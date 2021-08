راه اندازی اولین مرکز مشاوره هپاتیت کردستان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج،اولین مرکز مشاوره بیماری هپاتیت با هدف ارائه مشاوره و آزمایش رایگان و در راستای نهضت ریشه کنی این بیماری روز دوشنبه با حضور رییس اداره هپاتیت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سنندج راه اندازی شد.

امید بنفشی مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مراسم آغاز به کار این مرکز اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت در زمینه مقابله بیماری هپاتیت اهدافی را در نظر گرفته که یکی از آن‌ها حذف هپاتیت‌های ویروسی به‌عنوان یک تهدید جدی سلامت عمومی تا سال ۲۰۳۰ است.

او افزود: کاهش موارد جدید هپاتیت B و C در گروه‌های در معرض خطر و پرخطر به کمتر از نصف تا سال ۲۰۲۱ نیز از دیگر اهداف این سازمان است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه برای این منظور راهکار‌هایی وجود دارد که باید در سیستم‌های بهداشتی به کار بسته شود، افزود: افزایش آگاهی، توسعه مشارکت و بسیج منابع، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و کاربست اطلاعات برای اقدام، پیشگیری از انتقال، غربالگری و مراقبت و درمان از جمله راهبرد‌های رسیدن به این اهداف است.

بنفشی کاهش انتقال هپاتیت B از مادر به کودک به کمتر از ۹۰ درصد، تداوم احتمال انتقال هپاتیت‌های ویروسی B و C از راه خون در حد صفر، افزایش نسبت تزریق‌های انجام‌شده با وسایل ایمن در مراکز بهداشتی درمانی، افزایش نسبت تزریق سالم در معتادان تزریقی، افزایش تشخیص موارد مزمن مبتلابه هپاتیت B و C و افزایش مبتلایان هپاتیت B و C مزمن دریافت‌کننده درمان مناسب از جمله اهدافی است که در این مرکز دنبال می‌شود.

او بیان کرد: هپاتیت B و C یکی از اصلی‌ترین عوامل سیروز، سرطان کبد، نارسایی کبدی بوده و همانند دیگر بیماری‌های مزمن در یک دوره طولانی بیماران را گرفتار ساخته و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی درمانی پیوسته و زنجیره‌ای دارد که گرانی خدمات و آزمایشات تخصصی و ناآگاهی مردم و مبتلایان نسبت به علایم و عوارض بیماری و شیوه‌های انتقال آن و فقدان مراکز معین برای مراجعه و دریافت خدمات، از معضلات اولویت دار در رسیدن به هدف حذف هپاتیت B و C به مشار می‌رود و در این مراکز علاوه بر خدمات رایگان به بیماران کم بضاعت نیز از راه‌های کمک برای درمان انجام می‌شود.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: استقرار مناسب نظام ارایه خدمات بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی و تجربه موفق واحد‌های مشاوره و آزمایش داوطلبانه HIV/AIDS، می‌تواند شرایط مناسبی برای توجه بیشتر به این دو بیماری در نظام شبکه بهداشتی درمانی استان فراهم آورد.

بنفشی با بیان اینکه سال گذشته ۶۵ درصد مبتلایان به هپاتیت در استان درمان شدند، افزود: سال گذشته ۱۰۰ هزار واکسن برای نوزدان و ۳۰ هزار دوز هم به گروه‌های در معرض خطر مثل دیالیزی ها، زندانیان، اهدا کنندگان مستمر خون تزریق شد.

هپاتیت بیماری که توسط ویروس‌های هپاتیت A, B, C, D, E ,G ایجاد می‌شود که نوع B, C هپاتیت مزمن ایجاد می‌کند و اگر تشخیص داده نشود منجر به ایجاد نارسایی کبدی و در نهایت سرطان کبد خواهد شد.

التهاب در بافت کبد (هپاتیت) می‌تواند بدون علامت باشد و در صورت پیشرفت درگیری مغزی، کبدی، کلیوی و در نهایت مرگ ایجاد کند و تب، لزر، بدن درد و بی اشتهایی از علائم هپاتیت است.

