگ فو یوگا

«ارشا اقدسی» یکی از بهترین بدلکاران ایران بود. او ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ در تهران متولد شد. ورزش، فعالیت مورد علاقه او در کودکی بود. ارشا اقدسی به‌راحتی توانست بورسیه تربیت بدنی را در کشور ایتالیا کسب کند. او چندین سال در آن کشور آموزش دید و به مربیگری ورزش رزمی «آی کیدو» مشغول بود که تا به‌طور اتفاقی در فراخوانی با پیمان ابدی آشنا شد و به ایران بازگشت.

«بانجی جامپینگ» برای اولین بار در ایران توسط ارشا اقدسی راه اندازی شد و مربی‌گری آن را برعهده داشت. ارشا اقدسی از معروف‌ترین بدلکاران ایرانی در سریال و فیلم سینمایی‌های زیادی حضور داشت. برخی از آثار او در ایران عبارتند از:» ساخت ایران» «مسیر انحرافی» «شوق پرواز» «شهرزاد» «آب پریا» «پنجاه کیلو آلبالو» «انت‌های خیابان هشتم» «جرم» «گشت ارشاد» «آرایش غلیظ» «رخ دیوانه» «بارکد» و «رگ خواب»

ارشا اقدسی از معروف‌ترین بدلکاران سینمای ایران محسوب می‌شود. او در تازه‌ترین اثرش به نام «۲۴ ساعته باز است» به کارگردانی پاتریک رینولدز خود را آتش زد و با موفقیت این صحنه فیلم‌برداری شد. از دیگر آثار خارجی او باید به فیلم «جیمزباند» اشاره کرد. او به همراه گروهش از بدلکاران ایرانی جیمزباند بودند.

ارشا اقدسی چندی پیش دچار حادثه سهمگینی شد. او در لبنان مشغول فیلمبرداری برای فیلم تونسی بود که با واژگون شدن ماشینش آسیب شدیدی دید. سطح هشیاری این بدلکار ایرانی بسیار پایین بوده و پزشکان یک درصد امیدوار به برگشت او هستند. روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ خبر درگذشت ارشا اقدسی منتشر شد. پلازامگ برای این هنرمند دوست داشتنی کشورمان، طلب رحمت و مغفرت دارد؛ روحش شاد. او در مسیر عشق و علاقه‌ای که داشت، جانش را فدا کرد که بسیار ارزشمند است.

۳. مهسا احمدی

سال تولد: ۱۳۶۸

معروف‌ترین فیلم: جیمزباند، ۳۶۰ درجه، عصر یخبندان

«مهسا احمدی» اولین بدلکار زن ایرانی است که کار خود را با ارشا اقدسی شروع کرد. او از کودکی به ژیمناستیک علاقه زیادی داشت و ۱۱ سال در این رشته قهرمان رده سنی دختران بود. مهسا احمدی از بهترین بدلکاران ایران، این حرفه را با سن بسیار کم (۱۷ سالگی) آغاز کرد.

او ابتدا در گروه ارشا اقدسی فعالیت می‌کرد تا اینکه به یکی از بدلکاران ایرانی در هالیوود تبدیل شد. مهسا احمدی امروزه در انجمن بدلکاران ایرانی هالیوود عضویت فعال دارد. این بدلکار زن ایرانی توانست برای فیلم جیمزباند (اسکای فال) جایزه بهترین بدلکاری را از آن خود کند. همچنین در کالیفرنیا جایزه بسیار مهم «کریستالی هالیوود» را از مراسم اکشن آیکن کسب کرد. مهسا احمدی از موفق‌ترین بدلکاران سینمای ایران به عنوان اولین مربی بانوان برای «تونل باد» و «بانجی جامپینگ» شناخته می‌شود.

۴. امیرحسین خنجری

سال تولد: ۱۳۶۶

معروف‌ترین فیلم: مختارنامه، پایتخت ۵، عملیات ۱۲۵

«امیرحسین خنجری» از بهترین بدلکاران ایران به شمار می‌آید. او اخیرا از بدلکاران سریال پایتخت بود. در فصل پنجم این سریال صحنه پرتاب شدن ماشین ارسطو، امیرحسین خنجری به عنوان بدلکار حضور داشت. او در این سریال از ناحیه جمجمه آسیب زیادی دید، اما خوشبختانه به دلیل وجود تجهیزات پزشکی و انتقال سریع به بیمارستان پس از چند روز سلامت خود را به دست آورد.

