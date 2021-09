به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سینما در قرن بیست و یکم برای همیشه دگرگون شد. وقتی به فیلم‌هایی که در سال ۲۰۲۰ اکران شده‌اند، نگاه می‌کنید و آن‌ها را با فیلم‌های سال ۱۹۲۰ مقایسه می‌کنید احتمالا کمترین شباهت ممکن با فیلم‌های قدیمی را پیدا می‌کنید که نشان از دگرگونی تاریخی سینما دارد. سینما در قرن جاری از سوژه فیلمنامه تا داستان‌پردازی و فیلمبرداری تغییر کرده و به مفهوم مدرنی تبدیل شده که دوست‌نداشتن آن غیرممکن به نظر می‌رسد.

در ادامه با بهترین فیلم‌های قرن ۲۱ که برنده جایزه بهترین کارگردان آکادمی اسکار شدند، آشنا می‌شوید. عناوینی جذاب که به لطف کارگردانی خیره‌کننده‌شان جایزه بهترین کارگردانی اسکار را دریافت کرده‌اند.

A Beautiful Mind | یک ذهن زیبا

نمره منتقدان: ۷۲ از ۱۰۰

روانشناسی زندگی دانشمندان یک ایده بی‌نظیر است. ایده‌ای که ران هاوارد با بهره‌گیری از بازی بی‌نظیر راسل کرو به زیبایی توانسته آن را به پرده نقره‌ای منتقل کند و «یک ذهن زیبا» را به یکی از بهترین فیلم‌های قرن بیست و یکم تبدیل کرده و باید بدانید داستان فیلم براساس یک شخصیت واقعی توسعه پیدا کرده است. جان فوربز نش ریاضیدان نابغه و برجسته آمریکایی بود که در جوانی به اسکیزوفرنی مبتلا شد. اسکیزوفرنی یک بیماری روانی با منشا نامشخص و علایم متغیر است. عدم درک، عدم بیان واقعیت، اختلال در رفتار و گفتار، انزوا و توهم از جمله مهم‌ترین علام این بیماری است.

فیلم «ذهن زیبا» به کارگردانی ران هاوارد و هنرنمایی راسل کرو در کنار اد هریس و جنیفر کانلی برنده جایزه بهترین کارگردانی آکادمی اسکار شد. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم آکادمی اسکار را هم تصاحب کرد.

خلاصه داستان: جان نش ریاضی‌دانی است که در هر چیز روابط ریاضی را جستجو می‌کند؛ از تابش نور تا تیتر‌های گوناگون روزنامه‌ها. تاکید او بر تفکر ریاضیاتی باعث می‌شود در علم و دانشگاه پیشرفت کند، اما در مسیر ارتباط با دیگران دچار مشکل شود.

The King Speech | سخنرانی پادشاه

نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰

نه‌تنها جایزه بهترین کارگردانی بلکه جایزه بهترین فیلم و جایزه بهترین بازیگر مرد آکادمی اسکار به فیلم «سخنرانی پادشاه» تقدیم شده و به همین دلیل این فیلم یکی از پرافتخارترین فیلم‌های قرن ۲۱ لقب می‌گیرد. این فیلم داستان واقعی زندگی یکی از متفاوت‌ترین شاه‌های انگلیس را روایت می‌کند. این فیلم در شرایطی جایزه بهترین کارگردانی اسکار را دریافت کرد که بسیاری تصور می‌کردند این جایزه به فیلم «شبکه اجتماعی» تقدیم می‌شود. این فیلم توسط تام هوپر کارگردانی شد و کالین فرث در کنار جفری راش بازیگران اصلی آن هستند.

خلاصه داستان: جرج پنجم، نخستین پادشاه بریتانیایی است که می‌تواند با استفاده از رادیو برای مردم سخنرانی کند. او از دنیا می‌رود و پس از او پسرش به سلطنت می‌رسد؛ بنابراین برادر کوچک او یعنی آلبرت حالا ولیعهد بریتانیا است، اما از یک ضعف کوچک رنج می‌برد. او لکنت دارد و نخستین بار آن را در یک رویداد بین‌المللی آشکار کرده است. الیزابت، همسر آلبرت، با یک گفتار درمان تماس می‌گیرد تا آلبرت را درمان کند. او در ابتدا مقاومت می‌کند، اما پس از آن که متوجه می‌شود بیمارش به‌زودی پادشاه بریتانیا می‌شود، تصمیم می‌گیرد به او کمک کند. با این حال آلبرت رفتار‌های عجیبی دارد که ممکن است گفتار درمانش را ناراحت کند.

