از برنامه حرفه ای ویرایش ویدئو تا دانلود یک مرورگر سریع

برنامه Wikipedia Beta از قدرتمندترین و بهترین برنامه‌های مشاهده و مرور صفحات دانشنامه آنلاین ویکی پدیا برای سیستم عامل اندروید است که سریع‌ترین مرورگر ویکی پدیا در پلی استور معرفی شده که تمامی مقاله‌های سایت ویکی پدیا را در یک رابط کاربری سریع و کلاسیک برای شما به نمایش می‌گذارد. برنامه ویکی پدیا بتا شما را قادر می‌سازد که با زبان‌های مختلفی از جمله انگلیسی، دانمارکی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، اندونزی، ایتالیایی، عربی، پرتغالی، فارسی و … به ویکی پدیا دسترسی داشته باشید و از ویژگی‌های دیگر آن استفاده کنید.

دانلود برنامه ویرایش ویدئو حرفه ای VivaCut – Pro Video Editor PRO 2.5.5-3205052 برنامه VivaCut – Pro Video Editor PRO یک اپلیکیشن ویرایش ویدئو ویژه و حرفه‌ای برای اندروید است. با استفاده از یک جدول زمانی چند لایه و مجموعه‌ای از گزینه‌های ویرایشی سطح بالا، می توانید استوری‌های ویدئویی خود را ایجاد کنید. برای داشتن ویدئو‌هایی خاص قادر هستید تا آن‌ها را برش داده و با افزودن چندی از موارد مختلف آن‌ها را به شیوه‌ای خاص تغییر دهید. از مهم‌ترین ویژگی‌های به کار رفته در این نرم افزار افزودن متن با استایل‌های مختلف و برچسب‌های گوناگون است که تجربه‌ای جدید را در اختیارتان قرار می‌دهد. با افکت‌های انتقالی جذابیت فیلم‌ها را چند برابر کرده و هرکسی را جذب ویدئو‌هایتان کنید. اگر از صدای پیش فرض ویدئو‌ها راضی نیستید سیستم قدرتمند موجود، این امکان را فراهم می‌کند تا هر نوع موسیقی متن را بر روی کلیپ‌های خود قرار دهید. برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید

دانلود مسیریاب پیشرفته یاندکس Yandex Navigator 6.15

نرم افزار Yandex.Navigator یک اپلیکیشن مسیریاب دقیق و کارآمد، مخصوص سیستم عامل اندروید است که توسط Yandex Apps توسعه یافته و به صورت رایگان در گوگل پلی منتشر شده است. مسیریاب یاندکس کاملا رایگان است و تمامی کاربران از هر نقطه‌ای از جهان می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به صورت نامحدود از امکانات آن استفاده کنند. در این برنامه قابلیت‌های درون پرداختی و تبلیغات مشاهده نمی‌شوند. رابط کاربری برنامه بسیار ساده طراحی شده تا کاربر در کمترین زمان بتواند روش کار آن را یاد گرفته و با آن کار کند. مسیریابی در این برنامه بسیار آسان است، تنها کافی است با لمس یک آیکون در پایین برنامه، موقعیت فعلی خود را پیدا کرده و سپس با مشخص کردن مقصد، مسیریابی را شروع کنید. مسیریابی مثل همه برنامه‌های پرطرفدار، به صورت گام به گام انجام می‌گیرد و راهنمای صوتی هم وجود دارد که تا کاربر در هنگام رانندگی نیازی به دیدن صفحه نمایش گوشی نداشته باشد. مسیریاب یاندکس همچنین به کاربرانش در پیدا کردن جای پارک هم به راننده کمک می‌کند. کاربر می‌تواند با زدن علامت P در هر جایی بهترین نقطه برای پارک کردن را پیدا کند. اگر به دنبال پیدا کردن رستوران، پمپ بنزین، سرویس بهداشتی و … هستید، تنها کافی است در منوی جستجو علامت مربوط به هریک را بزنید تا تمامی موارد پیدا شده در اطراف شما نشان داده شود. از قابلیت‌های دیگر این برنامه می‌توان به اطلاع از تصادف، راهبندان، پلیس، دوربین سرعت و تعمیرات جاده اشاره کرد. کاربران هم می‌توانند با فشردن یک علامت هریک از این موارد را به برنامه گزارش دهند تا کاربران دیگر از آن‌ها مطلع شوند.

دانلود اپلیکیشن اینستاگرام Instagram 205.0.0.0.95

اینستاگرام نرم‌افزاری محبوب و بی‌نظیر برای گوشی‌هایی با سیستم عامل هوشمند است که می‌توانید با آن عکس‌هایی با جلوه‌های زیبا ایجاد کنید و آن‌ها را با دیگر کاربران این شبکه به اشتراک بگذارید. همچنین قادر خواهید بود هر روز عکس‌های ارسالی دیگر کاربران را تماشا کنید و از آن لذت ببرید. نسخه جدید این نرم‌افزار برای تمام کاربران عرضه شده تا از امکانات جدید آن استفاده کنند و لذت ببرند. شما با دانلود کردن این نسخه به امکانات جدیدی دسترسی پیدا می‌کنید. نرم افزار Instagram با وجود قابلیت‌هایی مانند Story، Reels و IGTV به عنوان برترین و پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در دنیا شناخته می‌شود.

