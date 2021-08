به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در طول تاریخ سینما، فیلم‌های ترسناک منبع بزرگی از کابوس برای سینمارو‌ها بوده اند. نه تنها این فیلم‌ها باعث شده اند از بسته بودن در خانه هایمان مطمئن شویم مبادا که یک قاتل ماسک دار در نیمه شب به زور وارد شود و ما را نسبت به اتفاقات ماوراء الطبیعه آگاه کرده اند، بلکه فیلم‌های ترسناک در مرکز وحشت‌های اخلاقی و رسوایی‌های بی شماری بوده اند.

اما همه ما می‌توانیم با خیالی آسوده به تماشای این فیلم‌های ژانر وحشت بنشینیم، زیرا می‌دانیم که داستان اکثر این فیلم‌ها واقعیت خارجی ندارند. همانند بسیاری دیگر از آثار هنری، الهام گرفتن برای بسیاری از فیلم‌های ترسناک محبوب ما در واقعیت ریشه دارد. اگر چه این فیلم‌ها مدعی هستند که بر اساس اتفاقات واقعی ساخته شده اند، می‌دانیم که بسیاری از جزییاتی که در این فیلم‌ها به نمایش در می‌آید تغییر کرده و رمانتیک سازی شده اند تا نتیجه پایانی دراماتیک‌تر از واقعیت باشد.

با این وجود برخی فیلم‌های ترسناک هستند که بیشتر از دیگر فیلم‌ها باورپذیر و واقعی جلوه کنند. در ادامه این مطلب می‌خواهیم شما را با ۱۰ فیلم ترسناکی آشنا کنیم که به شدت واقعی جلوه می‌کنند.

۱۰- The Exorcist

فیلم The Exorcist نه تنها اولین و یکی از معدود فیلم‌های ژانر وحشت بود که موفق به کسب جایزه اسکار شد بلکه به عنوان یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ ژانر وحشت نیز شناخته می‌شود. همه می‌دانیم که این فیلم در مورد دختر بچه‌ای است که توسط شیطان تسخیر شده و داستان آن از رمانی به همین نام نوشته ویلیام پیتر بلتی اقتباس شده است.

اما چیزی که شاید ندانید این است که این فیلم به شکلی از یک اتفاق واقعی الهام گرفته شده است و آن عملیات جن گیری یک پسربچه به نام رولاند داو است. داستان واقعی در سال ۱۹۴۹ در مریلند رخ داده است و بر اساس آن خاله این پسربچه او را در عملیات احضار ارواح به کار گرفت.

بعد از مرگ خاله، خانواده او متوجه اتفاقات ماوراءالطبیعه حول پسر خود شدند، مانند صدا‌های خراش مانند از زیر کفپوش خانه و خراش‌هایی که زیر ملافه او دیده می‌شد. حتی ادعا شده که کلمات و جملاتی به شکل خراشیدگی روی بدن این کودک دیده می‌شد و بعد از آن بود که کشیش‌ها برای جن گیری فرا خوانده شدند. چه ماجرای جن زدگی رولاند را باور کنید و چه افسانه بدانید، بسیاری دردسر‌ها و مشکلات ماوراءالطبیعه هنگام تولید فیلم رخ داد که بیش از پیش به وحشت‌های واقعی The Exorcist افزود.

۹- The Conjuring

فیلم The Conjuring ساخته جیمز وان که آغازگر فرانچایزی مرتبط از فیلم‌های ترسناک بود، همان داستان آشنای خانه تسخیر شده را گرفته و آن را به یک شاهکار به شدت ترسناک در سینمای ژانر وحشت مدرن تبدیل می‌کند.

مانند بسیاری از دیگر فیلم‌هایی که با عنوان دنیای The Conjuring شناخته می‌شوند، این فیلم بر اساس موارد ترسناک بسیاری که توسط اد و لورین وارن به عنوان دو محقق شناخته شده عرصه اتفاقات ماوراءالطبیعه مورد بررسی قرار گرفته بودند ساخته شد. اولین فیلم این مجموعه بر اساس اتفاقی در رود آیلند در سال ۱۹۷۱ ساخته شد، جایی که خانواده پرون وارد یک خانه مزرعه‌ای خاص شدند.

از شانس بد این خانواده، این خانه هنوز محل زندگی ارواح ساکنان قبلی بود؛ خانواده‌ای ظاهراً شیطان پرست که با مرگ یک کودک مرتبط بودند.

فیلم The Conjuring که به خاطر تصویرسازی به شدت ترسناک از اتفاقات ماوراءالطبیعه مورد استقبال قرار گرفت، بسیار ترسناک‌تر می‌شود وقتی می‌فهمید که لورین وارن واقعاً به عنوان مشاور فیلم حضور داشته و مدعی شده که به جیمز وان اجازه نداده تصویری بیش از حد دراماتیک از روایت‌های او داشته باشد. جدای از تغییرات کوچک در جزییات داستان، این فیلم ظاهراً تصویری واقعی از اتفاقاتی بوده که لورین وارن و شوهرش در واقعیت تجربه کرده اند.

