جزئیاتی از قابلیت مخفی کردن آخرین بازدید در واتساپ

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از SamMobile؛ ممکن است واتساپ اکنون پیشروترین برنامه پیامرسانی بین پلتفرم‌ها در جهان باشد، اما همیشه پرطرفدارترین گزینه نبوده است. تعداد بی شماری از پیامرسان‌های دیگر ویژگی‌های قدرتمندتری را ارائه کرده اند که باعث افزایش کاربرانشان شده است.

این شرکت متعلق به فیسبوک، اخیراً مجموعه ویژگی‌های خود را بهبود بخشیده که یک ویژگی جدید و عالی برای حفظ حریم خصوصی است. این ویژگی به کاربران امکان می‌دهد که آخرین بازدید واتساپ خود را از برخی مخاطبان پنهان کنند، چیزی که قبلاً امکان پذیر نبود.

مجموعه ویژگی‌های واتساپ طی چند سال گذشته به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. از ویژگی‌های قدیمی مانند واتساپ وب گرفته تا موارد جدید مثل عکس‌ها و فیلم‌های View Once، پیام‌های ناپدید شونده ۹۰ روزه، پرداخت سریع و موارد دیگر که همه به جذابیت آن افزوده اند.

آخرین نسخه بتای این برنامه نشان می‌دهد که ویژگی جدیدی در حال توسعه است که به کاربران امکان می‌دهد آخرین بازدید واتساپ را از برخی مخاطبان مخفی کنند. ویژگی "مخاطبین من بجز ... " به کاربران امکان می‌دهد تصمیم بگیرند چه کسی در بین مخاطبین آن‌ها می‌توانند آخرین بازدید او را را ببینند.

به طور طبیعی، اگر یک مخاطب را از دیدن Last Seen خود محروم کنید، نمی‌توانید آخرین بازدید او را نیز مشاهده کنید. این ویژگی به احتمال زیاد درباره بخش "تصویر پروفایل" و About (درباره) نیز صدق می‌کند.

مشخص نیست که این ویژگی با چه سرعتی به نسخه پایدار واتساپ منتقل می‌شود. به طور معمول چند هفته طول می‌کشد تا ویژگی‌های مشاهده شده در نسخه بتا برای همه ارائه شود.

