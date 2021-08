مستند جدید «ظهور خانواده مرداک» در شبکه چهار

به گزارش حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، «ظهور خانواده مرداک» با نام اصلی The Rise of the Murdoch Dynasty به کارگردانی کیت هال و دیوید گلاور، این مجموعه، گوشه‌ای از امپراتوری رسانه‌ای روپرت مرداک را معرفی و تاثیر آن‌ها بر پشت صحنه بسیاری از رویداد‌های جهان را بررسی می‌کند، به این صورت که در قسمت اول؛ تاثیر مرداک بر انتخابات بریتانیا و انتخاب تونی بلر به عنوان نخست‌وزیر در اواسط دهه ۹۰، در قسمت دوم؛ به نتیجه رسوایی هک تلفن News of the world و تضعیف مرداک به خاطر این اتفاق، و در قسمت پایانی؛ به بازگشت وی به قدرت از طریق برگزیت و کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ پرداخته می‌شود، ضمن اینکه همزمان زندگی شخصی و خصوصی وی مرور می‌شود.

روپرت مرداک در مارس ۱۹۳۱ در ملبورن استرالیا متولد شد. مرداک مالک نشریه‌های سان دی تایمز، فاکس نیوز... و صد‌ها تشکیلات خبری در سرتاسر جهان بود. وی یک خارجی است که در سیاست‌های بریتانیا دخالت می‌کند. این مجموعه به ظهور و سقوط دوباره روپرت مرداک می‌پردازد.

«ظهور خانواده مرداک» به همت تامین برنامه شبکه چهار در روز‌های پنج شنبه ۴ شهریور و ۱۱ شهریور و ۱۸ شهریور ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

