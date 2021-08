به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تبدیل شدن به ستاره سینما به همان اندازه که به استعداد بر می‌گردد به شانس نیز بستگی دارد. بله درست است که باید مصمم باشید و علاقه‌ای واقعی به این کار داشته باشید، اما باید ارتباطات درستی نیز داشته و بیشتر از آن نیز در زمان مناسب در جای مناسب باشید. کشف شدن به عنوان یک بازیگر همیشه سرراست و از طریق کلاس‌های بازیگری، حضور در تئاتر و سپس استخدام شدن برای بازی در فیلم و سریال نیست. در حالی که برخی از بازیگران به همین شکل سنتی وارد دنیای هالیوود شدند، بسیاری دیگر به شکلی غیرقابل تصور و عجیب راهشان را به سینمای جهان باز کردند.

برخی بازیگران تنها در حال پرسه زدن در یک مکان عمومی بودند که توسط یک استعداد یاب کشف شدند. برخی دیگر نیز هنگام حضور در سر صحنه فیلمبرداری و به خاطر یک شغل متفاوت از بازیگری، با یک پیشنهاد برای ایفای نقشی کوتاه مواجه شده و از همانجاست که حرفه بازیگری آن‌ها آغاز می‌شود.

از همه عجیب‌تر مورد وین دیزل است که در هنگام ارتکاب یک جرم واقعی کشف شد و اکنون یکی از مشهورترین بازیگران هالیوود به شمار می‌آید. اما این‌ها عجیب‌ترین موارد در باب چگونگی کشف بازیگران نیستند و برخی از ستارگان بزرگ هالیوود حرفه کنونی خود را به شکلی بسیار عجیب و غریب و غیرمنتظره شروع کردند که در ادامه این گزارش به عجیب‌ترین و جالب‌ترین موارد آن‌ها خواهیم پرداخت.

۹- جنیفر لارنس و کشف شدن در خیابان

از دیرباز گفته اند اگر به دنبال موفقیت هستی باید از خانه بیرون بروی و رویایت را دنبال کنی، نه اینکه منتظر باشی رویاهایت به سراغ تو بیایند. هر کسی که این حرف را زده دستکم در مورد جنیفر لارنس اشتباه کرده است، باتوجه به اینکه وی به شکلی باورنکردنی و تصادفی برای حضور در فیلمی انتخاب شد که جایزه اسکار را برایش در پی داشت.

لارنس که چند سال پیش حتی عنوان گرانقیمت‌ترین بازیگر زن جهان را نیز یدک می‌کشید هرگز به کلاس بازیگری نرفته، در رشته هنر تحصیل نکرده و هیچ آموزش رسمی بازیگری در نوجوانی دریافت نکرده بود و به شکلی اتفاقی وارد این عرصه شد. در سن ۱۴ سالگی، لارنس همراه مادرش به شهر نیویورک سیتی آمده بود و هرگز فکرش را نمی‌کرد که بزودی اتفاق بزرگ زندگی اش برای او رخ خواهد داد.

لارنس در حال گشت و گذار در میدان مشهور یونیون در شهر بود که مردی به او نزدیک شده و به او پیشنهاد کار در حوزه مدلینگ را داد، پیشنهادی که خیلی عجیب و غیرمنتظره بود، اما در نهایت مشخص شد که نیت این مرد کاملاً واقعی و نیک بوده است. در ادامه این دو شماره تلفن‌های یکدیگر را گرفته و مدت کوتاهی بعد لارنس موافقت کرد وارد حوزه مدلینگ شود و همین مسیر او را به ستاره شدن در دنیای سینما رهنمون ساخت؛ بنابراین این نصیحت که هیچگاه با غریبه‌ها صحبت نکنید می‌تواند گاهی اوقات شانس‌های بزرگی را از شما بگیرد.

۸- جیسون استاتهام و کشف شدن به خاطر سابقه در بازار سیاه

جیسون استاتهام مرد سرسخت هالیوود با بازی در نقش مردان کارآزموده و خشن توانسته نامی برای خود در هالیود دست و پا کند و بخشی از این موفقیت به خاطر این است که او در زندگی شخصی اش نیز به همین اندازه خونسرد و سرسخت بوده است. قبل از بازیگر شدن، استاتهام در خیابان‌های لندن به گفته خودش «یک دستفروش بدون مجوز» بود که عطر و جواهرات بدلی به رهگذران می‌فروخت.

اما همین استعداد‌های او در فروش اقلام بدلی بود که توجه گای ریچی را جلب کرد تا در سال ۱۹۹۸ از او در فیلم Lock, Stock And Two Smoking Barrels استفاده کند. فیلمی بسیار موفق که شروع شهرت استاتهام به عنوان یک بازیگر اکشن بود.

