شناسایی یک جاسوس سلولی مهم در ابتلا به سرطان پوست

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از مدیکال اکسپرس، محققان دانشگاه ییل یک جاسوس سلولی را شناسایی کرده‌اند که سلول‌های ایمنی خاصی را فریب داده و به تکثیر سرطان پوست کشنده کمک می‌کند.

این کشف که در مجله Proceedings of the National Academy of Science گزارش شده است، ممکن است مسیر‌های درمانی جدیدی را برای افرادی که بیشتر در معرض سرطان پوست هستند، مانند بیماران پیوندی و افراد با پوست روشن ارائه دهد.

این مطالعه جدید نتیجه تحقیقات پنج ساله آزمایشگاه دکتر مایکل گیراردی، استاد و معاون پوست در دانشکده پزشکی ییل است. اولین نویسنده این مطالعه جولیا لوئیس، همکار تحقیقاتی در آزمایشگاه ژیراردی است.

نیروی محرکه سرطان‌های پوستی مانند سرطان سلول سنگفرشی، نور ماوراء بنفش (UV) ناشی از خورشید است. نور ماوراء بنفش باعث جهش در سلول‌های پوست می‌شود و سلول‌های جهش یافته قبل از اینکه به سرطان پوست تبدیل شوند، تکثیر می‌شوند. اما آن‌ها از یک منبع بعید کمک می‌گیرند.

در این مطالعه، تیم ژیراردی با استفاده از پروفایل بیان ژنتیکی، جداسازی سلولی و مدل‌های پیش بالینی توسعه سرطان پوست در آزمایشگاه نشان داد که سلول‌های ایمنی خاص و عوامل رشد آن‌ها سلول‌های پیش ساز سرطان جهش یافته را برای تولید مثل تحریک می‌کند.

ژیراردی گفت: همه این‌ها به صورت میکروسکوپی، قبل از اینکه هرگونه تومور قابل مشاهده روی پوست ظاهر شود، اتفاق می‌افتد. این‌ها رویداد‌های بسیار اولیه در ایجاد سرطان پوست هستند.

ژیراردی گفت در مدت زمانی که پوست در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار می‌گیرد، سلول‌های لانگرهانس، نوعی سلول ایمنی در اپیدرم، سلول‌های ایمنی دیگر را تحریک می‌کنند تا عوامل رشد از جمله اینترلوکین ۲۲ را تولید کنند. به طور معمول، اینترلوکین ۲۲ به ترمیم پوست آسیب دیده کمک می‌کند، اما در این مثال، سلول‌های سرطانی پیش ساز را برای تکثیر ایمن می‌کند.

نکته مهم این است که تیم ژیراردی کشف کرد که تمام سلول‌های ایمنی درگیر در این فرآیند پروتئینی به نام RORγt را بیان می‌کنند. محققان دریافتند وقتی از یک مهار کننده RORγt روی سطح پوست استفاده کردند، رشد سلول‌های جهش یافته را تا حد زیادی کاهش داد.

ژیراردی گفت: ما فکر می‌کنیم این راه را برای استفاده از مهارکننده‌های مشابه برای جلوگیری از ایجاد سرطان پوست در افرادی که دارای پوست آسیب دیده از آفتاب هستند، به ویژه افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند، از جمله افراد با پوست روشن وهمچنین کسانی که دارای سابقه فردی یا خانوادگی پوست هستند، باز می‌کند.

