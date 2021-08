به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از gizmodo، هاوارد والدروپ، نویسنده داستان‌های علمی تخیلی قرار است در ماه نوامبر جایزه یک عمر دستاورد را از کنوانسیون جهانی فانتزی دریافت کند. نویسنده مجموعه آواز یخ و آتش اعلام کرد که از داستان کوتاه والدروپ با عنوان "شب مهاجران" اقتباس کرده است. جورج مارتین می‌گوید که قبلاً کار‌های عکاسی فیلم Night of the Cooters: More Neat Stories با اقتباس از داستان‌های والدروپ به پایان رسیده است.

مارتین گفت: والدروپ قلم خوبی داشته و هرگز یک داستان را دوبار نمی‌نویسد. یکی از بهترین داستان هایش مطمئناً "شب کوتورها" است که فینالیست جایزه هوگو و جایزه لوکوس است که البته در هیچ کدام از جشنواره‌ها برنده نشد. او این داستان را از H.G. Wells و War of the Worlds مربوط به زمان حمله مریخی‌ها به پاچوکو در تگزاس الهام گرفته است.

وی افزود: حدس می‌زنم ساخت فیلم کوتاه با ترکیبی از اکشن زنده و انیمیشن پیشرفته در استودیو Trioscope بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه طول می‌کشد و اگر داستان‌های والدروپ را دوست داشته باشید، فکر می‌کنم که فیلم را نیز دوست خواهید داشت البته والدروپ در تمام این فرآیند که حدود پنج یا شش سال پیش آغاز شده، شرکت داشته است.

بازیگران و نقش آن ها در این پروژه

تمام پلان‌ها و سکانس‌ها ضبط شده و اکنون توپ در زمین دوستان ما یعنی مسئولان Trioscope است که پس زمینه و جلوه‌های ویژه را ارائه می‌دهند، البته به نظر می‌رسد نسخه نهایی تا اوایل سال آینده آماده نخواهد شد. از بازیگران دیگر در این پروژه می‌توان به هاپر پن در نقش شیرینی، هریسون پیج در نقش لوتر، مارتین سنسمایر در نقش لئو اسمیت، کریستین مک کلیری در نقش اتکینز، الیاس گالگوس در نقش دسپاین، لوس رینز در نقش Skip، جازی کیم اوبراین در نقش لیل چیزوم و داریوس اتیان در نقش بیلی استروتر اشاره کرد.