بعد از چند سال فعالیت در دنیای مدلینگ و حتی حضور در تیم ملی شیرجه انگلیس، ریچی که تحت تاثیر شغل او در بازار سیاه قرار گرفته بود به سراغ استاتهام رفته و پیشنهاد کرد نقشی برای وی در فیلم جدیدش بنویسد که در آن شخصیت فیلم کسی است که کالا‌های تقلبی داخل یک چمدان را به مشتریان خود می‌فروشد.

پاسخ استاتهام نیز مثبت بود و وی بعد‌ها در این باره گفت: «نیازی به بازی کردن نبود، فقط من وارد دنیای سینما شدم در حالی که کاری را می‌کردم که به آن عادت داشتم».

۷- هریسون فورد و کشف شدن هنگام نصب در برای فرانسیس فورد کوپولا

غیرممکن است نیم قرن اخیر هالیوود را بدون جذابیت مردانه هریسون فورد بزرگ تجسم کنید، اما اگر او در یک زمان خاص در یک مکان خاص نمی‌بود، نیم قرن اخیر هالیوود می‌توانست بسیار متفاوت از چیزی باشد که اکنون می‌شناسیم. اگر چه هریسون فورد در سال ۱۹۷۳ به تازگی در فیلم American Graffiti ساخته جورج لوکاس بازی کرده بود، اما هرگز برای بازی در نقش ماندگار و نمادین هان سولو در فیلم Star Wars در سال ۱۹۷۷ در نظر گرفته نشده بود و بدتر اینکه در آن دوران حرفه بازیگری او شرایط خوبی نداشت.

در واقع می‌توان گفت او در آستانه ورشکستگی و جدایی از دنیای بازیگری قرار داشت و به همین خاطر بود که هنوز به شغل قبلی خود یعنی نجاری می‌پرداخت تا بتواند درآمد ناچیزی داشته باشد؛ و همین شغل نجاری برگ برنده او بود که او را به لوکاس معرفی کرد و در ادامه به چهره فرانچایز جنگ ستارگان تبدیل کرد. در حالی که فورد مشغول نصب یک در برای محل کار فرانسیس فورد کوپولا، کارگردان فیلم‌های The Godfather و Apocalypse Now بود، لوکاس به شکل تصادفی وارد اتاق شد. از آنجا بود که این دو شروع به صحبت کرده و لوکاس که در حال آماده شدن برای ساخت فیلم Star Wars بود در نهایت به این نتیجه رسید که هریسون فورد بهترین گزینه برای بازی در نقش هان سولو است.

۶- دنی ترخو و کشف پس از استخدام به عنوان مشاور ترک اعتیاد

دنی ترخو بازیگر فیلم‌های Spy Kids و From Dusk Till Dawn در دوران نوجوانی و جوانی زندگی بسیار سخت و مملو از بزهکاری داشت. او در سن هشت سالگی برای اولین بار مصرف مواد مخدر را تجربه کرد و در نوجوانی به هرویین معتاد شد و بخش زیادی از دوران زندگی خود در ۲۰ تا ۳۰ سالگی را در زندان گذراند.

او که به یک مسافر همیشگی بین زندان و دنیای بیرون تبدیل شده بود در نهایت تصمیم گرفت باید اوضاعش را تغییر دهد و همین گام مثبت بود که در نهایت به حرفه بازیگری طولانی و متنوع او تبدیل شد که اکنون ۴۰ سال است ادامه دارد. ترخو در دوران زندان حضور در نشست‌های مخصوص معتادان ترک کرده (AA) را آغاز کرد و بعد از آزادی نیز به حضور خود در این جلسات ادامه داد و به جامعه ترک کرده‌ها پیوست. در واقع او در نهایت به یک مشاور ترک اعتیاد تبدیل شد، تصمیمی که نقطه عطف بزرگی برای دنی ترخو بود، زیرا همین شغل بود که او را با هالیوود مرتبط ساخت.

در اوایل دهه ۸۰، ترخو به صحنه فیلمبرداری فیلم Runaway Train با بازی جان وویت و اریک رابرتز دعوت شد تا به یکی از دستیاران تهیه فیلم که گرفتار اعتیاد بود در ترک اعتیاد مشاوره بدهد. در طول مدت حضور در صحنه فیلمبرداری این فیلم، یکی از هم سلولی‌های سابق ترخو او را شناخت و می‌دانست که او در دوران حضور در زندان قهرمان بوکس بوده است.

بدین ترتیب وی از ترخو خواست به رابرتز آموزش مشت زنی بدهد. ترخو نیز پذیرفته و در نهایت نقش کوتاهی توسط کارگردان به او پیشنهاد گردید. از آنجا بود که دنی ترخو دیگر به گذشته خود نگاه نکرده و به یک بازیگر تقریباً شناخته شده تبدیل گشت.

