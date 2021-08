دانلود Videoleap by Lightricks. Official Android release! 1.0.7.2؛ ویرایشگر ویدئو در اندروید

به گزارش خبرنگار حوزه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ Videoleap by Lightricks. Official Android release یک ویرایشگر ویدئویی سرگرم کننده و در عین حال قدرتمند است که توسط Lightricks Ltd توسعه و در گوگل پلی منتشر می شود. برای دیده شدن در شبکه های اجتماعی باید پست ها و تصاویر و با کیفیتی را با کاربران دیگر به اشتراک بگذارید.

کلیپ های کوتاه بسیار مورد توجه مخاطبان فضای مجازی قرار می گیرد و هر آن چه برای یک ویرایش خلاقانه به آن نیاز دارید در این نرم افزار دیده می شود، از فیلتر هایی فوق العاده گرفته تا گزینه ای برای استفاده از صفحات سبز و ترکیب کلیپ های تصویری با یکدیگر، همه و همه در یک رابط کاربری بدون نقص در اختیارتان قرار داده می شود.