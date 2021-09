به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اتوکار؛ مورگان سال آینده یک سه ویلر کاملاً جدید را روانه بازار می‌کند. این شرکت یک سه ویلر کاملاً مدرن با استفاده از فناوری شاسی آلومینیومی پیشرفته مانند رودستر‌های جدید Plus Four و Plus Six ارائه می‌دهد.

براساس گزارش‌ها، قابل مشاهده‌ترین و پر بحث‌ترین سه ویلر جدید مستلزم اتصال موتور ۲.۰ لیتری V دوقلو با سیستم خنک کننده S & S و طولی ۱.۵ لیتری سه فورد، است. گفتنی است؛ واحد سیلندر، توسط هاچ بک داغ Fiesta ST استفاده می‌شود. این تغییر به احتمال زیاد منجر به افزایش چشمگیر عملکرد این خودرو خواهد شد، زیرا شرکت V-twin به سختی خودروهای با ۸۰ اسب بخار (به دلیل محدودیت در انتشار آلاینده‌های خروجی اگزوز) تولید می‌کند، در حالی که واحد فورد باید از ۱۲۰ تا ۱۳۰ اسب بخار باشد (با توربوشارژر ۱۹۷ اسب بخار) البته هنوز مورگان هنوز خروجی دقیق آن را تأیید نکرده است.

هدف مدل جدید خوروی مورگان چیست؟

براساس گزارش‌های اتوکار، نسبت قدرت به وزن این خودرو جدید چشمگیر بوده و مهندسان مورگان از وزن محدود کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم مدل خروجی به عنوان هدف مدل جدید استفاده می‌کنند. مدیرعامل این شرکت اظهار می‌کند: فروش سه ویلر می‌تواند با فروش همه مورگان‌های چهارچرخ ترکیب شود، اما هنگامی که نسخه جدید در بازار‌های اصلی تاسیس شود.



با این حال، شاید بارزترین ویژگی، یک جفت "صفحه پخش کننده" تقریباً مسطح در طرفین بدنه خودرو باشد. مدیرعامل این شرکت همچنین گفت: سه ویلرهای جدید عملکردهای کلیدی همچون مدیریت جریان هوا در طول بدن (از جمله کمک به بیرون کشیدن هوای گرم از دو رادیاتور نصب شده در جلو)، حمل پایه‌های تابلویی، ارائه پالت ایده آل برای گرافیک و "افزودن درام" دارند.