۵- کریس پرت و کشف شدن در حال گارسنی در یک رستوران دریایی

کریس پرت در دهه ۲۰۱۰ به معنای واقعی کلمه از فرش به عرش رسید، و از یک انسان بسیار عادی به جایی رسید که با فیلم‌های موفق و بلاک باستری مانند The LEGO Movie, Guardians Of The Galaxy و Jurassic World دنیای هالیوود را به تسخیر خود درآورد. همه چیز از زمانی آغاز شد که کریس پرت در رستوران دریایی Bubba Gump Shrimp به عنوان گارسن مشغول به کار بود. وی که در آن دوران در سال‌های آخر دوران نوجوانی بود و پیش از آن چند هفته آموزش بازیگری دیده بود در این رستوران مشغول به کار شده بود تا بتواند امورات زندگی اش را بگذراند.

یک روز، یک بازیگر و فیلمساز به نام رائه دان چونگ به این رستوران رفت و متوجه شد پرت در حال تمیز کردن میزهاست. چونگ از او خوشش آمد و تصمیم گرفت از پرت در اولین تجربه کارگردانی خود که یک فیلم ترسناک کوتاه به نام Cursed Part ۳ بود استفاده کند. اگر چه این فیلم چندان موفق و مشهور نبود، اما فرصتی را در اختیار کریس پرت قرار داد که به شدت به آن نیاز داشت و او موفقیت کنونی خود را مرهون رستوران دریایی است که در نوجوانی در آن کار می‌کرد.

۴- هیلی جوئل اوزمنت و کشف شدن در فروشگاه ایکیا

این صحنه را تصور کنید: وارد فروشگاه ایکیا می‌شوید و دو زن را پشت یک میز می‌بینید که از تمام کودکانی که از کنار آن‌ها می‌گذرند یک عکس پولاروییدی می‌گیرند. بدون شک از این رفتار عجیب و غریب وحشت خواهید کرد و شاید حتی به آن‌ها اعتراض هم بکنید. اما اگر هیلی جوئل اوزمنت باشید چنین کاری نمی‌کنید.

به جای آن، با خوشحالی به این زنان اجازه می‌دهید از شما عکس بگیرند، اتفاقی که در ادامه باعث می‌شود در یکی از مشهورترین فیلم‌های تمام دوران بازی کنید: فیلم The Sixth Sense به کارگردانی ام نایت شیامالان. این سناریو عجیب در فروشگاه ایکیا دقیقاً همان روشی است که این استعداد جوان را در دهه ۱۹۹۰ کشف کرد.

آن دو زن نیز عکاسانی نبودند که به شکل تصادفی از کودکان عکس می‌گرفتند بلکه کسانی بود که انتخاب بازیگران فیلم را بر عهده داشته و به امید پیدا کردن استعداد‌های جوان برای بازیگری، در آن فروشگاه مستقر شده بودند. اگر چه حرفه بازیگری اوزمنت اکنون به شهرت و اعتبار سال‌های ابتدایی اش نیست، اما در چند سال اخیر در دنیای تلویزیون سرش حسابی شلوغ بوده و سبک زندگی لوکس کنونی اش را می‌توان ناشی از رویارویی عجیب و اتفاقی با تیم انتخاب بازیگران فیلم شیامالان در فروشگاه مشهور تولید مبلمان دانست.

۳- آلدن اهرنریش و کشف شدن در یک مراسم مذهبی

یکی دیگر از بازیگرانی که نقش هان سولو را بازی می‌کرد و به شکلی غیرمنتظره وارد دنیای سینما شد، آلن اهرنریش است که فکر نمی‌کرد ویدیو خانگی ساده‌ای که با دوستانش ساخته روزی باعث جلب توجه استیون اسپیلبرگ افسانه‌ای می‌شود. این ویدیو که اهرنریش خود از آن با عنوان «آشغال» یاد کرده است، ویدیویی است که در آن این بازیگر سرشناس لباس‌های نامزدش را به تن کرده و سپس آواز می‌خواند.

به عبارت دیگر او و نامزدش در حال خوشگذرانی بودند و هیچ هدف واقعی در ذهن برای ورود به دنیای بازیگری نداشتند. این دو تصمیم گرفتند ویدیو مذکور را در مراسمی مذهبی که یهودیان برای بلوغ دختران برگزار می‌کنند به نمایش بگذارند که معلوم شد تصمیم بسیار خوب و درستی بوده است، زیرا یکی از کسانی که در این مهمانی حضور یافت، استیون اسپیلبرگ بود.

