به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی که دوستشان داریم و نگاهشان می‌کنیم، پیش از قرار گرفتن روی پرده نمایش یا نمایشگر تلویزیون هایمان، از برابر نگاه تیزبین ده‌ها چشم عبور می‌کنند، اما همچنان امکان وقوع اشتباهات نابهنگام وجود دارد و گاهی اوقات نیز اشیائی که به آن فضا تعلق ندارند در تدوین پایانی نیز دیده می‌شوند.

از فنجان‌های قهوه که در سریال Game of Thrones جنجال آفرین شدند تا بازی‌هایی ویدیویی که قبل از ساخته شدن در فیلم The Hurt Locker، در ادامه این مطلب می‌خواهیم شما را با اشتباهات و گاف‌های فیلم‌ها و سریال‌هایی آشنا کنیم که اقلامی عجیب و نامتجانس با دنیای خود را در تدوین نهایی داشتند.

۱- سریال Bridgerton و اشاره به خودرو‌ها

طرفداران سریال پرطرفدار Bridgerton از سرویس نتفلیکس متوجه یک اشتباه فاحش در این سریال شده اند. داستان این سریال در سال ۱۸۱۳ در لندن می‌گذرد، اما در آن دوران خودرو‌ها هنوز ساخته نشده و تا چند قرن بعد به طور گسترده در لندن مورد استفاده قرار نگرفتند. اما این خطوط زرد رنگ ترافیکی در یکی از سکانس‌های سریال دیده می‌شوند و جالب اینکه حتی این شکل از خطوط تا دهه ۱۹۵۰ در جاده‌های انگلستان به کار برده نمی‌شدند.

۲- فیلم Little Women و بطری آب امروزی

در یکی از صحنه‌های فیلم Little Women ساخته گرتا گرویگ، می‌توان یک بطری آب امروزی را پشت سر شخصیت لوری با بازی تیموتی شالامی دید. برخی بر این باورند که این بطری در واقعی یک فلاسک برند Hydroflask است که بدنه‌ای فلزی دارد. در هر صورت، چنین بطری آب مدرن و عایق کاری شده‌ای در دهه ۱۸۰۰ وجود نداشته است.

۳- سریال Game of Thrones و فنجان قهوه

در یکی از اپیزود‌های فصل پایانی سریال Game of Thrones، یکی از اعضای تیم تولید یک فنجان قهوه مدرن را پیش از شروع فیلمبرداری از روی میز شام بردارد، سکانسی که در آن پس از پیروزی در جنگ با وایت واکرها، سربازان شمال در حال خوشگذرانی هستند. این فنجان کنار دست شخصیت دنریس تارگرین با بازی امیلیا کلارک دیده می‌شود. این گاف خنده دار در نسخه نهایی سریال نیز وجود داشت هر چند بعد از افشا شدنش در نمایش اولیه، به شکل دیجیتالی برداشته شد. در فضای داستانی فیلم که مربوط به هزاران سال پیش بود، نه برقی وجود داشته و نه ابزار‌های مدرن و بدین ترتیب پرواضح است که در آن دوران خبری از فنجان‌های قهوه یکبار مصرف نبوده است.

۴- باز هم سریال Game of Thrones و این بار بطری آب پلاستیکی

در اپیزود پایانی بسیار مورد انتظار Game of Thrones، بینندگان چشم عقابی متوجه دو مورد اشتباه در قالب بطری‌های آب پلاستیکی شدند. در جریان سکانس نشست شورای رهبری می‌توانید بطری‌های آب پلاستیکی را زیر پای شخصیت‌های سامول تارلی و سر داووس ببینید. این نوع از بطری‌های آب تا اواخر دهه ۱۹۰۰ وجود نداشتند.

۵- فیلم Newsies و علائم خروج

فیلم Newsies از دیزنی که یک شکست تجاری بزرگ بود و بعد‌ها داستانش در قالب یک نمایش برادووی موفق اقتباس شد، حاوی گاف‌ها و اشتباهات بسیاری است. در یکی از سکانس‌های بازی مدا لارکسون دیده می‌شود که علامت‌های درخشان خروج در قاب دوربین قرار دارند. این در حالی است که داستان فیلم در سال ۱۸۹۹ در نیویورک رخ می‌دهد و در آن دوران تکنولوژی علامت خروج در ساختمان‌ها وجود نداشت.

۶- فیلم O Brother, Where Art Thou? و نماد‌های امروزی

داستان این فیلم در دهه ۱۹۳۰ می‌گذرد، اما در یکی از سکانس‌های آن، گروهی از مردان وارد یک سالن سینما می‌شوند و چراغ‌های قرمز خروج بالای در روشن می‌شوند. اگر چه ممکن است برخی سالن‌های سینما علامت قرمز خروج اضطراری داشته باشند، اما این علامت‌ها در آن دوران بدون شک با ظاهر امروزی شان و آنچه در فیلم به نمایش در می‌آید متفاوت بودند.