دانلود مرورگر اینترنت کم حجم و سریع 3.6.5 XBrowser

اپلیکیشن XBrowser – Super Fast & mini یک مرورگر وب کم حجم و در عین حال پر سرعت برای اندروید است. با این برنامه به راحتی هر چه تمام و با نهایت سرعت صفحات را یکی پس از دیگری باز کنید و مطمئن باشید تمامی جزئیات بر روی صفحه به نمایش گذاشته می‌شوند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که موجب محبوبیت این مرورگر شده حجم بسیار پایین آن است. البته این حجم کم به معنای امکانات کم نیست. از مهم‌ترین قابلیت‌های موجود در ایکس براوزر می‌توان به مسدود کننده خودکار تبلیغات اشاره کرد که یک مرورگر بدون مزاحمت را برای کاربرانش به ارمغان می‌آورد. اگر شب‌ها از دستگاه اندرویدی خود استفاده می‌کنید بهتر است استفاده از حالت شب را فراموش نکنید و هرگونه آسیبی را از چشم هایتان دور کنید.

دانلود مدیا پلیر 4K و پر امکانات Video Player All Format Premium 2.0.4

برنامه Video Player All Format عنوان یک مدیا پلیر پر امکانات و بسیار با کیفیت مخصوص اندروید است. این برنامه با بهره بردن از قابلیت‌هایی متنوع و گوناگون، تمامی نیازهای شما را به پخش کننده‌های صوتی و تصویری از بین می برد و کمک می‌کند هر نوع فایلی را تنها در یک محیط واحد و جامع اجرا کنید. همان طور که از نام آن نیز مشخص است یکی از بارزترین ویژگی‌های این برنامه تنوع بالا در پخش فرمت است که تجربه‌ای بی نظیر را در این زمینه به کاربرانش انتقال می‌دهد. ویدئوهای خود را با نهایت کیفیت و در حالت اولترا اچ دی اجرا کنید و مطمئن باشید که از حداکثر توان دستگاه شما برای یک پخش روان استفاده شده است.

دانلود نرم افزار آفیس قدرتمند اندروید WPS Office 14.9

اغلب کاربران با نام نرم‌افزار آفیس آشنا هستند و با آن سر و کار دارند. می‌دانید که دانلود تک‌تک برنامه‌های مجموعه آفیس حجم بالایی از گوشی شما را اشغال می‌کند. نرم‌افزار WPS Office را می‌توان به عنوان کم‌حجم‌ترین برنامه آفیس برای گوشی‌های هوشمند دانست. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید فایل‌هایی را با فرمت‌های آفیس (ورد، اکسل، پاورپوینت و ..) ایجاد و آن‌ها را ویرایش کنید.

دانلود برنامه مدیریت وظایف روزانه اندروید Do It Now Premium 2.39.1

اپلیکیشن Do It Now – RPG To Do List | Task List Premium یک سیستم مدیریت وظایف هوشمند و پرکاربرد است. این نرم افزار به کاربران خود کمک می‌کند تا با پیگیری تمامی فعالیت‌هایشان آن‌ها را به نحو احسن به پایان برسانند و بتوانند نظم و انضباط را به زندگی‌شان بازگردانند. با نصب این برنامه یک قهرمان مجازی نیز در دستگاه شما به وجود می‌آید که با به پایان رساندن هرکدام از فعالیت‌های خود این قهرمان ایکس پی دریافت می‌کند و به مرور زمان ترفیع درجه می‌گیرد. این بالا رفتن توانایی‌ها و درجه‌های کسب شده باعث می‌شود که یک شخصیت مجازی از خود را با مجموعه‌ای از اخلاق و رفتار‌های خوب و بد در دستگاهتان شبیه سازی کنید و در هر زمانی بدانید که چه جایگاهی در جامعه دارید.

دانلود نرم افزار گوگل پلی سرویس Google Play services 21.30.59

نرم افزار Google Play services به عنوان مکملی برای اکثر ابزار‌ها و برنامه‌هایی است که توسط شرکت گوگل طراحی و به بازار عرضه شده است. نرم افزار‌هایی مانند Hangouts که ابزاری برای چت صوتی و تصویری است برای اجرا شدن به این برنامه مکمل نیاز دارد چرا که بدون وجود آن نمی‌توانید از این برنامه پرطرفدار استفاده کنید. با دانلود این ابزار کارآمد از این پس امکان استفاده تمام برنامه‌های گوگل بدون هیچ مشکلی برای شما به وجود خواهد آمد.