انیمیشن‌های سینمایی و کارتون‌ها بخش اجتناب ناپذیری از زندگی هر کودک هستند. بیش از یک قرن از زمان شروع عرضه فیلم‌های کارتونی می‌گذرد و طی این مدت، چندین نسل از کودکان با مشاهده انیمیشن‌های مختلف رشد کرده‌اند و چیزهای زیادی آموخته‌اند. برای آگاهی از انواع محتواهای aparat kids و مزایای تماشای آنلاین انیمیشن‌های سینمایی و سریالی در aparat kids تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

بسیاری از دختربچه‌های نسل‌های گذشته پس از تماشای انیمیشن‌های کلاسیک پیترپن، سیندرلا و علاء‌الدین و چراغ جادویی، خود را در هیبت یک شاهزاده خانم تصور کرده‌اند؛ بسیاری از پسربچه‌ها نیز خود را شوالیه شجاع تصور می‌کردند. این خیال‌پردازی‌های کودکانه در رشد فکری و افزایش اعتماد به نفس کودکان بسیار مفید و مؤثر است.

علاوه بر کودکان و نوجوانان، بسیاری از بزرگسالان هم شیفته تماشای انیمیشن‌ها و کارتون‌ها هستند و حداقل در مدت زمانی که مشغول تماشای انیمیشن‌های سینمایی و سریالی هستند؛ مشکلات خود را فراموش می‌کنند و میزان استرس آن‌ها کاهش می‌یابد.

برخلاف کشورهای دیگر که پلتفرم‌های متعددی برای تولید و پخش انیمیشن‌ها و کارتون‌های متناسب با سن کودکان و نوجوانان دارند؛ این موضوع در ایران خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. در راستای برطرف نمودن این خلأ، آپارات کیدز با هدف رشد فکری و تقویت قوه‌ابتکار و خلاقیت‌کودکان و نوجوانان، اقدام به تولید و پخش محتواهای مخصوص کودکان و نوجوانان نموده است.

مزایای تماشای آنلاین انیمیشن‌های سینمایی و سریالی در aparat kids

تماشای انیمیشن‌های سینمایی و سریالی در aparat kids مزایای زیادی برای کودکان و نوجوانان دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

کمک به شروع یادگیری در کودکان

مشاهده کارتون‌ها و انیمیشن‌های سینمایی و سریالی در aparat kids به کودکان کمک می‌کند تا فرآیند یادگیری را آغاز نمایند. تأثیر مثبت محتواهای آپارات کیدز بر یادگیری کودکان را به‌ویژه می‌توان در خصوص کارتون‌های آموزشی که اشکال هندسی، اعداد و رنگ‌ها را به تصویر می‌کشند، مشاهده نمود.

با تماشای آنلاین انیمیشن‌های سینمایی و سریالی در aparat kids، کودکان مطالب آموزشی را به شیوه‌ای سرگرم کننده و تعاملی یاد می‌گیرند. با استفاده از تصاویر متحرک، رنگارنگ و صدای دلنشین کودکانه در محتواها، یادگیری به فعالیتی جذاب برای کودکان تبدیل می‌شود.

کمک به رشد شناختی کودکان

تماشای کارتون‌های موجود در آپارات کودک به توسعه مهارت‌های شناختی کودکان کمک می‌کند؛ به‌طوری که منطق و استدلال، پردازش‌های بصری و شنوایی، تمرکز و توجه انتخابی کودکان تقویت می‌شود.

تقویت زبان کودکان و نوجوانان

تماشای کارتون‌ها و انیمیشن‌های سینمایی و سریالی موجود در aparat kids به تقویت زبان انگلیسی و عربی کودکان و نوجوانان کمک می‌کند.

تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان

مشاهده کارتون‌های aparat kids به پرورش قوه‌تخیل و خلاقیت‌کودکان کمک می‌کند. کودکان با تماشای انواع انیمیشن‌های متناسب با سن خود، ایده‌های جدیدی به ذهنشان می‌رسد و حتی می‌توانند آثار هنری جدیدی خلق کنند.

انواع محتواهای مخصوص کودکان و نوجوانان در aparat kids

کارتون‌ها و انیمیشن‌های آپارات کیدز در دسته‌بندی‌های متعددی نظیر ابرقهرمانی، موزیکال، علمی تخیلی، فانتزی، ورزشی، کمدی، تاریخی، رزمی، آموزشی و غیره موجود هستند و برای گروه‌های سنی مختلف کودکان و نوجوانان مفید و قابل استفاده هستند. علاوه بر آن، بزرگسالان نیز می‌توانند به همراه کودکان خود به تماشای آنلاین انیمیشن‌های سینمایی و سریالی در aparat kids بنشینند.

