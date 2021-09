تست شخصیت شناسی دیسک چیست؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آشنایی با تست دیسک به کارآفرینان و مدیران کسب و کار‌ها این امکان را می‌دهد که با تیپ شخصیت کارکنان خود بیشتر آشنا شوند. خوشبختانه در سال‌های گذشته استفاده از تست شخصیت شناسی دیسک در بین کسب و کار‌های مختلف مرسوم و متداول شده است. این تست کارکرد خوبی در سازمان‌ها داشته و کمک زیادی به استخدام افراد مناسب کرده است. در ادامه این مقاله قصد داریم در مورد این تست و اجزای مختلف آن توضیح دهیم. در صورت تمایل به آشنایی با این تست و اجرای آن در سازمان خود تا پایان این مقاله با ما همراه شوید.

تست دیسک (DISC) چیست؟

شاید مهمترین سوالی که با شنیدن انواع تیپ‌های شخصیت شناسی به ذهنتان بیاید این است که دیسک چیست و چگونه با استفاده از آن تیپ شخصیتی خود را تشخیص بدهیم. تست شخصیت شناسی دیسک چهار تیپ شخصیتی افراد را بررسی می‌کند و کلمه دیسک حاصل قرار گرفتن ابتدای اسم هر کدام از این تیپ‌های شخصیتی است. در ادامه به این تیپ‌ها اشاره شده است:

تسلط‌گرایی (Dominance)

ترغیب‌کنندگی و تأثیرگذاری (Influence)

ثبات‌گرایی (Steadiness)

وظیفه‌گرایی (Compliance)

هر کدام از این تیپ‌های شخصیتی خصوصیات خاص خودش را دارد. شما با شرکت در آزمون دیسک به یک سری سوال مشخص پاسخ می‌دهد و در نهایت بر اساس پاسخ‌های شما تیپ شخصیتی‌تان مشخص و معین می‌شود. البته تیپ شخصیتی افراد مطلقاً D، I، S و C نیست و ممکن است ترکیبی از دو تیپ مثلاً D و I باشد.

مزایای تست دیسک

تست دیسک به عنوان یکی از معتبرترین تست‌های رفتارشناسی و شخصیت شناسی در جهان مزایای فراوانی دارد که در ادامه به چند مورد از این مزایا اشاره خواهیم کرد:

با استفاده از این تست می‌توانیم خودمان را به عنوان یک کارمند یا مدیر بشناسیم و ببینیم که چه تیپ شخصیتی داریم. وقتی به تیپ شخصیتی خودمان پی ببریم می‌توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم و در زمینه‌هایی فعالیت کنیم که با شخصیت و روحیات ما سازگاری دارد.

با این تست می‌توانیم دیگران را بهتر بشناسیم. به عنوان مثال اعضای یک خانواده می‌توانند در این تست شرکت کنند تا با یکدیگر آشنایی بیشتری پیدا کنند و روحیات یکدیگر را بیشتر بشناسند. گاهی بسیاری از تعارضات و مشکلات در خانواده‌ها از نشناختن یکدیگر ناشی می‌شود.

وقتی در این تست شرکت کردیم و فهمیدیم شخصی دارای تیپ شخصیتی D (سلطه‌گرا) است، می‌توانیم رفتار بهتر و متناسب‌تری با او داشته باشیم. گاهی شرکت‌ها بدون توجه به تیپ شخصیتی یک نفر او را در موقعیت مدیریت قرار می‌دهند. پس از مدتی وی که زمانی کارمندی عالی بود به یک مدیر ناکارآمد تبدیل می‌شود. دلیل این موضوع این است که تیپ شخصیتی آن فرد برای موضع مدیریت مناسب نبوده است.

یکی دیگر از مزایای تست شخصیت شناسی دیسک این است که می‌توانیم با این تست کارمندانی را با هم همکار کنیم که با یکدیگر سازگاری دارند. گاهی شرکت‌های رفتارشناسی نمی‌کنند و اعضای یک واحد کاری را به گونه‌ای کنار هم قرار می‌دهند که این افراد هیچ انطباق یا سازگاری با هم ندارند و به همین خاطر مشکل پیش می‌آید.

با استفاده از تست دیسک می‌توانیم تیم‌هایی بسازیم که عملکرد عالی و بالا دارند. وقتی یک مدیر یا کارآفرین بتواند نیرو‌های کاری خود را با استفاده از این تست استخدام کند، از روحیات افراد آگاه می‌شود و می‌تواند نقش یک رهبر موثر و توانمند را برای آن‌ها ایفا کند.

یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که سازمان‌ها باید انجام دهند این است که برای استخدام فروشندگان خود از این تست استفاده کنند تا ببینند روحیه و رفتار فروشنده چگونه است. با این کار می‌توانیم یک تیم فروش حرفه‌ای برای سازمان خودمان بسازیم.

یکی از مشکلاتی که سازمان‌ها در اجرای تست رفتارشناسی دیسک دارند این است که از آن برای بررسی توانایی افراد در رسیدن به موفقیت استفاده می‌کنند. در حالی که تست دیسک اصلاً نباید به این منظور استفاده شود؛ زیرا اصلاً چنین کاربردی ندارد. دیسک یک تست رفتارشناسی است که خصوصیات شخصیتی و رفتاری افراد را نمایان می‎‌کند.

