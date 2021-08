پژوهشی در خصوص تاریخ احتمالی انقراض بشریت به سبب یک همه گیری

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شماری از دانشمندان در پژوهشی، به بررسی احتمال ظهور یک همه گیری کشنده جدید به مانند کرونا از طریق تحلیل داده‌ها در زمینه شیوع بیماری‌ها در سطح جهان در ۴۰۰ سال گذشته پرداختند؛ همچنانکه این دانشمندان از تاریخ احتمالی انقراض بشریت به سبب یک همه گیری سخن گفتند.

این پژوهشگران در مقاله ای با عنوان «شدت و فراوانی همه گیری های شدید جدید» (Intensity and frequency of extreme novel epidemics) که نتایج آن در مجله علمی «مقالات آکادمی ملی علوم ایالات متحده آمریکا» (PNAS) منتشر شد، اعلام کردند یک همه گیری مشابه ممکن است در ۵۹ سال آینده اتفاق بیافتد.

دانشمندان در این پژوهش از تکنیک‌های آماری جدیدی برای اندازه گیری میزان و فراوانی همه گیری‌هایی که اقدامات مهار کردن فوری را دریافت نمی‌کنند، استفاده کردند. تجزیه و تحلیل‌هایی که طیف گسترده‌ای از عوامل بیماری زا از جمله طاعون، آبله، وبا، تیفوس و ویروس‌های آنفلوانزای جدید را در بر می‌گرفت، تفاوت‌های قابل توجهی را در میانگین بروز همه گیری‌ها در گذشته نشان داد. دانشمندان همچنین الگو‌هایی را شناسایی کردند که به آن‌ها اجازه می‌داد تا تأیید کنند که رویداد‌هایی با همان بزرگی ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.

در ادامه این گزارش آمده است: به نسبت همه گیری که بیشترین کشته را در تاریخ معاصر دارد، یعنی «آنفلوانزای اسپانیایی» که بیش از ۳۰ میلیون نفر را در در میان سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ به کام مرگ کشاند، باید گفت احتمال وقوع یک چنین همه گیری به این میزان از ۰.۳ درصد تا ۱.۹ درصد سالیانه است؛ یعنی چنین همه گیری ممکن است با این حجم و میزان تا ۴۰۰ سال آینده به وقوع بپیوند. اما با این وجود احتمال شیوع بیماری‌های جدیدی مانند کرونا در چند دهه آینده سه برابر می‌شود.

توییت پروفسور بهداشت جهانی و مشاور ارشد بیماری های عفونی در خصوص افزایش خطر ویروس های حیوانی در آغاز همه گیری های بشری در دهه ها آتی

علاوه بر این محققان احتمال شیوع یک همه گیری را که می‌تواند همه افراد روی زمین را از بین ببرد، محاسبه و اعلام کردند احتمال چنین چیزی تا ۱۲ هزار سال آینده امکان پذیر است.

این دانشمندان همچنین اعلام کردند احتمالات آماری بدین معنا نیست که تا ۵۹ سال دیگر همه گیری شبیه کرونا و یا تا ۴۰۰ سال آینده به مانند آنفلوانزای اسپانیایی رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدان معناست که در طول هر سالی در این مدت زمانی اعلام شده ممکن است چنین وقایعی رخ دهد.