معرفی پرطرفدارترین انیمیشن‌های aparat kids

بسیاری از انیمیشن‌های aparat kids پرمخاطب و محبوب هستند؛ در این میان، انیمیشن‌های شجاعت یک سگ، برادران نگهبان و خانواده اگلی، تعداد بازدیدهای بسیار زیادی توسط مخاطبان داشته‌اند و از جمله پرطرفدارترین انیمیشن‌های آپارات کودک به شمار می‌روند.

انیمیشن شجاعت یک سگ (A Dog’s Courage)

این انیمیشن درباره سگی به نام جیکوب است که صاحب مزرعه او را در مکانی خارج از شهر رها کرده است. جیکوب به همراه چهار سگ خانگی دیگر در برابر هجوم شکارچی حیوانات مبارزه می‌کنند، سپس در پی یافتن مکانی به دور از انسان‌ها برای پیدا کردن معنای واقعی آزادی و داشتن زندگی آرام و امن، سفر خود را آغاز می‌کنند و در این راه با چالش‌های مختلفی مواجه می‌شوند که باید بر آن‌ها غلبه کنند.

انیمیشن شجاعت یک سگ، یک ماجراجویی جذاب است که تماشای آن در aparat kids، کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان را تا پایان فیلم در جای خود میخکوب می‌کند. این انیمیشن در لفاف داستان خود، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ما انسان‌ها به حقوق حیوانات به اندازه‌ای که آن‌ها به ما باور دارند، احترام می‌گذاریم یا نه؟

تماشای آنلاین انیمیشن‌های سینمایی و سریالی در aparat kids: کارتون برادران نگهبان (The Guardian Brothers)

موضوع این انیمیشن درباره دنیای ارواح چین است که دچار بحران شده‌اند؛ چرا که انسان‌ها دیگر به خدایان اعتقاد ندارند. بنابراین یکی از این خدایان برای حل این مشکل به دنیای انسان‌ها وارد می‌شود اما ورود او، وقایع غیرمنتظره‌ای را رقم می‌زند که انسان‌ها و ارواح را گرفتار می‌کند.

تصاویر کارتونی از روح‌های شیطانی و وقایعی که اتفاق می‌افتد، این انیمیشن را بسیار هیجان انگیز و کمی ترسناک کرده است. مشاهده انیمیشن برادران نگهبان دوبله فارسی در aparat kids بسیار سرگرم کننده است و تماشای آن، اوقات خوشی را برای نوجوانان و بزرگسالان رقم می‌زند.

تماشای آنلاین انیمیشن‌های سینمایی و سریالی در aparat kids: کارتون خانواده اگلی (The Ogglies: Welcome to Smelliville)

اگلی‌ها در حال تسخیر سینمای کودکان و نوجوانان هستند! ماجراهای اگلی‌ها آنقدر برای کودکان و نوجوانان جذاب است که در سال‌های اخیر انیمیشن‌های مختلفی درباره این خانواده تولید شده و به بازار عرضه شده است. انیمیشن خانواده اگلی : به اسملویل خوش آمدید، که در aparat kids قابل مشاهده است، داستانی ماجراجویانه و خانوادگی دارد و تماشای آن می‌تواند اوقات فراغت لذت‌بخشی را برای خانواده رقم بزند.

جمع‌بندی

همان‌طور که اشاره شد تماشای آنلاین انیمیشن‌های سینمایی و سریالی در aparat kids، گزینه‌ای مناسب برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان است. علاوه بر آن، کارتون‌ها و انیمیشن‌های موجود در پلتفرم آپارات کودک بسیار آموزنده و مفید هستند.

در پایان توصیه می‌شود که پدرها و مادرها در انتخاب فیلم‌ها و کارتون‌های مناسب سن فرزندانشان به آن‌ها کمک کنند و بر تعداد ساعت‌هایی که کودکانشان به تماشای کارتون‌ها و انیمیشن‌ها می‌پردازند، نظارت داشته باشند.

امیدواریم که این مطلب در معرفی و انتخاب محتواهای مناسب و سرگرم کننده برای کودکان شما مفید واقع شده باشد. در صورتی‌که در مورد این مطلب دیدگاهی دارید حتماً با ما و سایر کاربران در میان بگذارید.

