برگزیدگان جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۱ معرفی شدند/ شیر طلایی به فرانسه رسید

به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ورایتی، جشنواره ونیز هفتاد و هشتم، با معرفی برندگان در بخش‌های مختلف به پایان رسید. این دوره از جشنواره به مدت دو هفته برگزار شد و فیلم‌های مدعی اسکاری چون «قدرت سگ»، «دختر گمشده»، «اسپنسر»، «شمارنده کارت» و «تل‌ماسه» برای اولین بار در این رویداد هنری اکران شدند.

امسال در جشنواره ونیز فیلمساز‌های زن و آثار کمپانی نتفلکیس سهم زیادی در برندگان داشتند. سال گذشته «شیر طلایی» جشنواره ونیز به کلوئی ژائو برای «سرزمین آواره‌ها» اهدا شد. این کارگردان امسال یکی از اعضای هیئت داوران به رهبری بونگ جون هو بود.

فهرست کامل برندگان جشنواره ونیز هفتاد و هشتم به شرح زیر است:

رقابت اصلی

بهترین بازیگر جوان: فیلیپو اسکاتی برای فیلم دست خدا (The Hand of God)

جایزه ویژه هیئت داوران: حفره (Il Buco)

بهترین فیلمنامه: دختر گمشده (The Lost Daughter) – مگی جیلنهال

بهترین بازیگر مرد: جان آرکیلا برای فیلم مشغول کار: ۸ گمشده (On the Job: Missing ۸)

بهترین بازیگر زن: پنه‌لوپه کروز برای فیلم مادران موازی (Parallel Mothers)

شیر نقره‌ای بهترین کارگردان: جین کمپیون برای فیلم قدرت سگ (The Power of the Dog)

جایزه بزرگ شیر نقره‌ای هیئت داوران: دست خدا (The Hand of God) – پائولو سورنتینو

شیر طلایی بهترین فیلم: رویداد (L’évènement) – کارگردان: اودری دیوان



افق‌های ونیز

جایزه افق‌ها مخاطبین: مرد نابینایی که نمی‌خواست تایتانیک را ببیند/ کارگردان: تیمو نیکی

بهترین فیلم کوتاه: استخوان‌ها (Los Huesos) – کارگردان: کریتوبال لئون، خواکین کوسینیا

بهترین فیلمنامه: ۱۰۷ مادر (۱۰۷ Mothers) – پیتر کرکس، ایوان اوستروهوفسکی

بهترین بازیگر مرد: پیث چهون، ساختمان سفید (White Building)

بهترین بازیگر زن: لور کالامی، تمام وقت (À Plein Temps)

جایزه ویژه هیئت داوران: جنبش بزرگ (El Grand Movimiento) – کارگردان: کیرو روسو

بهترین کارگردان: تمام وقت (À Plein Temps) – اریک گراول

بهترین فیلم: زوار (Pilgrims) – کارگردان: لوریناس باریسا



بخش واقعیت مجازی

بهترین داستان واقعیت مجازی: پایان شب (End of Night) – کارگردان: دیوید ادلر

بهترین تجربه واقعیت مجازی: مجلس رقص پاریس (Le bal de Paris de Blanca Li) – کارگردان: بلانکا لی

جایزه بزرگ بهترین واقعیت مجازی: جالوت: بازی با واقعیت (Goliath: Playing with Reality) – کارگردان: بری جین مورفی، می‌عبدالله

شیر آینده: بی‌گناه (Imaculat) – کارگردان: مانیکا استن، جورج چیپر-لیلمارک