۸- The Rite

فیلم The Rite به عنوان یک فیلم ترسناک ماوراءالطبیعه دیگر از هالیوود که به شدت بر مبنای واقعیت ساخته شده، در واقع بر اساس رمانی نوشته مت باگلیو به نام The Rite: The Making Of A Modern Exorcist ساخته شده که خود از روایت دست اول پدر گری توماس گرفته شده است.

این فیلم به روایت دوران آموزشی یک کشیش شکاک به نام مایکل کواک در حوزه جن گیری در رم تحت رهبری پدر لوکاس تروانت را روایت می‌کند که در این زمینه بسیار باتجربه و کهنه کار بود. اگر چه این فیلم با نقد‌های منفی منتقدان و عدم استقبال سینمارو‌ها مواجه شد که علیرغم ستایش بازی آنتونی هاپکینز نسبت به سرعت نامناسب داستان و عناصر ترسناک بی مزه آن انتقاد داشتند، اما فیلم مایکل هفستروم مورد استقبال کلیسای کاتولیک و خود پدر توماس قرار گرفت که ایمان به جن گیری را به تصویر کشیده بود.

برای افزودن اعتباری بیشتر به اتفاقات فیلم، پدر توماس به عنوان مشاور در ساخت فیلم مشارکت داشته و در ساخت سکانس‌های جن گیری به بازیگران و تهیه کنندگان فیلم کمک کرد تا تصویری واقعی‌تر از جن گیری‌ها بسازند، هر چند خود تایید کرده این داستان، روایتی بسیار آبکی از واقعیت‌هایی است که وی تجربه کرده است.

به لطف بازی خیره کننده هاپکینز، سکانس جن گیری این فیلم به شدت ترسناک است و اگر صحبت‌های پدر توماس را بپذیریم، The Rite بسیار ترسناک‌تر از چیزی خواهد شد که می‌بینیم.

۷- Faces Of Death

یک روش مطمئن برای شوکه کردن مخاطبان در فیلم‌های ترسناک این است که مرز بین واقعیت و افسانه را مخدوش کرد و فیلمی که این کار را به شدیدترین و بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد فیلم Faces Of Death ساخته جان آلن شوارتز در سال ۱۹۷۸ است.

این فیلم ترسناک مربوط به فرقه‌های مذهبی که از فیلم‌های موسوم به موندو (Mondo) دوران خود الهام گرفته است، با یک معرفی از دکتر فرانسیس بی گراس آغاز می‌شود که در آن به مخاطب می‌گوید وی کتابخانه‌ای از چهره‌های فراوان مرگ از سراسر جهان تشکیل داده است. از اینجا به بعد است که مجموعه‌ای ترسناک از کلیپ‌های به شدت خشن آغاز می‌شود.

از مردی که با برق اعدام می‌شود تا حمله کروکودیل و سقوط هواپیما، فیلم Faces Of Death چنان ترسناک بود که در بسیاری از کشور‌ها انتشار آن ممنوع شده و منجر به یک شکایت حقوقی نیز شد.

این فیلم که به سبک مستند ساخته شده باعث شد بسیاری از مخاطبان فکر کنند چیز‌هایی که می‌بینند واقعیت دارد. اما اگر چه برخی از تصاویر منتشر شده در این فیلم واقعی هستند (برای مثال سانحه سقوط هواپیما)، اما بخش زیادی از آن جعلی است، به ویژه سکانس مشهور کشته و خورده شدن میمون. جدای از واقعی بودن یا نبودن آن، فیلم Faces Of Death از آن دسته فیلم‌های ترسناک است که تماشای آن دشوار است.

۶- Wolf Creek

از خشونت و ماهیت سادیستی فیلم‌هایی مانند The Texas Chainsaw Massacre و The Hills Have Eyes، داستان بسیاری از فیلم‌های ترسناک در مکان‌های روستایی و دوردست در حاشیه‌های تمدن بشری رخ می‌دهند، جایی که کسی نمی‌تواند به داد شما برسد.

از این رو چه جایی بهتر از مناطق دورافتاده و خالی از تمدن استرالیا برای ساخت یک فیلم به شدت ترسناک؟ و این دقیقاً همان جایی است که فیلم اسلشر استرالیایی Wolf Creek ما را به آنجا می‌برد. به کارگردانی و نویسندگی گرگ مک لین، این فیلم بحث برانگیز در مورد گروهی از کوهنوردان است که توسط یک قاتل سریالی کاریزماتیک به نام میک تیلور فریب خورده، ربوده شده و به شکلی هولناک شکنجه می‌شوند، بعد از آنکه اتومبیلشان در وسط ناکجاآباد خراب می‌شود.

