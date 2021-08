به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، رضا خدارحمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مقاله چاپ شده در حوزه مرتبط با کووید۱۹ توسط محققین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عنوانPrevalence of stress, anxiety, depression among the general population during the COVID-۱۹ pandemic: a systematic review and meta-analysis به نویسندگی نادر سالاری (نویسنده اول) مسعود محمدی (نویسنده مسئول)، شبنم رسول پور (نوسینده مسئول) دکتر علی اکبر ویسی رایگان و دکتر رستم جلالی توانست بالاترین امتیاز در حوزه مقالات مروری چاپ شده در سطح کشور در حوزه کووید۱۹ را به خود اختصاص دهد.

او گفت: در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز مطالعات انجام شده در خصوص شیوع استرس، اضطراب و در بین جمعیت عمومی در طول همه گیری کووید۱۹ در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر تا مه ۲۰۲۰ صورت گرفته است.

خدارحمی افزود: نتایج این مطالعه نشان داده که در بیماران مبتلا به کرونا، شیوع استرس ۲۹/۶ درصد، اضطراب ۳۱/۹ درصد و افسردگی ۳۳/۷ درصد است.

او افزود: تعداد ارجاعات بالای این مقاله به همراه امتیاز کاربردی بودن بالای آن سبب شده است تا در جایگاه رتبه اول مقالات مروری قرار گیرد.

خدارحمی گفت: این مقاله پراستنادترین مقاله مرور نظام‌مند کووید۱۹ ارسال شده به برنامه انتخاب بهترین‌های پژوهش حوزه کووید۱۹ از سراسر کشور است .

انتهای پیام/د