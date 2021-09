دانلود برنامه مدیریت وظایف روزانه اندروید Do It Now Premium 2.39.1

به گزارش دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اپلیکیشن Do It Now – RPG To Do List | Task List Premium یک سیستم مدیریت وظایف هوشمند و پرکاربرد است. این نرم افزار به کاربران خود کمک می‌کند تا با پیگیری تمامی فعالیت هایشان آن‌ها را به نحو احسن به پایان برسانند و بتوانند نظم و انضباط را به زندگی شان بازگردانند.

با نصب این اپ یک قهرمان مجازی نیز در دیوایس شما به وجود می‌آید که با به پایان رساندن هر کدام از فعالیت‌های خود این قهرمان ایکس پی دریافت می‌کند و به مرور زمان ترفیع درجه می‌گیرد. این بالا رفتن توانایی‌ها و درجه‌های کسب شده باعث می‌شود که یک شخصیت مجازی از خود را با مجموعه‌ای از اخلاق و رفتار‌های خوب و بد در دیوایستان شبیه سازی کنید و در هر زمانی بدانید که چه جایگاهی در جامعه دارید.

برخی از امکانات و قابلیت های برنامه Do It Now | Task List اندروید :

سیستم مدیریت وظایف روزانه

پیگیری تمامی فعالیت های شما با دقتی بسیار بالا

ایجاد یک قهرمان مجازی اسمارت فونتان

کسب ایکس پی های مختلف و شبیه سازی صحیح یک شخصیت مجازی از کاربران

بهبود فعالیت ها تنها در مدت زمانی کوتاه

برطرف سازی عادات بد به مرور زمان

دسترسی به یک آمار کامل و جامع در رابطه با فعالیت های خود

سیستم یاد آوری برای جلوگیری از هر گونه فراموشی

تصاویر ی از محیط برنامه





• دانلود و مشخصات فایل





رمز فایل : yjc.ir حجم: 12 مگابايت

نسخه: 2.39.1

نوع فایل: فایل زیپ حاوی apk اندروید

اندروید مورد نیاز : 2.3 و بالاتر

