بالاخره و بعد از مدت‌ها امسال شرکت سونی کنفرانس E۳ را برگزار کرد، اما غیبت پلی استیشن در نمایشگاه بازی‌ها ادامه داشت. به نظر می‌رسد که PlayStation Showcase جایگزین کنفرانس سالانه E۳ می‌شود و سونی با یک نمایش ۴۰ دقیقه‌ای از آینده PlayStation گیمر‌ها را امیدوار کرده است. بازیکنان لحظه شماری می‌کنند تا پلی استیشن VR و سایر بازی‌های جدید در ویترین شرکت سونی ظاهر شوند.

تقریباً یک سال پیش بود که پلی استیشن ۵ رسماً معرفی شد و حالا سونی نگاهی به آینده این بازی انداخته است. البته در این رویداد بازی‌هایی مثل Deathloop و همچنین Death Stranding Director's Cut نیز برای رونمایی در پایان ماه درنظر گرفته شده اند. Horizon Forbidden West نیز قرار است در ماه فوریه عرضه شود، اما بسیاری منتظر ظهور دوباره بازی‌های بزرگ دیگر مانند دنباله God of War و Gran Turismo ۷ بودند.

جزئیات رویداد PlayStation Showcase

کمبود تراشه‌ها سبب شد تا نسل بعدی PS۵ با تاخیر همراه شود، اما این امر سونی را از تبلیغ سخت افزار جدید خود باز نمی‌دارد. در ویترین PlayStation ۲۰۲۱، سونی Showcase را به عنوان نگاهی به آینده PS۵ معرفی کرده است. رویداد PlayStation Showcase با رونمایی از بازی Knights of the Old Republic، شروع شد.

نسخه اصلی هرگز روی پلتفرم‌های پلی استیشن عرضه نشد، اما تایید شده که نسخه بازسازی شده این بازی رایانه‌ای برای PS۵ ارائه می‌شود. Gran Tursimo ۷ و God of War بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و نسخه دوم Ragnarök نیز تأیید شد. ارائه نسخه‌های انحصاری برای رایانه‌های شخصی با بازی‌های توسعه یافته شده Uncharted ۴: A Thief's End و Uncharted: The Lost Legacy ادامه خواهد داشت که هر دو نسخه PS۵ را نیز دریافت خواهند کرد. مارول در سراسر نمایشگاه پلی استیشن حضور داشت و Guardians of the Galaxy هم ظاهر شد، اما رونمایی از Wolverine و Spider-Man ۲ با استقبال خوبی همراه شد.

