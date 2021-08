به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از مدیکال اکسپرس، تحقیقات موسسه سرطان در بنیاد ژاپنی برای تحقیقات سرطان (JFCR)، که در مجله علمی بین المللی برجسته Proceedings of the National Academy of Science منتشر شد، نشان می‌دهد RNA غیرکددار مشتق از توالی‌های تکراری پرسینترومریک باعث ایجاد ژن التهابی در پیری و بیماری سرطان می‌شود.

پیری وضعیتی است که اساسا طی آن چرخه سلولی غیرقابل برگشت است و توسط عوامل استرس زای متعددی مانند چاقی، اشعه و شیمی درمانی ایجاد می‌شود. سلول‌های پیری که در طول این دوره در داخل بدن جمع می‌شوند از طریق تولید پروتئین‌های پیش التهابی با بافت‌های اطراف ارتباط برقرار می‌کنند که فنوتیپ ترشحی مرتبط با پیری (SASP) نامیده شده و نقش‌های فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی متعددی ایفا می‌کند. در افراد مسن، عوامل التهابی SASP بیماری‌های متعدد مرتبط با سن، از جمله سرطان را افزایش می‌دهند؛ بنابراین، روشن شدن مکانیسم نظارتی SASP برای توسعه استراتژی‌های پیشگیرانه و درمانی جدید در برابر سرطان مرتبط با سن ضروری است.

گروهی از محققان JFCR فرض را بر این گذاشته‌اند که معماری کروماتین ناهنجار مشاهده شده در سلول‌های پیری با SASP مرتبط است و تجزیه و تحلیل تعامل کروماتین در سطح ژنوم و بیان ژن را با استفاده از تکنیک‌های توالی‌یابی نسل بعدی آغاز کرده‌اند. آن‌ها نشان دادند که ناحیه حاوی توالی‌های تکراری pericentromeric به نام ماهواره انسانی II (hSATII) که از نظر ژنتیکی در سلول‌های طبیعی خاموش است، حالت قابل توجهی در سلول‌های پیری دارد؛ علاوه بر این بیان RNA غیرکد (hSATII RNA) در طول پیری سلولی به طور قابل توجهی تنظیم شد.

تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که hSATII RNA بیان ژن التهابی شبیه SASP را با اختلال در فعل و انفعالات کروماتین در برخی از مناطق ژن SASP از طریق اختلال عملکرد عامل CCCTC اتصال (CTCF) که برای حفظ یکپارچگی ژنومی مهم است، تنظیم کرد.

وزیکول‌های خارج سلولی کوچک (EV) که از سلول‌های سرطانی و استرومایی ترشح می‌شوند به طور پویا در بروز و پیشرفت تومور به صورت غیر سلولی در ریز محیط تومور نقش داشته و به طرز شگفت انگیزی از میزان RNA hSATII در EV‌های کوچک ناشی از سلول‌های پیری بیشتر است بنابراین داده‌های ما نشان می‌دهد که hSATII RNA مشتق شده از سلول‌های استرومایی پیری از طریق EV‌های کوچک به سلول‌های اطراف منتقل می‌شود و به عنوان یک عامل التهابی شبیه SASP در ریز محیط تومور عمل می‌کند.

علاوه بر این محققان دریافتند که RNA hSATII در سلول‌های سرطانی در نمونه‌های جراحی بیماران مبتلا به سرطان اولیه روده بزرگ قابل تشخیص است. به طور قابل ملاحظه‌ای، جمعیت سلول‌های RNA مثبت hSATII در بین فیبروبلاست‌های مرتبط با سرطان نسبت به فیبروبلاست‌ها در بافت‌های استرومایی طبیعی بیشتر بود.

این یافته‌ها نقش جدید RNA hSATII را نشان می‌دهد که از طریق ترشح عوامل التهابی شبیه به SASP و EV‌های کوچک از رشد تومور به صورت غیر سلولی حمایت می‌کند. درک این مکانیسم مولکولی می‌تواند توسعه جدید پیشگیرانه و درمانی را تسهیل کرده و راهکار‌هایی را برای مقابله با آسیب‌های مرتبط با سن در آینده ارائه دهد.