انواع تیپ شخصیتی بر اساس تست رفتارشناسی دیسک

همان گونه که در ابتدای مقاله بیان کردیم تست دیسک چهار تیپ شخصیتی D، I، S و C را در افراد بررسی می‌کند. هر کدام از این تیپ‌های شخصیتی خصوصیات خاص خودش را دارد که در ادامه به خصوصیات هر کدام از این تیپ‌های شخصیتی اشاره خواهیم کرد:

۱. تیپ شخصیتی تسلط‌گرا یا سلطه‌گرا (D)

افرادی که تیپ شخصیتی تسلط‌گرا یا سلطه‌گرا دارند، قوی، باشهامت و جسور هستند. این افراد اهمیت زیادی به عملگرایی و نتیجه کار می‌دهند و در بسیاری از مواقع واقع‌بین هستند. اگر دقت کنید این افراد در موقع تعارضات و اختلاف‌ها می‌توانند کاملاً بی‌طرفانه تصمیم بگیرند و این خصوصیت در آن‌ها خیلی پررنگ است.

ارزشمندترین مفهوم برای افراد دارای تیپ شخصیت سلطه‌گرا، استقلال است. این افراد همیشه دوست دارند مدیریت کار در دست خودشان باشد و در برخورد با دیگران کاملاً صریح و بی‌پرده عمل می‌کنند. همچنین این افراد بیش از اینکه شنونده باشند، گوینده هستند و انتظارشان هم این است که با آن‌ها صریح و رُک گفتگو کنید.

یکی از مواردی که در این افراد وجود دارد، حس فوریت و سرعت در انجام کار‌ها است. از آن‌جا که افراد دارای این تیپ شخصیتی عاشق عملگرایی و نتیجه هستند ممکن است بخواهند یک کار را سریع انجام دهند و گاهی از مواقع این سرعت بالا اطرافیان را دچار اضطراب می‌کند. از طرفی آن‌ها با کار تیمی چندان موافق نیستند و اتکای چندان به نظر دیگران ندارند و کاری را انجام می‌دهند که آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

۲. تیپ شخصیتی تأثیرگذار یا ترغیب‌کننده (I)

وقتی خصوصیات این افراد را در تست دیسک مطالعه کنیم متوجه می‌شویم که افراد شاد، سرزنده و مشتاق هستند و روحیه بسیار خوبی دارند و این شادی و سرزندگی به قدری در وجود آن‌ها موج می‌زند که می‎توانند روی دیگران هم تأثیر بگذارند و آن‌ها را متقاعد کنند. جالب اینجا است که وقتی با آن‌ها هم‌صحبت و همنشین می‌شوید متوجه می‌شوید که هیچ اثری از اضطراب در چهره آن‌ها وجود ندارد.

افراد دارای تیپ شخصیتی I تمایل عجیبی به ارتباط با دیگران دارند و وقتی در موقعیت فروشنده قرار می‌گیرند خیلی راحت با مشتریان ارتباط برقرار می‌کنند و به نیاز آن‌ها پی می‌برند. کار‌های گروهی برای این دسته از افراد عالی است و همچنین این دسته از افراد واقعاً تمایلی به انجام کار‌های انفرادی ندارند.

۳. تیپ شخصیتی ثبات‌گرا و باثبات (S)

افراد دارای تیپ شخصیتی S عاشق ثبات و پایداری هستند. همان‌طور که از اسم این تیپ مشخص است، در ارتباط با دیگران بسیار آرام، محترم و صبور هستند و می‌توانند یک ارتباط درست و منطقی ایجاد کنند. این افراد توانایی خارق‌العاده‌ای در مدیریت بحران‌ها دارند و می‌توانند بهترین عکس‌العمل ممکن را از خودشان به نمایش بگذارند. توانایی این افراد در ایجاد صلح و همدلی ین افراد مختلف ستودنی است.

افراد ثبات‌گرا، شنوندگان بسیار خوبی هستند و همچنین می‌توانند دوستان و همنوعان خود را به خوبی درک کنند. آن‌ها همکاری با دیگران و کار تیمی را بسیار دوست دارند و گاهی از مواقع به قدری نقششان پررنگ می‌شود که می‌توان از آن‌ها به عنوان نقطه قوت تیم یاد کرد. به همین خاطر هم سازمان‌ها دنبال چنین افرادی هستند و در بسیاری از مواقع آن‌ها را در رأس تیم قرار می‌دهند.

شاید یکی از معایب افراد ثبات‌گرا و باثبات این باشد که هنگام انتقاد کردن از دیگران شفافیت و صراحت به خرج نمی‌دهند و روادار هستند. این افراد هنگام اتخاذ تصمیم تلاش می‌کنند که با دیگران هم مشورت کنند و نظر آن‌ها را هم در مورد یک مسئله جویا شوند.