ناکجاآباد | Nomadland

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

فرانسیس مک‌درموند در سال‌های اخیر ثابت کرده که یکی از بهترین بازیگران زن سینما است و لیاقت دریافت جوایز بسیاری را دارد. او از فیلم «فارگو» تا فیلم «سه بیلبورد خارج از ایبینگ در میزوری» و حتی سریال «اولیوو کیتریج» درخشیده و حالا یک بار دیگر به دنیای هنر هفتم بازگشته تا در نقشی قرار بگیرد که بسیاری از منتقدان باور دارند بهترین فیلم سال ۲۰۲۰ هم لقب می‌گیرد. «ناکجاآباد» تعدادی از مهم‌ترین جوایز اسکار ۲۰۲۰ از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی زن را تصاحب کرد و البته که جایزه بهترین کارگردانی هم به کارگردان این فیلم یعنی کلودی ژایو تقدیم شد.

خلاصه داستان: زنی که به دلیل رکورد بزرگ اقتصادی در اوایل قرن بیست و یکم بخش عظیمی از زندگی‌اش را از دست داده، سوار بر یک ون درون جاده‌ها زندگی می‌کند.

Parasite | انگل

نمره منتقدان: ۹۹ از ۱۰۰

تقریبا غیرممکن است که هوادار سینما باشید و نام «انگل» به گوش شما نخورده باشد. نخستین فیلم سینمای کره جنوبی که نه تنها جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی جوایز اسکار را برنده شد بلکه سه جایزه دیگر این مراسم را هم از آن خود کرد. پس با فیلمی پیچیده، درگیرکننده و تامل‌برانگیز مواجه هستیم که منتقدان سینما هم آن را دوست دارند.

«انگل» با استفاده درست از کلیشه و نقش آن در روایت داستان به یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما تبدیل می‌شود که ژانر درام می‌تواند به وجود آن افتخار کند. بسیاری از منتقدان، این فیلم را بهترین اثر بونگ جون هو، کارگردان مشهور کره جنوبی، می‌دانند و باور دارند تماشاگر با تماشای «انگل» در دنیایی قرار می‌گیرد که شکل‌گیری آن توسط هیچ ژانری ممکن نیست.

به عبارت دیگر، «انگل» به صورت یک کمدی غیرعادی آغاز می‌شود و به اثری عجیب تغییر شکل می‌دهد که در هیچ ژانری قرار نمی‌گیرد. جدیدترین فیلم بونگ جون هو زندگی را زیر باور‌های معمول جستجو می‌کند و در نهایت انسان را در بالاترین سطح جنون خود به تصویر می‌کشد. این فیلم جوایز بسیاری در جشنواره‌های سینمایی به دست آورد که شاید مهم‌ترین آن‌ها جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم اسکار باشد.

خلاصه داستان: خانواده‌ای فقیر، راه مناسبی برای کسب درآمد پیدا می‌کنند، اما حوادثی رخ می‌دهد که زندگی آن‌ها را برای همیشه ویران می‌کند.

Life of Pie | زندگی پای

نمره منتقدان: ۸۷ از ۱۰۰

بسیاری از کارشناسان سینما اعتقاد دارند «زندگی پای» موفق شده مسیر جلوه‌های ویژه در سینما را تغییر دهد. این فیلم که در سال ۲۰۱۲ ساخته شد، ۴ جایزه اسکار هم از آن خود کرد که شاید مهم‌ترین آن‌ها جایزه بهترین کارگردانی باشد. بخش عظیمی از داستان این فیلم در یک قایق روی دریا روایت می‌شود. آنگ لی، کارگردان فیلم «زندگی پای»، در شرایطی جایزه بهترین کارگردانی را تصاحب کرد که بسیاری تصور می‌کردند این جایزه احتمالا به فیلم «لینکن» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ تقدیم می‌شود.

