کاربرد شبیه ساز AIA در صنعت حمل و نقل هوایی

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از cam.ac.uk، تیمی تحت رهبری دانشگاه کمبریج در حال توسعه یک شبیه ساز برای کمک به رسیدن به سوخت بدون کربن هستند. این شتابدهنده در صنعت حمل و نقل هوایی (AIA) کاربرد دارد. گروه بین المللی متخصصان هوا فضا، اقتصاد، سیاست و آب و هوا در حال ساخت شبیه ساز تعاملی مبتنی بر شواهد برای کشف سناریو‌های دستیابی به کربن صفر هستند که یکی از بزرگترین چالش‌های کربن زدایی جهان است.

شبیه ساز چه بخش هایی را در بر خواهد گرفت؟

شبیه ساز کل بخش حمل و نقل هوایی از منابع برق تجدید پذیر و مواد اولیه گرفته تا تولید و حمل سوخت و معرفی فناوری‌ها و عملیات جدید هواپیما را در بر خواهد گرفت. رهبران صنعت و دولت به توافقات مشترکی در این زمینه رسیده اند. این شبیه ساز بحث نوآوری، سرمایه گذاری و سیاست گذاری را هدایت کرده و مزایای آموزشی خاصی را ارائه می‌دهد.

پروژه AIA توسط چه نهادی اجرا می شود؟

این پروژه توسط آزمایشگاه ویتل و موسسه کمبریج برای دستیابی به پایداری (CISL) انجام می‌شود. پروفسور راب میلر، مدیر آزمایشگاه ویتل و سرپرست این پروژه گفت: "دستیابی به بخش هوانوردی بدون تأثیر آب و هوا یکی از بزرگترین چالش‌های جامعه است. حل آن مستلزم ترکیبی پیچیده از فناوری، تجارت، رفتار و سیاست‌های انسانی است. ما تیم درجه یکی از دانشگاهیان و متخصصان صنعت را گرد هم آورده ایم تا این چالش را برطرف کنیم."

کاربران این محصول می‌توانند سناریو‌های آینده تا سال ۲۰۵۰ را شبیه سازی کرده و منابع مورد نیاز مانند برق تجدیدپذیر و استفاده از زمین، تاثیر آب و هوا، CO2 و هم غیر CO2 و هزینه پرواز را محاسبه کنند. گزینه‌ها شامل نوع انرژی مورد استفاده، مانند هیدروژن، باتری‌ها و طیف وسیعی از سوخت‌های هوایی پایدار، نوع هواپیما، نحوه عملکرد و فناوری آن است که توسط مردم و دولت انجام می‌شود. شبیه ساز یک رویکرد کلی از منبع برق گرفته تا روش‌های تولید و حمل سوخت و سفر مسافران را در پیش خواهد گرفت.

کلر شاین، مدیر CISL می‌گوید: "سفر‌های بین المللی به مردم و جوامع کمک می‌کند. حفظ این فرصت برای نسل‌های آینده، مستلزم دانستن تاثیرات هوانوردی بر محیط زیست به عنوان بخشی از کربن زدایی سیستمیک اقتصاد است. لازمه این امر نوآوری‌های فراگیر است، به همین دلیل شتاب دهنده حمل و نقل هوایی، صنعت، سیاست و جامعه مدنی را دربر می‌گیرد."

همکران تیم AIA چه سازمان هایی هستند؟

تیم AIA همچنین شامل آزمایشگاه سیستم‌های حمل و نقل هوایی در دانشگاه کالج لندن و موسسه انرژی ملبورن در دانشگاه ملبورن است. AIA با HRH The Prince of Wales’s Sustainable Initiative، The World Economic Forum، Cambridge Zero، MathWorks و SATAVIA مشارکت دارد و توسط مشاوران صنعتی رولزرویس، بوئینگ، BP، هیثرو و زیمنس پشتیبانی می‌شود.

دکتر امیلی شاکبرگ، مدیر کمبریج می‌گوید: "گذار به آینده بدون کربن صفر مستلزم پاسخی جسورانه به تغییرات آب و هوایی است. شتابدهنده هوانوردی پاسخی شجاعانه است و تخصص چند رشته‌ای را برای آگاهی از تصمیم گیری و ایجاد تغییرات معنادار گرد هم آورده است."

زمان رونمایی رسمی از شتابدهنده ضربه در حمل و نقل هوایی

ایده ساخت این شبیه ساز در اوایل سال ۲۰۲۰ در یک میزگرد به میزبانی HRH The Prince of Wales و با حضور رهبران ارشد صنعت، دولت و دانشگاه بیان شد. جان هلند کای، مدیرعامل فرودگاه هیترو گفت: "شتاب دهنده ضربه‌ای هوانوردی نقش مهمی در برجسته سازی اقدامات مورد نیاز برای دستیابی به هواپیمایی بدون کربن ایفا خواهد کرد. اولویت اول استفاده سریع از سوخت پایدار هوانوردی است و دولت می‌تواند برای باز کردن قفل SAF از طریق دستور عرضه و مشوق‌های افزایش تقاضا اقدام کند."

گفتنی است؛ راه اندازی رسمی شتابدهنده ضربه در حمل و نقل هوایی در ماه نوامبر در COP26 انجام می‌شود.

