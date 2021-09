بهترین مواد غذایی برای مقابله با التهابات بدن

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ایتینگ وِل، بروز التهاب در بدن یکی از خطرناکترین مواردی است که می‌تواند باعث به خطر افتادن سلامتی و در موارد شدید از دست دادن جان فرد شود. بیماری‌های مختلف می‌توانند باعث بروز التهاب در بدن شوند. گرچه بسیاری از مردم در این زمان با مراجعه به پزشک اقدام به دریافت دارو‌های شیمیایی می‌کنند، اما کمتر کسی می‌داند که برخی مواد غذایی خاصیت ضدالتهابی دارند.

در این مطلب به معرفی بهترین مواد غذایی ضدالتهابی می‌پردازیم:

۱- گیلاس و آلبالو

تحقیقات متعدد نشان داده است گیلاس و آلبالو دارای سطح قابل توجهی از پروتئین‌های ضدالتهابی هستند که با دارو‌هایی مانند ایبوپروفن برابری می‌کنند. مرکز آرتروز آمریکا می‌گوید مصرف گیلاس و آلبالو ساده‌ترین راهکار برای تسکین درد مفاصل برای بیماری‌های نقرس و آرتروز است.

آنتوسیانین‌ها و دیگر ترکیبات پلی فنولیک موجود در گیلاس و آلبالو منجر به توقف آسیب رسانی رادیکال‌های آزاد به سلول‌های بدن شده و از این طریق باعث کاهش التهابات بدن می‌شود؛ همچنین این دو میوه به خواب بهتر کمک کرده که همین امر فرآیند التیام بدن را تسریع می‌کند.

۲- توت فرنگی

وقتی صحبت از ویتامین C می‌شود بسیاری از مردم از پرتقال یاد می‌کنند. این در حالی است که یک فنجان توت فرنگی می‌تواند ۱۰۰ درصد نیاز روزانه بدن به این ویتامین را تامین کند که بیشتر از پرتقال است. ویتامین C باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن می‌شود که این امر باعث کاهش التهابات ناشی از فشار و استرس به سیستم ایمنی خواهد شد؛ همچنین ویتامین C یک ویتامین آنتی اکسیدانی محسوب می‌شود که از طریق توقف آسیب رادیکال‌های آزاد به سلول‌های بدن، سطح التهاب را کاهش می‌دهد.

۳- هندوانه

هندوانه یک میوه آبدار و مناسب برای تامین آب بدن در فصل تابستان است. با این حال، کمتر کسی با ترکیب لیکوپین موجود در این میوه و خواص آن آشنایی دارد. لیکوپین ترکیبی است که باعث رنگ قرمز هندوانه می‌شود و از سلول‌های بدن در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند.

تحقیقات نشان داده است لیکوپین موجود در هندوانه منجر به حفاظت از سلول‌ها در برابر جهش‌های ژنتیکی، توقف رشد سلول‌های سرطانی، کاهش خطر ابتلا به آلزایمر، بیماری‌های قلبی و دیابت می‌شود.

۴- سیب

گرچه سیب به اندازه توت‌ها دارای آنتی اکسیدان نیست، اما از طریق دیگری باعث کاهش سطح التهابات بدن می‌شود. در حقیقت سیب دارای میزان بالایی فیبر است که همین امر باکتری‌های مفید روده را تقویت می‌کند.

این باکتری‌ها که پروبیوتیک خوانده می‌شوند برای رشد و تکثیر به فیبر نیازمند هستند. همین امر باعث کاهش بروز التهابات در دستگاه گوارش می‌شود. از دیگر مواد غذایی مفید برای مقابله با التهابات بدن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- آناناس

۲- آواکادو

۳- بلوبری