خلاصه داستان: یک خانواده هندی پس از ورشکستگی، مجبور می‌شوند حیوانات باغ وحشی که صاحب آن بودند را بفروشند. یک مشتری اهل کانادا، حیوانات آن‌ها را خریداری می‌کند و این خانواده مجبور می‌شوند برای انتقال آن‌ها به کانادا، سوار بر کشتی راهی این کشور شوند. اما در طول مسیر، طوفانی سهمگین رخ می‌دهد و همه اعضای خانواده پس از غرق‌شدن کشتی، جان خود را از دست می‌دهد. به جز یک نفر؛ پای. پسرک بیچاره در کنار یکی از ببر‌های باغ وحش، سوار بر قایقی نجات در اقیانوس گرفتار است.

The Revenant | بازگشته

نمره منتقدان: ۷۹ از ۱۰۰

لئوناردو دی‌کاپریو بازیگر توانمندی است که فیلم‌های بسیاری بازی کرده، اما شاید بهترین هنرنمایی او در فیلم «بازگشته» باشد. عنوانی از الخاندرو گونزالس ایناریتو، کارگردان مکزیکی، که ساخت آن دشواری‌های بسیاری داشت. عوامل فیلم «بازگشته» برای ساخت این فیلم روزانه ساعت‌ها در بیابان‌های یخ‌زده شمال کانادا در راه بودند تا سکانس‌های باورنکردنی آن را فیلم‌برداری کنند. دی‌کاپریو پس از سال‌ها انتظار، در نهایت موفق شد برای هنرنمایی در این فیلم، جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی اسکار را تصاحب کند. ضمن اینکه ایناریتو هم جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد.

خلاصه داستان: در قرن نوزدهم، ۴۲ شکارچی سفید پوست با سرپرستی یک تاجر پوست امرار معاش می‌کنند. اما دو نفر از شکارچی‌های این گروه، یک دختر سرخ‌پوست را می‌ربایند. قبایل سرخ‌پوستی از این حادثه باخبر می‌شوند و با حمله به گروه شکارچیان، ۳۲ نفر از آن‌ها را می‌کشند. از این گروه بزرگ، تنها ۱۰ نفر زنده مانده‌اند. با این حال سرخ‌پوست‌ها هنوز هم به دنبال پیداکردن تاجر و گروهش هستند.

The Pianist | پیانیست

نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰

ولادیسلاو اشپیلمان، یک نوازنده یهودی پیانو بود که در دوران جنگ جهانی دوم در لهستان زندگی می‌کرد. او برای رادیو این کشور پیانو می‌نواخت، اما زمانی که آلمان نازی لهستان را تصرف کرد، زندگی برای یهودیان سخت‌تر از قبل شد. اشپیلمان در طول جنگ جهانی شاهد آزار و اذیت یهودیان بود. اگرچه پدر و مادر، خواهران و برادر اشپیلمان کشته شدند، اما او موفق شد تا سال ۱۹۴۵ زندگی مخفیانه خود را در لهستان ادامه دهد. او در سال ۲۰۰۰ و در ۸۸ سالگی در ورشو درگذشت.

این فیلم براساس کتاب خاطرات اشپیلمان ساخته شده و رومن پولانسکی، کارگردان مشهور لهستانی، فیلم «پیانیست» را بهترین ساخته خود می‌داند. آدرین برودی، بازیگر محبوبی که به انتخاب‌های وسواسی‌اش در سینما شهرت دارد برای هنرنمایی در نقش ولادیسلاو اشپیلمان جایزه بهترین بازیگر نقش اول اسکار را برنده شد. فیلم «پیانیست» دو جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌نامه اقتباسی اسکار را هم درون کارنامه‌اش قرار داده است.

خلاصه داستان: ولادیسلاو اشپیلمان، نوازنده یهودی پیانو، در لهستان زندگی می‌کند. او که مثل همیشه راهی رادیو شده تا برای مردم کشورش پیانو بنوازد، متوجه می‌شود ارتش آلمان نازی به لهستان نفوذ کرده و جان او به عنوان یک یهودی در خطر است.

