روایت بدون سانسور جنگ جهانی دوم در نسخه جدید Call of Duty

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از charlieintel، به روزرسانی جدید فصل ۵ بازی Black Ops Cold War ویژگی های بازی Call of Duty ۲۰۲۱ را فاش کرد که اکنون ظاهراً با عنوان Call of Duty: Vanguard تأیید شده است. تصاویر آثار هنری، لوگو و هنر‌های کلیدی بازی Call of Duty ۲۰۲۱ در توئیتر، Imgur و Reddit پخش شده است.

اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که Call of Duty: Vanguard دارای سه نسخه مشابه Black Ops Cold War خواهد بود: نسخه استاندارد، Cross-Gen Bundle و Ultimate Edition. آثار هنری برای هر سه نسخه از طریق داده کاوی به روز رسانی جدید پیدا شده است.کاربران همچنین تصویری دیگر را پیدا کرده اند که موارد موجود در Ultimate Edition بازی را نشان می‌دهد و تأیید دسترسی زودهنگام بتاست. این تصویر همچنین نشان دهنده جایزه Operator Skins برای سه شخصیت، اسلحه و محتوای بیشتر در نسخه است.

تصاویر تأیید می‌کنند که Vanguard دارای یک Open Beta خواهد بود. این موضوع رسماً موضوع جنگ جهانی دوم را تأیید می‌کند که شایعه شده بود. اکتیویژن هنوز رسما Call of Duty: Vanguard را اعلام نکرده است. این شرکت بازی‌های Call of Duty را در اواخر سال در حالت عادی نشان داده است. طبق گزارشات منتشر شده، Call of Duty: Vanguard عناوین کلیدی نسخه ۲۰۲۱ را شامل می‌شود که شامل Season ۱، Alpha، Beta و Release است.

اطلاعات بازی Call of Duty Vanguard

یکی از فعالان حوزه بازی‌های کامپیوتری به نام تام هندرسون در این باره گفت: این بازی از سیستم آب و هوای پویا در نقشه‌های بخش آنلاین خود استفاده خواهد کرد و دارای ۲۴ نقشه است. توسعه بخش زامبی Call of Duty Vanguard بر عهده استودیو‌ی تری‌آرک (Treyarch) است. به هر حال شاید برای اولین بار بدون سانسور‌های معمول در صنعت گیمینگ شاهد روایت بخش‌های محرمانه جنگ جهانی دوم در این بازی باشیم.

زمان رونمایی از بازی ویدئویی Call of Duty: Vanguard

براساس گزارشی از ModernWarzone بازی ویدئویی Call of Duty: Vanguard در ۱۹ آگوست ۲۰۲۱ رونمایی می‌شود. همچنین نسخه Alpha بین ۲۷ تا ۲۹ آگوست، PlayStation Beta بین ۱۰ و ۱۲ سپتامبر و Open Beta برای Call of Duty: Vanguard بین ۱۶ تا ۲۰ سپتامبر و فصل ۱ این بازی در ۲۳ نوامبر عرضه می‌شود.

