به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از گویدینگ تک؛ با افزایش روز افزون هک شدن حساب‌ها در شبکه‌های اجتماعی، ضروری است که امنیت حساب‌های خودتان را جدی بگیرید. اینستاگرام نیز ممکن است مورد هک شدن قرار بگیرد و بهتر است که کاربران این شبکه اجتماعی بدانند به جز خودشان چند نفر دیگر به حسابشان متصل هستند و چگونه می‌توانند این اشخاص اضافه را از حسابشان حذف کنند. محافظت از حساب‌ها فقط با انتخاب رمز عبور قوی کافی نیست و مسائل مهم دیگری نیز وجود دارند.

یکی از بهترین راه‌ها برای ایمن نگه داشتن حساب اینستاگرام این است که اطمینان حاصل کنید که تنها شما دسترسی مجاز به دستگاه مورد استفاده خود را دارید. خوشبختانه، اینستاگرام یک نسخه دارد که به کاربران اجازه می‌دهد بررسی کنند کدام دستگاه به حساب آن‌ها متصل است و به آن‌ها امکان می‌دهد دستگاه‌های غریبه را از راه دور حذف کنند.

در این گزارش نحوه بررسی و حذف دستگاه‌های متصل به حساب اینستاگرام در تلفن همراه و رایانه شخصی آموزش داده شده است:

بررسی دستگاه‌های متصل در نسخه موبایلی اینستاگرام

مرحله اول: روی تصویر نمایه حساب ضربه بزنید تا منوی نمایه باز شود.

مرحله دوم: روی نماد گوشه بالا سمت راست ضربه بزنید.

مرحله سوم: تنظیمات را انتخاب کنید.

مرحله چهارم: در صفحه منوی تنظیمات، امنیت را انتخاب کنید.

مرحله پنجم: اکنون، روی گزینه ورود به فعالیت ضربه بزنید.

با این کار لیستی از مکان‌هایی که در آنجا به اینستاگرام وارد شده اید نشان داده می‌شود.

همچنین می‌توانید نقشه‌هایی را به اطلاعاتی درباره سه مکانی که آخرین بار در آنجا از اینستاگرام دیدن کردید را نیز مشاهده کنید.

حذف دستگاه‌های نا آشنا

روش اول

اگر دستگاه غریبه‌ای را مشاهده کردید که می‌خواهید ارتباطش را با حساب خودتان قطع کنید، مراحل زیر را دنبال کنید تا بتوانید آن را از راه دور از سیستم خارج کنید.

مرحله اول: در صفحه فعالیت ورود، روی نماد منوی سه نقطه در کنار دستگاهی که می‌خواهید آن را حذف/قطع کنید ضربه بزنید.

مرحله دوم: در پیامی که ظاهر می‌شود Log Out را انتخاب کنید.

مرحله سوم: یک پیام تأیید نمایش داده می‌شود، روی تأیید ضربه بزنید.

روش دوم

در "was this you " در بالای صفحه فعالیت ورود به سیستم، روی گزینه "This Was Me not" در هر دستگاه نا آشنا ضربه بزنید.

در این صورت از شما می‌خواهد گذرواژه جدید برای حساب ایجاد کنید. هنگامی که این کار را انجام می‌دهید، حساب شما از همه دستگاه‌های متصل از راه دور حذف می‌شود، به جز دستگاهی که تغییرات را از آن انجام داده اید.

بررسی دستگاه‌های متصل در نسخه وب اینستاگرام

اگر از رایانه خود به اینستاگرام دسترسی دارید، در اینجا نحوه بررسی و حذف دستگاه‌های متصل به حساب آورده شده است.

دستگاه‌های متصل را بررسی کنید

مرحله اول: اینستاگرام را روی رایانه خود راه اندازی و صفحه نمایه را باز کنید.

مرحله دوم: روی نماد چرخ دنده ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.

مرحله سوم: Login Activity را انتخاب کنید.

درست مانند تلفن همراه، لیستی از دستگاه‌هایی که قبلاً از آن‌ها به حساب اینستاگرام خود دسترسی داشتید نمایش داده می‌شود. اینستاگرام همچنین مکانی را که از آن به حساب خود در دستگاه‌های متصل دسترسی داشته اید نشان می‌دهد. با دقت لیست را بررسی کرده و دستگاه‌های عجیب، قدیمی یا نا آشنا را بررسی کنید. در صورت مشاهده آن‌ها را سریعا حذف کنید.

حذف دستگاه‌های متصل

مرحله اول: روی نماد V شکل ضربه بزنید تا جزئیات مربوط به دستگاه متصل باز شود.

مرحله دوم: روی گزینه Log Out در زیر تصویر نقشه ضربه بزنید تا دستگاه را از حساب خود جدا کنید.

مرحله ۳ سوم: یک پیام با این عبارت که دستگاه از حساب شما خارج شده است، روی صفحه ظاهر می‌شود. روی OK کلیک کنید.

حالا وقتی به لیست حاوی دستگاه‌هایی که در آن وارد سیستم شده اید برگردید و بررسی کنید دستگاهی که تازه حذف کرده اید آنجا نباشد.

همچنین می‌توانید روی گزینه "This Was Me" در هر یک از سه کارت حاوی آخرین دستگاه‌های متصل (و محل مربوطه) در بالای صفحه فعالیت ورود ضربه بزنید.

سپس با تغییر رمز عبور، حساب خود را از سایر دستگاه‌های متصل جدا کنید.

اگر فقط از یک دستگاه به حساب خود دسترسی دارید، این گزینه بسیار بهتر و ایمن‌تر است.

حساب اینستاگرام خود را ایمن کنید

ما اغلب دستگاه‌های هوشمند خودمان را به منظور خرید مدل‌های جدیدتر تغییر می‌دهیم. همچنین، ما گاهی اوقات فراموشکار هستیم. اگر تلفن هوشمند قدیمی خود را بدون خروج از اینستاگرام فروخته اید یا از رایانه افراد ناشناس برای دسترسی به حساب خود استفاده کرده اید، بهتر است باور کنید که حریم خصوصی و امنیت حساب شما در خطر است. در هر صورت، روش‌های ذکر شده در بالا می‌تواند به شما در رفع این مشکل و تضمین امنیت حساب اینستاگرام کمک کند.

گزارش از مائده زمان فشمی