بدون شک اسپیلبرگ متوجه رگه‌ای از استعداد در این ویدیو عجیب خانگی شده باشد، زیرا پس از این مهمانی، اهرنریش را به خانه اش دعوت کرد تا در مورد فرصت‌های بازیگری آینده با او صحبت کند. از آنجا بود که اهرنریش فرصت بازی در فیلم Tetro به کارگردانی فرانسیس فورد کوپولا در سال ۲۰۰۹ را یافت و بعد‌ها در سال ۲۰۱۸ توانست نقش هان سولو در پیش درآمد Star Wars را بازی کند.

۲- جنیفر آنیستون و کشف شدن در هنگام غرولند در پمپ بنزین

بازیگران بسیاری به شکست و پس زده شدن عادت دارند و آن حس شکست مفتضحانه یک فیلم یا قسمت پایلوت یک سریال و رفتن از یک تست بازیگری به تست بازیگری دیگر بدون نتیجه، چیزی است که برای بسیاری ناخوشایند است و برای هر کسی به یک حرفه پایدار و موفق منتهی نمی‌شود.

این دقیقاً همان شرایطی بود که جنیفر آنیستون در اوایل دهه ۱۹۹۰ خود را در آن گرفتار می‌دید. در این دوران، آنیستون در چند اپیزود آزمایشی از سریال‌هایی که به هیچ جا نرسیدند و همچنین فیلم‌هایی ضعیف بازی کرده که هیچ کدام به اثری فاخر تبدیل نشده و به همین دلیل او به شدت تشنه یک موقعیت خوب در دنیای بازیگری بود.

او حتی در شرایطی قرار داشت که می‌خواست بازیگری را رها کند، اما مدتی بعد ذره‌ای شانس که به آن احتیاج داشت را یافت تا بتواند رویایی بازیگری خود را به واقعیت بدل کند.

در یک اتفاق کاملاٌ تصادفی، آنیستون با وارن لیتل فیلد مواجه شد که در آن دوران رییس استودیو NBC Entertainment بود، رویارویی که در یک پمپ بنزین در سانست بلوار رخ داد. ل

یتل فیلد از آنیستون خوشش آمده و جنیفر نیز بعضی از کار‌های قبلی لیتل فیلد را دیده بود و وقتی جنیفر با درماندگی پرسید: «آیا این اتفاق نیز روزی برای من می‌افتد؟»، لیتل فیلد به خود گفت بله چرا که نه! جالب اینکه این رویارویی نقطه عطفی برای حرفه بازیگری آنیستون بود. لیتل فیلد هنگام شروع پروژه Friends همچنان آنیستون را به یاد داشت و خیلی زود از او برای تست بازیگری دعوت کرد و در نهایت نقش اکنون نمادین راشل گرین به او رسید و از آن زمان به بعد بود که آنیستون به یک سوپراستار تبدیل شد.

۱- وین دیزل و کشف شدن در هنگام ارتکاب جرم

وین دیزل یکی از بزرگ‌ترین ستارگان کنونی هالیوود است که بیشتر به خاطر شخصیت خانواده دار و سابقاً خلافکار دام تورتو در مجموعه فیلم‌های Fast And Furious شناخته می‌شود.

کسانی که Fast ۹ را دیده اند می‌دانند که تورتو در این برهه یک ابرقهرمان به شمار می‌آید که می‌تواند در نبرد علیه چند ده خلافکار پیروز شده، بدلکاری‌های دیوانه وار خودرویی انجام داده و از هر جراحتی که می‌بیند جان سالم به در ببرد. این شرایط میلیون‌ها مایل از آغاز دوران بازیگری وین دیزل فاصله دارد.

در کودکی، دیزل یک بچه تخس و دردسرساز بود و اغلب اوقات با دار و دسته‌ای که از دوستان و همسالانش تشکیل داده بود به خیابان‌های گرین ویچ ویلج در نیویورک می‌آمد تا دردسرسازی کند.

یک روز، دار و دسته او تصمیم گرفت به زور وارد یک سالن سینما شوند و تنها هدفشان نیز آسیب زدن به فضای داخلی سینما و خرابکاری بود. آن‌ها فکر می‌کردند کسی در داخل سینما نیست و به همین دلیل بعد از مواجهه با مدیر هنری سینما که کریستال فیلد نام داشت، غافلگیر شدند؛ و این همان لحظه‌ای بود که اتفاقی بسیار خاص رخ داد.

به جای تماس با پلیس، فیلد به این نتیجه رسید که بهترین تصمیم این است که در نمایشنامه جدید به دیزل یک نقش بدهد که با موافقت او همراه شد. همین اتفاق باعث شد دیزل انگیزه دنبال کردن رویای بازیگری به عنوان یک شغل تمام وقت را پیدا کند و بدین ترتیب دیزل به یکی از مشهورترین و گرانقیمت‌ترین ستارگان هالیوود تبدیل شد که در ۲۰ سال اخیر در فیلم‌های بلاک باستر زیادی بازی کرده است.

