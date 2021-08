به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از gamingbolt، ترکیب منحصر به فرد و گرافیک و رزولوشن بالای بازی کامپیوتری شرکت سونی بدون شک یکی از بزرگترین دلایل خرید کنسول پلی استیشن است و بدیهی است که این مارک برنامه‌ای برای تغییر آن نخواهد داشت. با این حال، سونی با ارائه بازی PS۵، رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده است و تمرکز خود را بر عرضه نسل‌های مختلف و جدید گذاشته است.

این در حالی است که بازی‌های انحصاری PS۵ رقابت شدیدی با بازی‌هایی مانند Demon Souls، Returnal، و Ratchet and Clank: Rift Apart دارد و به نظر می‌رسد سونی می‌خواهد بزرگترین نسخه‌های خود را در PS۵ و PS۴، در کنار بازی‌های آینده مانند God منتشر کند. بازی‌های ویدئویی Of War: Ragnarok، Horizon Forbidden West و Gran Turismo ۷ نیز از دیگر نسخه‌های تایید شده برای کنسول پلی استیشن ۵ هستند.

نظر مایکل پاچر، تحلیلگر صنعت بازی‌های رایانه‌ای درباره استراتژی سونی

مایکل پاچر، تحلیلگر صنعت بازی‌های رایانه‌ای، معتقد است که با اینکه سونی می‌خواهد تعداد زیادی از بزرگترین بازی‌های خود را بفروشد، اما همچنان تا سال ۲۰۲۳ به انتشار بازی کامپیوتری PS۴ نیز ادامه می‌دهد. طبق مستندات نسخه‌های PS۵ به اندازه کافی تولید شده اند که مسئولان سونی بتوانند به تعداد دلخواه این بازی جذاب را بفروشند. به گفته پاچر، ممکن است تا اواخر سال ۲۰۲۲ شاهد عرضه بازی‌های انحصاری PS۵ باشیم.

پاچر می‌گوید: آن‌ها واقعاً نمی‌توانند PS۴ را نادیده بگیرند تا زمانی که PS۵ بتواند تعداد قابل ملاحظه‌ای از گیمر‌های حرفه‌ای را پوشش داده و سهم به سزایی در بازار به دست آورد. این امر مستلزم فروش بیش از ۱۰ میلیون نسخه PS۵ در بازار است. مسئولان سونی تا زمانی که از فروش این بازی درآمد قابل توجهی کسب نکنند، به فروش و به روز کردن کنسول PS۴ ادامه خواهند داد.

تا کنون بیش از ۱۰ میلیون دستگاه PS۵ در سراسر جهان به فروش رسیده است و سونی پیش بینی می‌کند که تا پایان سال مالی جاری (که تا آوریل ۲۰۲۲ ادامه دارد) در مجموع بیش از ۲۲ میلیون دستگاه به فروش برساند.