۷- فیلم Gladiator و کپسول گاز

اگر به یکی زا سکانس‌های ارابه سواری در طی نبرد کلوسوم در فیلم Gladiator دقت کنید متوجه یک کپسول گاز فلزی بزرگ زیر یکی از ارابه هاخواهید شد. بدون شک این کپسول برای استفاده از جلوه‌های ویژه به کار رفته است، اما در دوران رم باستان کپسول گازی وجود نداشته است.

۸- فیلم Braveheart و خودرو سفیدرنگ

در طول نبرد هولد در فیلم Braveheart، در گوشه سمت چپ پایین تصویر می‌توان یک خودرو سفید رنگ را در پشت زمینه دید. اگر چه فیلم Braveheart در دهه ۹۰ میلادی ساخته شد، اما داستان آن مربوط به اسکاتلند قرن سیزدهمی است که پرواضح است در آن دوران هنوز خودرویی ساخته نشده بود.

۹- فیلم Glory و ساعت دیجیتال

در فیلم Glory که داستان آن در مورد جنگ داخلی ایالات متحده است و دنزل واشنگتن به خاطر بازی در آن برنده جایزه اسکار شد، یکی از سربازان یک ساعت دیجیتالی در دست دارد. جنگ‌های داخلی ایالات متحده در سال ۱۸۶۱ آغاز شد و ساعت‌های دیجیتالی یک قرن بعد اختراع شدند.

۱۰- فیلم Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl و مرد مدرن

در یکی از سکانس‌های فیلم اول مجموعه Pirates of the Caribbean که در روی یکی از کشتی‌ها گرفته شده است، مردی را می‌توان دید که از اعضای تیم تولید است، اما در داخل تیم دزدان دریایی ایستاده است در حالی که در دوران تاریخی فیلم خبری از تی شرت سفید و کلاه کابوی‌ها نبوده است.

۱۱- سریال M*A*S*H و کتاب کمیک

در اپیزود Der Tag از سریال مشهور M*A*S*H، شخصیت ریدار اورایلی در حالی که خرس عروسکی و یک کتاب کمیک بوکی از مجموعه انتقام جویان را در دست دارد به خواب می‌رود. اولین کتاب کمیک بوکی انتقام جویان سال ۱۹۶۳ منتشر شد در حالی که داستان سریال M*A*S*H در دوران جنگ کره رخ می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ بود. نکته جالبتر این که این نسخه از کتاب کمیک انتقام جویان که در سریال دیده می‌شود تا سال ۱۹۶۹ منتشر نشده بود.

۱۲- فیلم The Doors و بیلبورد سینمایی

فیلم The Doors داستان جیم موریسون و گروه موسیقی راک مشهور The Doors را در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ روایت می‌کند، اما در یکی از سکانس هیا فیلم که داستان سال ۱۹۷۱ را روایت می‌کند، جیم موریسون به عنوان خواننده اصلی این گروه روی لبه یک پنجره نشسته است و پشت سر او بیلبوردی برای فیلم Another ۴۸ Hours با بازی ادی مورفی دیده می‌شود که در واقع در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است.

۱۳- فیلم Bernie و تلفن هوشمند

فیلم Bernie بر اساس قتل واقعی مارجری نوگنت که یک بیوه ثروتمند بود و توسط دوستش برنی تاید کشته شد ساخته شد، اتفاقی که در سال ۱۹۹۶ رخ داده است. فیلم Bernie با بازی جک بلک، اما در یکی از سکانس‌های خود یک تماس تلفنی روی یک گوشی آیفون را نشان می‌دهد در حالی که اولین گوشی اپل در سال ۲۰۰۷ معرفی شد.

۱۴- فیلم The Hurt Locker و کنسول بازی

داستان درام جنگی The Hurt Locker در سال ۲۰۰۴ رخ می‌دهد، اما در یکی از سکانس‌ها شاهد هستیم که یکی از شخصیت‌های داستان، بازی ویدیویی Gears of War را روی کنسول Xbox ۳۶۰ انجام می‌دهد. این در حالی است که این کنسول در سال ۲۰۰۵ معرفی شد و بازی مذکور نیز در سال ۲۰۰۶ به بازار آمد.

۱۵- سریال The Mandalorian و میکروفن صدابردار

در اپیزود چهارم از سریال The Mandalorian، برخی تماشاگران متوجه یک میکروفن دسته دار در بالا تصویر شده اند. این اتفاق در دقیقه شانزدهم این اپیزود دیده می‌شود، سکانسی که در آن شخصیت‌های اومرا و شخصیت ماندالوری با بازی پدرو پاسکال در حال صحبت کردن هستند.

