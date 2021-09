به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از البلد؛ گروهی از توسعه دهندگان، به سرپرستی دکتر کلر هولین از دانشگاه دوبلین، یک قطعه موسیقی خلق کرده‌اند که به گفته آن‌ها می‌تواند از شدت سردرد‌های دردناک بکاهد و برای رهایی از درد مفید باشد.

به گزارش روزنامه انگلیسی "دیلی میل"، قطعه موسیقی که "All Of Us" نامیده شده است از عناصر موسیقیایی، ارکستری و آوازی برای ایجاد حس "حیرت" استفاده می‌کند. تیم علمی توضیح داد که این موسیقی روی ۲۸۶ فرد مبتلا به درد حاد فعال از جمله سردرد، کمردرد و درد‌های عضلانی عمومی آزمایش شده است.

رهایی از درد با یک قطه موسیقی

دکتر هولین نوازنده معروف آناتول، که نوازنده ترومپت است و ساز‌های زیادی می‌نوازد، پس از تحقیقاتی که او را به این سمت کشاند، ایجاد این قطعه را انتخاب کرد. محققان می‌گویند آن‌ها می‌خواستند چیزی را خلق کنند که "به افراد کمک کند تا با احساس قدرت بتوانند از درد خود رها شوند".

این بودجه توسط Nurofen، سازنده داروی مسکنی با همین نام، تأمین شد. قطعه All Of Us به کاهش شدت درد و ناراحتی کمک کرده و از نظر بالینی قابل توجه است. در طول آزمایش، شرکت کنندگان با انواع مختلف درد‌های حاد مانند سردرد، کمردرد یا درد قاعدگی، هنگام گوش دادن به موسیقی، میزان کمتری از شدت درد را گزارش کردند.

