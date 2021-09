راه اندازی هشت نشریه علمی جدید در دانشگاه رازی کرمانشاه

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، دکتر فرزاد ویسی گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد در شورای نشریات دانشگاه و همفکری با صاحب‌نظران، شیوه‌نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه رازی به منظور ساماندهی، قانون‌مندی و حمایت از فعالیت نشریات علمی در راستای تحقق برنامه‌های راهبردی دانشگاه، براساس آیین‌نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و تدوین شد.

او همچنین از راه اندازی هشت نشریه جدید علمی خبر داد و افزود: از این تعداد ۶ نشریه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۲ نشریه هم در انتظار اخذ مجوز از این وزارتخانه است.

ویسی با اشاره به اینکه ۲ نشریه دانشگاه رازی «روانشناسی پیری» و «Journal of Applied Research in Water and Wastewater»، موفق به اخذ رتبه «الف» از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده‌اند، اظهار امیدواری کرد: سایر نشریات علمی دانشگاه نیز در ارزیابی­‌های وزارتخانه رتبه مطلوب را کسب کنند.

او در ادامه از عقد قرارداد برای نمایه سازی نشریه روانشناسی پیری در نمایه‌­های بین‌المللی خبر داد و افزود: انعقاد قرارداد برای نمایه‌سازی و راه‌اندازی هشت نشریه جدید در دانشگاه و نیز عقد قرارداد برای نمایه‌سازی نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل در نمایه‌های بین المللی از دیگر اقدامات شاخص صورت گرفته در حوزه نشریات دانشگاه است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی در خصوص فرآیند درخواست انتشار نشریه جدید گفت: تقاضای انتشار مجله علمی جدید پس از تصویب در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده با درخواست رییس دانشکده، همراه با رزومه علمی و سایر مستندات مربوطه و احکام کارگزینی سردبیر و اعضای هیات تحریریه پیشنهادی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می‌شود تا در شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

ویسی در پایان با اشاره به اینکه معاونت پژوهش و فناوری از راه‌اندازی نشریات علمی جدید استقبال می‌کند، بیان داشت: در راستای برنامه راهبردی دانشگاه با مشارکت دانشکده­‌ها و اعضای هیات علمی، دانشکده‌­هایی که نشریه علمی ندارند حداقل یک نشریه علمی جدید راه اندازی کنند و سایر دانشکده‌­ها نیز نشریات علمی خود را گسترش دهند.

گفتنی است:هم اکنون نزدیک به ۱۳ هزار دانشجو و ۴۶۰ هیات علمی با ۱۴ دانشکده در دانشگاه رازی کرمانشاه فعال هستند.

