به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،کوئنتین تارانتینو گفته است در دوران کودکی با خود عهد بسته که هیچگاه چیزی از ثروتش در اختیار مادر خود قرار ندهد. این کارگردان نابغه در سال ۱۹۹۲ با فیلم Reservoir Dogs همگان را حیرت زده کرده و دو سال بعد با فیلم Pulp Fiction جایگاه خود را به عنوان یک کارگردان برجسته در هالیوود تثبیت کرد. تازه‌ترین فیلم او با عنوان Once Upon a Time in Hollywood که پروژه یکی به آخر او بوده، زیرا به گفته خودش بعد از رساندن فیلمهایش به ۱۰ عنوان دیگر فیلمی نخواهد ساخت، داستان ریک دالتون و کلیف بوث، به ترتیب با بازی لئوناردو دی کاپریو و برد پیت، را در ماجراجویی هایشان در هالیوود در سال ۱۹۶۹ در لس آنجلس دنبال می‌کند. تابستان امسال، تارانتینو به شکل خاص خود مشغول تبلیغ و آگاهی بخشی در مورد رمانی است که بر اساس فیلم Once Upon a Time in Hollywood نوشته است و تاکنون جنجال‌هایی را نیز در پی داشته است.

کوئنتین تارانتینو گفته است در دوران کودکی با خود عهد بسته که هیچگاه چیزی از ثروتش در اختیار مادر خود قرار ندهد.

او با حضور در پادکست جو روگان از تصمیم خود برای تصویرسازی متفاوتش از بروس لی در فیلم اخیر خود دفاع کرده که با واکنش دختر بروس لی، شانون، مواجه شد. در پادکست مارک مارون، تارانتینو فاش کرد که او در ابتدا قصد داشته از جنیفر لارنس در نقش اسکویکی فروم استفاده کند، نقشی که در نهایت به داکوتا فنینگ رسید.

اکنون کوئنتین تارانتینو بار دیگر با حضورش در یک پادکست جدید به تیتر اول رسانه‌های سینمایی تبدیل شده است. با حضور در پادکست The Moment، تارانتینو در مورد کینه دوران کودکی خود که هنوز آن را حفظ کرده است صحبت کرد.

تارانتینو می‌گوید زمانی که تنها ۱۲ سال داشت به خاطر علاقه اش به نویسندگی در حوزه سینما با مادرش جروبحث می‌کند، زیرا این علاقه او بر عملکردش در مدرسه تاثیر منفی گذاشته بود.

در جریان این جروبحث‌ها بود که مادر تارانتینو علاقه او را به سناریو نویسی را به شکلی تمسخر آمیز «حرفه نویسندگی کوچولو» عنوان کرده و گفته بود: «این مسئله لعنتی را تمام کن». از آن لحظه بود که تارانتینو با خود عهد بست به مادرش کمک مالی نکند و تاکنون نیز به این عهد وفادار بوده است.

کوئنتین تارانتینو خود ماجرا را چنین روایت می‌کند: «وقتی او آن حرف را به شکلی تمسخر آمیز به من گفت، با خودم گفتم باشه، خانم، وقتی یک نویسنده موفق شدم، حتی یک پنی از موفقیت من را نخواهی دید. هیچ خانه‌ای برای تو در کار نخواهد بود. نه تعطیلاتی و نه کادیلاک الویسی برای مامان. هیچ چیزی دست تو را نخواهد گرفت به خاطر حرفی که زدی. حرف هایتان عواقبی در پی دارند وقتی که با فرزندانتان سروکله می‌زنید. به یاد داشته باشید که برای لحن تمسخرآمیزتان در مورد چیز‌هایی که برای آن‌ها مهم هستند، عواقبی در کار است».

پدر کوئنتین تارانتینو

تارانتینو می‌گوید که تنها یک بار به خاطر مشکل مالیات، کمک مالی اندکی به مادرش کرده و آن تنها باری بود که این کارگردان مشهور ثروت قابل توجهش را با مادرش به اشتراک گذاشته است. در گذشته، تارانتینو در مورد رابطه اش با والدین خود بسیار شفاف صحبت کرده و گفته است که رابطه چندانی با آن‌ها ندارد.

او گفته که پدر بیولوژیکی اش تونی تارانتینو یک بازیگر ظاهراً خوش آتیه بود که هیچگاه سراغ او را نگرفت، اما بعد از موفقیت غیرمنتظره فیلم Reservoir Dogs قصد داشت به او نزدیک شود.

در طی سال ها، فیلم‌های تارانتینو با موفقیت‌های تجاری بزرگ تری روبرو شده اند و فیلم‌های Django Unchained با ۴۲۵ میلیون دلار و Once Upon a Time in Hollywood با ۳۷۴ میلیون دلار فروش، پرفروش‌ترین فیلم‌های او در باکس آفیس جهانی بوده اند. بدین ترتیب تارانتنیو اکنون ثروت قابل توجهی دارد، اما به عهدی که در دوران کودکی با خود بسته همچنان وفادار مانده است.

مادر کوئنتین تارانتینو اکنون ۷۵ سال سن داشته و ثروت پسرش نیز حدود ۱۲۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. بدین ترتیب تارانتینو از گذشته خود درس گرفته و از این تجربه برای تربیت فرزندان کنونی خود استفاده می‌کند.

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/