نشت اطلاعات گوشی هوشمند Infinix Zero X Pro

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از gizmochina، روز گذشته، توسعه دهندگان نشریه XDA، رندر گوشی هوشمند Infinix Zero X را به اشتراک گذاشتند. با این حال طبق اطلاعات کانال یوتیوب Tech Arena۲۴، انتظار می‌رود این گوشی دارای نمایشگر AMOLED ۱۲۰ هرتز و چیپست Helio G۹۶ باشد.

مشخصات کلیدی Infinix Zero X Pro

طبق گفته کارشناسان، Zero X Pro دارای صفحه نمایش AMOLED تخت ۶.۷ اینچی است که رزولوشن+ HD+ و نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتز را ارائه می‌دهد، سوراخ پانچ Zero X Pro کوچکتر از نسخه Infinix Note ۱۰ Pro خواهد بود. این دستگاه مجهز به ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره سازی خواهد بود و با سیستم عامل اندروید ۱۱ و رابط کاربری XOS ۷.۶ از پیش نصب شده وارد بازار می‌شود.

یوتیوبر ادعا کرد که به زودی جزئیات دیگری مانند تنظیمات دوربین، ظرفیت باتری و قابلیت شارژ سریع از این گوشی هوشمند را به اشتراک می‌گذارد. رندر فاش شده از Zero X نشان می‌دهد که رنگ آن مشکی و پشت آن خال خالی خواهد بود. همچنین در قسمت پشتی دستگاه از یک دوربین سه گانه به کمک فلاش LED استفاده شده است.

بازه زمانی راه اندازی گوشی Infinix Zero X Pro

انتظار می‌رود Zero X Pro در اواخر این ماه یا اکتبر در بازار کشور‌هایی مانند آفریقا و آسیا ظاهر شود. در حال حاضر، هیچ اطلاعاتی در مورد قیمت Zero X یا Zero X Pro در دسترس نیست.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/