این فیلم که با عنوان «بر اساس یک داستان واقعی» منتشر شد، تصویری تاریک و به شدت ترسناک از ماجرا‌ها ارائه می‌دهد که همراه با جزییات جنایی واقعی خود یک حس ناخوشایند راست نمایی و باورپذیری از خشونت برای مخاطب ایجاد می‌کند.

اگر چه داستان فیلم تماماً ساختگی است، اما مک لین در ساخت این روایت از ماجرای واقعی دو قاتل استرالیایی به نام‌های بردلی جان مرداک و ایوان میلات استفاده کرده است که کاملاً یک فیلم متفاوت استرالیایی است و به بررسی چیزی می‌پردازد که گیر افتادن در طبیعت وحشی می‌تواند در پی داشته باشد، چیزی که به هیچ وجه نمی‌خواهید تجربه اش را داشته باشید.

۵- The Strangers

این تصویرسازی تماماً نهیلیستی از بی معنایی خشونت مورد نقد‌های دوستانه منتقدان قرار نگرفت، اما حادثه ترسناک واقعی که می‌تواند برای هر کسی رخ دهد را به مخاطب نشان می‌دهد. به منظور واقعی‌تر کردن اتفاقات فیلم، برتینو از قتل شارون تیت توسط خانواده مانسون در کنار خاطرات کودکی سارقان که به شکل تصادفی در خانه‌ها را زده و اگر کسی خانه نباشد وارد آن می‌شوند، استفاده می‌کند. بعد از تماشای این فیلم هر شب قفل در حیاط خود را برای اطمینان از بسته بودن در بررسی خواهید کرد.

۴- Ghostwatch

اگر چه نمی‌توان این یکی را یک فیلم واقعی دانست، Ghostwatch، اما یک نمونه بی نقص از واقعی جلوه کردن بیش از حد یک داستان ترسناک برای مخاطب است. این برنامه ویژه هالووین که در سال ۱۹۹۲ در بی بی سی منتشر شد، یک برنامه دراماتیزه شده است که در قالب روایت مستقیم یک گروه خبرنگار که به یک خانه در مناطق روستایی سر می‌زنند به تصویر کشیده می‌شود، خانه‌ای که گفته می‌شود توسط یک روح خبیث به نام پایپس تسخیر شده است.

در شرایطی که از بینندگان خواسته می‌شود تجربیات ماوراءالطبیعه اطراف خود را گزارش کنند و اتفاقات درون خانه مرموز بیش از پیش ترسناک می‌شود، اوج ترس در فیلم به مرحله‌ای تازه می‌رسد زمانی که فاش می‌شود ارواح شیطانی در خانه کسانی که تماشاگر این برنامه هستند آزاد شده است.

علیرغم اینکه فیلم Ghostwatch هفته‌ها قبل از انتشار ضبط شده بود و به عنوان یک درام پخش می‌شد، هزاران بیننده باور داشتند چیزی که می‌بینند واقعیت دارد. در نتیجه بی بی سی مدعی شد که بیش از ۳۰،۰۰۰ تماس از تماشاگران وحشت زده و ناراضی دریافت کرده است.

بدین ترتیب پخش دوباره این فیلم به مدت یک دهه ممنوع شده و دیگر از تلویزیون بریتانیا نیز پخش نشد. حتی یک مورد خودکشی نیز پس از تماشای این فیلم رخ داد که در آن ظاهراً یک نوجوان پس از تماشای Ghostwatch دست به خودکشی زده بود.

۳- Cannibal Holocaust

به عنوان یکی از حال بهم زن‌ترین و بدنام‌ترین فیلم‌های ژانر وحشت، فیلم Cannibal Holocaust ساخته روجرو دئوداتو یک فیلم پر از خشونت و انحراف برهنه است که در آن یک مردم شناس در جستجوی یک گروه فیلمسازی گمشده به منطقه‌ای دوردست در دل جنگل‌های آمازون سفر می‌کند.

اما بعد از پیدا کردن بقایای این افراد و فیلم گرفته شده توسط آن ها، این مردم شناس با شقاوت و بیرحمی تیم فیلمسازی نسبت به مردم محلی مواجه می‌شود. این فیلم چنان نفرت انگیز بود که تنها بعد از ۱۰ روز اکران، کارگردان آن به ترویج پلیدی و حتی قتل نیز متهم شد، پس از آنکه یک مجله فرانسوی مدعی شد برخی از مرگ‌های ترسناک فیلم واقعی هستند.

