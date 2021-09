لایو وایر؛ موتورسیکلتی برقی از هارلی دیویدسون با طراحی خاص

معرفی موتورسیکلت؛

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هارلی دیویدسون چندی پیش از موتورسیکلتی برقی رونمایی کرد که نام آن را LiveWire گذاشت، اما به خوبی مورد استقبال قرار نگرفت؛ پس از آن شرکت میلواکی از LiveWire One رونمایی کرد.

بیانیه مطبوعاتی هارلی دیویدسون به تازگی اخباری مبنی بر تغییرات این موتورسیکلت را افشا کرده است که اصلی ترین تغییر آن کاهش قیمت قابل توجه آن است. جزئیات مربوط به راه اندازی مجدد هارد وایر نیز نشان می‌دهد که این کارخانه قصد دارد نام تجاری خود را گسترش دهد.

در بیانیه مطبوعاتی، یوخن زیتز، رئیس و مدیرعامل هارلی دیویدسون می‌گوید: به عنوان بخشی از استراتژی هارد وایر، ما متعهد شدیم که هارلی دیویدسون موتورسیکلتی کاملا الکتریکی باشد. در حال حاضر تصمیم گرفته ایم موتورسیکلت LiveWire را با یک نام تجاری الکتریکی به بازار عرضه کنیم.

پایه اصلی LiveWire One بر اساس هارلی دیویدسون اصلی ساخته شده، اما تفاوت اصلی آن با گذشته در این است که اکنون تمرکز جدی بر روی فناوری الکتریکی دارد. اکنون می توان گفت LiveWire One سال 2021 نسبت به نسل قبلی خود عمدتا بدون تغییر است. مدل جدید ۷هزار و ۸۰۰ دلار ارزان‌تر از نسخه اصلی است. آنطور که این کارخانه گفته است LiveWire One در سه سال آینده با قیمت ۲۱ هزار و ۹۹۹ دلار به فروش خواهد رفت.

لایو وایر وان طبق گفته سازنده از نرم‌افزار و سخت‌افزار تکامل یافته‌ای بهره می‌برد. این موتورسیکلت اکنون از مجموعه باتری ۱۵.۴ کیلووات ساعتی که شعاع حرکتی ۲۳۵ کیلومتری در شهر و برد ترکیبی ۱۵۳ کیلومتری ایجاد می‌کند، تشکیل شده است.

نکته حائز اهمیت این است که اطلاعات متناقضی در مورد این موتورسیکلت وجود دارد که علاقمندان را به شدت سردرگمی شده است. تنها اطلاعات کاملی که از این موتورسیکلت وجود دارد این است که وان شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر در ساعت ۳ ثانیه‌ای و حداکثر سرعت ۱۷۷ کیلومتر در ساعتی دارد.

