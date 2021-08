به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از gizmochina؛ تقریباً همه تلفن‌های هوشمند موجود در سراسر جهان دارای تبلیغات هستند. اگرچه تبلیغات روی گوشی‌ها بیشتر مربوط به دستگاه‌های چینی، به ویژه شیائومی است اما غول فناوری کره جنوبی یعنی سامسونگ، نیز از این مشکل مبرا نیست. با این حال خوشبختانه این شرکت اعلام کرده است که تبلیغات مزاحم را از گوشی‌های خود حذف می‌کند.

گفته شده سامسونگ با معرفی One UI سیستم عامل تلفن همراه مبتنی بر اندروید خود را تغییر داده است. متأسفانه، این شرکت تبلیغاتی را در برخی از پرکاربردترین برنامه‌های سیستم خود مانند Samsung Weather، Galaxy Themes و Samsung Pay قرار داده است. به همین علت کاربران سراسر جهان از این موضوع شکایت دارند.

در واقع حتی کارکنان سامسونگ نیز از این موضوع ناراضی هستند.بر اساس گزارشی از خبرگزاری Yonhap به نقل از ورج ، یکی از کارکنان شرکت سامسونگ از دکتر TM Roh، رئیس بخش ارتباطات تلفن همراه سامسونگ، در مورد تبلیغات روی تلفن‌های هوشمند این شرکت در "جلسه شهرداری" اخیر با کارکنان، سوال کرد. این جلسه در ۱۷ دی ماه در شهر دیجیتالی Suwon سامسونگ الکترونیک برگزار شد.

حذف تبلیغات چه زمانی صورت می‌گیرد؟

در همین راستا، مدیر ارشد پاسخ داد: که سامسونگ به دنبال فرصت‌های جدیدی برای رشد در زمینه محتوا و خدمات تبلیغاتی است. هدف این شرکت ارائه اطلاعات مفید مورد نیاز مشتریان از طریق جستجو و توصیه در سرویس محتوا یا فروشگاه گلکسی است. در عین حال، وی همچنین گفت که انتقاد کارکنان برای رشد و توسعه شرکت ضروری است. از این رو، سامسونگ از طریق به روز رسانی نرم افزار آینده One UI تبلیغات را از تلفن‌های هوشمند خود حذف می‌کند.غول فناوری کره جنوبی حتی با انتشار بیانیه‌ای رسمی به The Verge اعلام کرد که به روز رسانی فوق الذکر تا اواخر امسال آماده می‌شود.این بدان معناست که تبلیغات موجود در برنامه‌های سامسونگ با انتشار One UI ۴.۰ مبتنی بر اندروید ۱۲ از بین می‌رود.