در حالی که بسیاری از اتفاقات ترسناکی که در فیلم رخ می‌دهد غیرواقعی هستند، برخی از وحشیگری‌هایی که در فیلم به نمایش در می‌آیند واقعی بودند. سکانس مثله کردن و شکم دریدن لاکپشت و دیگر حیوانات واقعی بوده و کارگردان نیز به همین شکل رفتاری بیرحمانه و خشن با بازیگران و مردمان بومی در طول دوران ساخت فیلم داشت.

در یکی از سکانس‌ها وی آنقدر سر یکی از بازیگران فریاد زد تا وی رضایت داد آن را بازی کند و یکی دیگر از بازیگران نیز به اضطراب شدید دچار شد. همچنین وی برخی از مردمان بومی را وادار کرد بدون دریافت خسارت و رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، یکی از آلونک‌های خود را به آتش بکشند.

۲- d BGuinea Pig ۲: Flower Of Flesh Anlood

هر فیلم ترسناکی که تحت عنوان «شکنجه» بازاریابی می‌شود با موجی از تنفر و اعتراض همراه شده است. از سری فیلم‌های Saw و Hostel گرفته تا Grotesque و Borderlands، این فیلم‌ها پر از خونریزی می‌توانند سخت‌ترین گزینه‌ها حتی برای افراد کهنه کار در تماشای ژانر وحشت باشند، هر چند دستکم می‌دانید که این شکنجه و کشتاری که می‌بینید ساختگی است.

در مورد فیلم کوتاه ژاپنی Guinea Pig ۲: Flower Of Flesh And Blood ساخته سال ۱۹۸۵، اما بسیاری باور کرده بودند که اتفاقات فیلم و شکنجه‌های آن مستند و واقعی است. این دنباله که توسط مانگا نویس ژاپنی ژانر وحشت، هیدشی هینو، ساخته شد، در مورد مردی در لباس سامورایی است که یک زن بی نام را ربوده و به شکلی خاص مثله می‌کند.

در حالی که فیلم همانند دیگر فیلم‌های این فرانچایز به خاطر خونریزی و کشتار واقع گرایانه اش شناخته می‌شود، این دنباله بیشتر به این خاطر مشهور شد که چارلی شین، بازیگر سرشناس هالیوودی، واقعیت آن را باور کرده بود.

گفته می‌شود شین یک کپی از این فیلم را در سال ۱۹۹۱ از کریس گور، منتقد سینمایی، دریافت کرده و بلافاصله بعد از تماشا، چنان تحت تاثیر تصاویر شبه واقعی و مستند گونه فیلم قرار گرفته بود که موضوع را به اف بی آی اطلاع داد.

۱- The Blair Witch Project

به عنوان فیلمی که باعث شهرت ژانر فرعی ویدیو پیدا شده در ژانر وحشت شده و میلیون‌ها نفر را از قدم گذاشتن در جنگل بیزار کرد، فیلم The Blair Witch Project داستان ترسناک گروهی از دانشجویان فیلمسازی است که در هنگام ساخت یک مستند در مورد جادوگر بلر معروف که گفته می‌شود در این منطقه ساکن است، در جنگل گم می‌شوند.

نام این فیلم در تاریخ ژانر وحشت به خاطر اینکه باعث شده بود مخاطبان فکر کنند همه چیز واقعی و مستند است، ثبت شد. این فیلم در قالب ویدیویی روایت می‌شود که بعد از ناپدید شدن سه شخصیت اصلی فیلم پیدا می‌شود و با استفاده از تکنیک‌های هوشمندانه فیلمسازی و بازاریابی بین رسانه‌ای جایگاه یک فیلم افسانه‌ای را در ژانر وحشت پیدا کرد.

نه تنها سازندگان این فیلم، دانیل میریک و ادواردو سانچز، حسی باورپذیر از واقعیت گرایی را از طریق تکنیک‌های کم هزینه سینمایی مانند فیلمبرداری توسط خود بازیگران ایجاد کردند، بلکه با راه اندازی یک وبسایت جعلی حاوی ویدیو‌های شبه خبری و مصاحبه‌ها در مورد دانشجویان گمشده و بررسی این ماجرا، از ظهور اینترنت نیز برای در نوردیدن مرز بین واقعیت و افسانه استفاده کردند.

همچنین پوستر‌هایی در مورد گم شدن دانشجویان به تصویر کشیده در فیلم، پیش از اکران The Blair Witch Project در فستیوال ساندنس نیز تهیه و توزیع شده بود. این برنامه ریزی خیلی خوب عمل کرده و خانواده‌های بازیگران فیلم پیام‌های همدردی بسیاری از کسانی که فیلم را تماشا کرده بودند دریافت کردند. برخی از بینندگان این فیلم حتی امروزه نیز فکر می‌کنند که اتفاقات به تصویر کشیده در فیلم واقعی هستند.

منبع: روزیاتو