Roma | رم

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

این فیلم درام سیاه‌وسفید به نویسندگی و کارگردانی آلفونسو کوارون در سال ۲۰۱۸ برای پخش در سرویس استریم نتفلیکس آماده شد. از آن‌جایی که عوامل فیلم امیدوار بودند فیلم «رم» برای حضور در فصل جوایز شانس اندکی داشته باشد، تلاش کردند تا آن را برای اکران‌های محدود هم آماده کنند.

چون براساس قوانین بسیاری از جشنواره‌های سینمایی، فیلم‌هایی که تنها روی سرویس‌های تماشای آنلاین منتشر شوند شانسی برای حضور در مراسم جوایز ندارند. آلفونسو کوارون علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، تهیه‌کننده، فیلم‌بردار و یکی از تدوین‌گران فیلم هم بود. او فیلم «رم» را براساس تجربیات شخصی خود ساخته است. این فیلم در نهایت سه جایزه بهترین فیلم خارجی‌زبان، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم‌برداری مراسم اسکار را برنده شد.

خلاصه داستان: کلیوو خدمتکاری است که برای یک خانواده ثروتمند و در دهه ۷۰ در مکزیکوسیتی کار می‌کند. او خودش را بخشی از این خانواده می‌داند، چون سال‌های سال است که با آن‌ها زندگی می‌کند. کلیوو همراه با آن‌ها به مسافرت می‌رود و همیشه سعی می‌کند کارش را به بهترین نحو انجام دهد. او در درگیری‌ها و اختلافات این خانواده وارد نمی‌شود، اما روزی اتفاقی رخ می‌دهد که آرامش زندگی کلیوو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جداافتاده | The Departed

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

این فیلم توسط مارتین اسکورسیزی ساخته شده و بازیگران مطرحی مانند لئوناردو دیکاپریو، جک نیکلسون، مت دیمون و مارک والبرگ را میزبانی می‌کند. اگرچه بسیاری باور دارند که «جداافتاده» بهترین فیلم اسکورسیزی نیست، اما آکادمی اسکار در نهایت جایزه بهترین کارگردانی را به این فیلم تقدیم کرد؛ بنابراین اسکورسیزی با این فیلم توانست جایزه ارزشمند بهترین کارگردانی را از آکادمی اسکار دریافت کند.

خلاصه داستان: یکی از ماموران اداره پلیس شهر بوستون ماموریت دارد به صورت کاملا ناشناس در تشکیلات یک باند خلافکاری قدرتمند و خطرناک نفوذ کند و اطلاعات مهمی را به پلیس انتقال دهد. اما باند خلافکاری موردعلاقه‌ی پلیس بوستون هم بیکار نمی‌نشیند و یکی از اعضای خود را به عنوان نیروی تازه‌کار وارد اداره پلیس شهر می‌کند. پس از مدتی، هر دو دشمن خونی متوجه می‌شوند جاسوسی در زمین‌شان وجود دارد که اطلاعات را به بیگانه لو می‌دهد.

No Country for Old Men | جایی برای پیرمرد‌ها نیست

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰

در کنار مارتین اسکورسیزی که علاقه‌ی بسیاری به فیلم‌هایی جنایی دارد، برادران کوئن نیز دستی بر آتش فیلم‌های جنایی دارند. فیلم «جایی برای پیرمرد‌ها نیست» یکی دیگر از ساخته‌های مشترک برادران کوئن لقب می‌گیرد که نامزد ۸ جایزه اسکار شد و در نهایت ۴ جایزه را از آن خود کرد که شاید مهم‌ترین آن‌ها جایزه بهترین کارگردانی باشد. این فیلم براساس کتابی به همین نام ساخته شده و بدون هیچ تردیدی یکی از بهترین فیلم‌های برادران کوئن لقب می‌گیرد. این فیلم به لطف شخصیت‌پردازی فوق‌العاده و داستان جذابی که دارد برای مدت‌ها در ذهن تماشاگر باقی می‌ماند.

خلاصه داستان: در زمین‌های خشکیده‌ی غرب ایالت تگزاس، یک شکارچی که برای شکار حیوانات در تلاش است با چندین جنازه و یک چمدان با دو میلیون دلار پول مواجه می‌شود. با این حال او نمی‌داند درگیر چه حوادثی شده است.

