به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مزایای پیام‌رسان واتساپ که باعث شده در جهان محبوبیت بالایی به دست آورد؛ ایجاد گروه‌های چت موضوعی برای ارتباط با اعضای خانواده، دوستان، همکاران، مشتریان و افراد مختلف است.

با این حال، همه ما در موقعیتی قرار گرفتیم که عضو یک گروه شده؛ بدون اینکه از ما اجازه گرفته باشند یا بدانیم این گروه برای چه موضوعی راه‌اندازی شده است و چه فردی ما را عضو کرده است.

در نتیجه، بسیاری از ما همیشه در حال ترک گروه‌های ناخواسته هستیم و گزینه leaving the group برایمان کاملا آشنا است و روزانه سراغ‌اش می‌رویم.

زندگی‌های شلوغ و پر از اعلان امروزی، باعث شدند که غالب افراد تمایل و حوصله عضویت در گروه‌های ناشناس و غیرمفید را نداشته باشند و فقط به چند گروه اصلی کاری و خانوادگی یا ارتباط با دوستان نزدیک بسنده کنند.

خوش‌بختانه، واتساپ قابلیتی ارائه داده است که بتوان به این وضعیت پایان داد و مانع از عضویت در گروه‌های جدید بدون اجازه شما شد. البته، این قابلیت واتساپ برای جلوگیری از عضویت ناخواسته در گروه‌ها، کاملا جدید نیست، ولی به نظر می‌رسد بسیاری از کاربران واتساپ هنوز با آن آشنا نشدند یا فراموش می‌کنند این تنظیم را انجام دهند.

واتساپ به شما اجازه می‌دهد تنظیم کنید چه افرادی می‌توانند شما را به یک گروه اضافه کنند و چه افرادی مجاز به این کار نیستند. همچنین، دسته دوم را وادار می‌کند که اگر می‌خواهند شما را بدون اجازه به یک گروه اضافه کنند؛ حتما از شما مجوز گرفته و با تایید خودتان، به گروه جدیدی بپیوندید.

چگونه از اضافه شدن بدون اجازه به گروه‌ها جلوگیری کنیم؟

این ویژگی برای برنامه واتساپ روی گوشی‌های اندروید و iOS در دسترس است. کافی است مراحل زیر را دنبال و انجام دهید:

۱- اپلیکیشن واتساپ روی اندروید یا iOS را باز کنید.

۲- روی آیکون سه نقطه در بالا گوشه سمت راست واتساپ ضربه بزنید.

۳- وارد بخش Settings شده و بعد روی گزینه Account بزنید.

۴- گزینه Privacy را انتخاب کنید و بعد روی گزینه Groups بزنید.

۵- شما عبارت Who can add me to the groups را مشاهده خواهید کرد که سه گزینه دارد:

All: احتمالا گزینه پیش‌فرض است و به هر فردی اجازه می‌دهد شماره تلفن شما را بدون اجازه وارد یک گروه کند و به عضویت آن گروه دربیایید.

My contacts: تنها افرادی که در فهرست مخاطبان شما هستند؛ می‌توانند شماره تلفن شما را به یک گروه جدید اضافه کنند.

My contacts, except: این گزینه به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید کدام‌یک از مخاطبین شما نمی‌توانند شما را به یک گروه اضافه کنند. شما می‌توانید همزمان چندین مخاطب را انتخاب کنید یا همه مخاطبان را با هم از این کار منع کنید؛ به طوری‌که هیچ‌کس نتواند شما را به گروه جدیدی اضافه کند.

اکنون، می‌توانید کنترل بیشتری روی واتساپ و زمان زندگی خود داشته باشید و با انتخاب خودتان وارد یک گروه جدید از دوستان، خانواده و همکاران شوید.

منبع: یک پزشک