۴. تیپ شخصیتی وظیفه‌گرا (C)

افرادی که دارای تیپ شخصیتی وظیفه‌شناس هستند به شدت روی انجام کار حساسیت به خرج می‌دهند و سعی می‌کنند وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. وقتی در یک محیط سازمانی قرار می‌گیرند به شدت روی دستورالعمل‌ها و قوانین حساس هستند و حداکثر تلاش خود را می‌کنند که این دستورالعمل‌ها را زیر پا نگذارند.

تمامی مسائلی که گفته شد واقعاً خوب است، ولی وقتی این افراد بیش از حد روی انجام وظایف حساس هستند و تمایل دارند یک کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهند، در انجام کار تأخیر به وجود می‌آید. از طرفی این افراد برای ارزیابی ریسک بیش از حد زمان می‌گذارند و این کار در برخی مواقع باعث خستگی سایر اعضای تیم می‌شود.

تا به اینجای کار تلاش کردیم در مورد انواع تیپ‌های شخصیتی در تست شخصیتی شناسی دیسک صحبت کنیم. در تصویر زیر تلاش کرده‌ایم خلاصه‌ای از این بخش از مقاله ارائه دهیم و خصوصیات هر کدام از تیپ‌های شخصیتی را به صورت مختصر و مفید بیان کنیم.

در بخش بعدی مقاله تمرکز خود را روی رابطه تیپ‌های شخصیتی در دیسک می‌گذاریم. به عنوان مثال می‌خواهیم ببینیم که دو نفر با تیپ شخصیتی D چه برخوردی با هم دارند یا اگر یک نفر با تیپ شخصیتی D با فردی با تیپ شخصیتی C برخورد کند، چه رابطه‌ای بین این دو نفر شکل می‌گیرد.

رابطه تیپ‌های شخصیتی در تست دیسک

اگر دو نفر که هر دو از تیپ شخصیتی D هستند با هم برخورد کنند، می‌توانند یکدیگر را به خوبی درک کنند؛ چون هر دو خواهان استقلال هستند. اگر فردی با تیپ شخصیتی D با فردی با تیپ شخصیتی I برخورد کند، باید رعایت حال هم را بکنند؛ چون یک نفر صراحت کلام دارد، ولی دیگر حرفش را مستقیماً نمی‌زند. فرد دارای تیپ D باید کمی شوخی را چاشنی کلام خود کند و فرد دیگر باید تلاش کند که کمی صراحت کلام داشته باشد.

در صورتی که فردی با تیپ شخصیتی D و S با هم ارتباط برقرار کنند، ممکن است به مشکلاتی بخورند و به همین خاطر تیپ شخصیتی D باید در موقعیت‌های مختلف مؤدبانه رفتار کند و تیپ شخصیتی S باید بکوشد در موقعیت صحبت شفافیت و صراحت بیشتری به خرج دهد.

افراد دارای تیپ D با افراد دارای تیپ C ارتباط خوبی دارند. اگر تیپ D باید تجزیه و تحلیل و ملاحظات را بیشتر کند و تیپ C هم سعی کند سرعت بیشتری به کار خود بدهد. دو نفر با تیپ شخصیتی I می‌توانند تعامل خیلی خوبی با هم داشته باشند. تعامل بین دو تیپ I و S خیلی راحت صورت می‌گیرد. البته تیپ I باید صبورتر و تیپ S باید پرانرژی‌تر شود. همچنین تیپ I و C وقتی ارتباط خوبی با هم دارند که تیپ I منطقی‌تر و آرام‌تر و تیپ C مؤدب‌تر شوند.

دو نفر با تیپ شخصیت S رفتار خیلی خوبی با هم دارند؛ چون هر دو نفر اهل ثبات و آرامش هستند. د نفر با تیپ شخصیتی C هم ارتباط خوبی با هم دارند، ولی باید سعی کنند که صراحت و شفافیت بیشتری در ارتباطات خودشان به خرج دهند و در صورتی که مسئله اهمیت زیادی ندارد، آن را در قالب پیامک، ایمیل یا با استفاده از پیام‌رسان با هم در میان بگذارند.

آیا تاکنون تیپ شخصیت خودتان را بررسی کرده‌اید؟

خودشناسی یکی از اولین گام‌ها برای رشد، پیشرفت و موفقیت در زندگی است. در صورتی که بتوانیم شخصیت خود را بشناسیم از انجام بسیاری از کار‌هایی که با روحیات ما سازگاری ندارد جلوگیری می‌کنیم و می‌توانیم سراغ کار‌هایی برویم که در آن‌ها بهترین کارایی ممکن را از خودمان به نمایش می‌‎گذاریم. تست شخصیت شناسی و رفتارشناسی دیسک یکی از بهترین ابزار‌ها برای شناخت رفتار، روحیات و شخصیت خودمان است. خوشبختانه منابع و موسسات زیادی وجود دارد که این تست را به صورت رایگان و غیر رایگان، اینترنتی و حضوری برگزار می‌کنند که می‌توانید به دلخواه از هر کدام از این منابع، سایت‌ها یا موسسات استفاده کنید. برای شرکت در تست دیسک کافی در گوگل «تست دیسک» را جستجو کنید و با هزاران سایت که در این زمینه فعالیت دارند آشنا شوید.