امیرحسین خنجری از بدلکاران سینمای ایران کودکی خود را با ورزش‌هایی همچون «کاراته» و «کیک بوکسینگ» گذراند. پس از موفقیت در این رشته‌های ورزشی توسط فردی به گروه بدلکاری معرفی شد. امیرحسین خنجری از بدلکاران سریال مختارنامه هم بود. او در این فیلم صحنه‌های اکشن و جنگی زیادی را بازی کرد.

از دیگر آثار او به عنوان بدلکار می‌توان به سریال و فیلم‌های سینمایی «ملکوت» «از یاد رفته» «لاتاری» «دراکولا» «علی‌البدل» «نوار زرد» اشاره کرد. امیرحسین خنجری از بدلکاران سینمای ایران در آثار زیادی همچون «زیر پای مادر» «لیسانسه‌ها» و «عرق سرد» به عنوان مسئول جلوه‌های ویژه میدانی فعالیت کرده است.



۵. بدلکاران ۱۳

سال تاسیس: ۱۳۸۵

سرپرست: ارشا اقدسی

«بدلکاران ۱۳» نام گروهی است که ارشا اقدسی به کمک بهترین بدلکاران ایران در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۵ آن را تاسیس کرد. این گروه بدلکار در فیلم‌های ایرانی و خارجی زیادی فعالیت داشتند. ارشا اقدسی از معروف‌ترین بدلکاران ایرانی سرپرستی این گروه را برعهده داشت و به آموزش اعضای گروه مشغول بود.

اسامی بدلکاران ایرانی عضو در این گروه عبارتند از: ارشا اقدسی، محسن خداپرست، هاتف غلامی، امیر میراخوری، مهنوش مرادی، مهیار بشردوست، شایان کامروز، عرفان سوسنی و احمد عبدالهی؛ گروه بدلکاران ۱۳ از بهترین بدلکاران سینمای ایران موفقیت‌های زیادی در عرصه جهانی کسب کرده‌اند. حضور آن‌ها در فیلم‌های خارجی همچون «شکارچی» «بنگ بنگ» «مرگ روشنایی» و «اسکای فیلم» با جوایز زیادی همراه بود. در سال ۲۰۱۴ از جشنواره جهانی بدلکاران جایزه بهترین پرش با ماشین را به دست آورده‌اند.

از مهم‌ترین آثار داخلی گروه بدلکاری ۱۳ باید به فیلم‌ها و سریال‌هایی همچون «سال‌های دور از خانه» «رقص روی شیشه» «قلب یخی ۳» «رالی ایرانی» «اخلاقتو خوب کن» «پسر آدم دختر حوا» «کیفر» «سیزده» «متروپل» و «خواب زده‌ها» اشاره کرد.

اما بزرگترین رقیب عرصه بدلکاری؛ CGI (افکت‌ها و انیمیشن‌های کامپیوتری)

بدلکاران از پیشرفت صعودی CGI کمی هراس دارند و نگرانند که روزی این تکنولوژی بطور کامل جایگزین شغل آن‌ها در سینما شود. البته این مورد تا حدودی منطقی به نظر میرسد، چون ایجاد بعضی از صحنه‌های بدلکاری گران و خطرناک است و همین مزید بر علت میشود تا سازندگان بعضی مواقع به سمت سی جی آی سوق پیدا کنند.

ولی با این حال استفاده از بدلکاری در فیلم ها، نمای واقعی تری برای مخاطبان فراهم میکند و باعث میشود که تقاضا برای این حرفه همچنان وجود داشته باشد.

مورد دیگری که همه‌ی بدلکاران از آن شاکی هستند، اختصاص ندادن جایزه اسکار برای بدلکاری است. تنها استثنایی که وجود داشت، شخص یاکیما کانوت (Yakima Canutt) بود که توانست در سال ۱۹۶۷ اسکار افتخاری دریافت کند.

در حال حاضر فقط در جشنواره امی (Emmy) به سرپرستان گروه‌های بدلکاری (نه برای شخص بدلکار) جایزه اهدا میشود. تنها رویدادی که سالانه به شکل تخصصی برگزار میشود و جوایزی را به شخص بدلکار برتر اعطا میکند، The Taurus World Stunt Awards است. به علاوه، در این مراسم برای بدلکارانی که حین انجام وظیفه مصدوم شده اند، حمایت‌های مالی در نظر گرفته میشود.

