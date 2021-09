۱۰ برنامه برتر مدیریت وظایف و نقش آفرینی اندروید

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، راه‌های زیادی برای ایجاد انگیزه در خود وجود دارد. برای زندگی کردن با برنامه می‌توانید از اپلیکیشن‌هایی مانند مدیریت وظایف یا تقویم کار‌ها استفاده کنید. البته افراد مختلف از گزینه‌های دیگر یا حتی راه‌های دیگری نیز بهره می‌برند و این‌ها تنها گزینه‌های پیش روی شما نیستند.

برنامه‌های نقش آفرینی زندگی یکی از بی نظیرترین گزینه‌ها برای ایجاد نظم و برنامه ریزی در زندگی هستند. به عنوان مثال یک اپلیکیشن مدیریت وظایف، اساساً یک برنامه از فهرست کار‌هایی است که انجام می‌دهید یا باید انجام دهید. با انجام کار‌هایی که باید انجام دهید، امتیاز و تجربه کسب کرده و سطح خود را افزایش می‌دهید. این به نوعی زندگی شما را منظم می‌کند. در آن کار‌های روزانه خود را مانند غذا خوردن، مسواک زدن، ورزش کردن و دیگر کار‌هایی که باید انجام دهید را برنامه ریزی و ساماندهی می‌کنید. این کار برای بسیاری موثر است. در ادامه بهترین برنامه‌های نقش آفرینی در زندگی برای اندروید را مشاهده می‌کنید.

بهترین برنامه‌های نقش آفرینی در زندگی برای اندروید

Do It Now

Epic to-do list

EpicWin

Habitica

Habit Hunter

Habit Streak

Kingelf Habit RPG

Level Up Life

LifeRPG

LifeUp

اپلیکیشن Do It Now

برنامه Do It Now یک رابط کاربری نسبتاً اساسی دارد، اما قابل شخصی سازی است. با انجام کارهایتان در مواردی مانند کاریزما، قدرت اراده و مواردی از این قبیل امتیاز می‌گیرید. همچنین یک تقویم، یادآوری‌ها، ابزار‌های سازمانی و نمودار‌های آماری فانتزی در آن وجود دارد.

اپلیکیشن Epic to-do list

برنامه Epic to-do list یک نرم افزار ساده، اما موثر است. این برنامه بیشتر به عنوان یک برنامه فهرست کار‌ها عمل می‌کند. در این برنامه شما وظایفی ایجاد می‌کنید، یادآوری اضافه می‌کنید و می‌توانید کار‌های تکراری مانند مسواک زدن را در آن تکرار کنید. همچنین ویجت‌هایی به همراه برخی نکات جالب دیگر نیز دارد. این برنامه نیز یک گزینه ارزان و خوب برای افرادی است که دوست دارند زندگی خود را مدیریت کنند.

برنامه EpicWin

این برنامه به عنوان یک لیست وظایف گیمیفیکیشن عمل می‌کند و دارای رابط کاربری ساده ای شامل یک فهرست کامل از کار‌ها با تمام ویژگی‌های معمول است. استفاده از این برنامه با برخی تبلیغات کاملاً رایگان است.

برنامه Habitica

اپلیکیشن Habatica یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های RPG برای موبایل است که روی اندروید و iOS نیز کار می‌کند، همچنین یک افزونه کروم و یک وب سایت نیز دارد. شما می‌توانید بازی کنید و پیشرفت را در هر پلتفرمی ادامه دهید. این یکی شامل بیشتر موارد مشابه موارد قبل است، اما این یکی شامل فعالیت‌های گروهی نیز می‌شود. شما می‌توانید با دوستان خود همکاری کنید. عناصر اجتماعی اضافی آن باعث می‌شود که دوستان را به راحتی دعوت کنید. همچنین اگر به صورت گروهی عضو شوید می‌توانید در خرید اشتراک‌ها تخفیف بگیرید.

اپلیکیشن Habit Hunter

این برنامه کمی بیشتر از موارد قبلی امکانات دارد. شما کار‌های معمول مانند انجام کار‌ها و یادآوری‌ها را دریافت می‌کنید. همچنین یک نقشه کامل نیز دریافت می‌کنید که هنگام تکمیل کار‌های روزانه خود، آن را کشف می‌کنید. همچنین XP به دست می‌آورید، هیولا‌ها را شکست می‌دهید و گنجینه‌های مختلف را جمع آوری می‌کنید. رابط گرافیکی خوبی هم دارد. تنها نقطه ضعف آن سادگی است، اما این یک برنامه جدید است و جای رشد دارد.

برنامه Habit Streak

اپلیکیشن Habit Streak یک برنامه ساده است. شما هنوز وظایف خود را انجام می‌دهید، کار‌های مکرر را اضافه می‌کنید و سعی می‌کنید همه آن‌ها را هر روز انجام دهید. تفاوت بزرگ در اجرا است. این برنامه همه دستاورد‌های شما را در یک مرحله قرار می‌دهد و هدف این است که این دور را هر روز ادامه دهید.

برنامه Kingelf Habit RPG

اپ RPG Kingelf Habit یکی دیگر از برنامه‌های RPG است که جدید بوده و همراه با برخی ویژگی‌های اضافی است. این مورد دارای موارد معمول قبلی است، اما مکانیک کشیدن و رها کردن را اضافه می‌کند تا موارد را در نظم مناسب قرار دهد. علاوه بر این، بازی دو مینی بازی، ردیابی تکمیل کار و راهی برای به دست آوردن امتیاز اضافه می‌کند. هنوز جدید است و تبلیغات آن کمی آزاردهنده است.

برنامه Level Up Life

اپ Level Up Life یکی دیگر از برنامه‌های نقش آفرینی بوده و دارای ظاهری قدیمی، سبک متنی و یکپارچه سازی با سیستم عامل است. این برنامه مانند بسیاری دیگر از موارد این دسته عمل می‌کند. بازیکنان وظایف واقعی را انجام می‌دهند، آن‌ها را تکمیل می‌کنند و سپس در حین اجرا دستاورد به دست می‌آورند.

هر سطح دستاورد‌های فزاینده دشواری را باز می‌کند تا به شما در ایجاد عادات بهتر کمک کند. البته شما می‌توانید سیستم را فریب داده و هر زمان که می‌خواهید به همه دستاورد‌ها دست پیدا کنید، اما با این کار خودتان را هم فریب می‌دهید. این بازی همچنین دارای یک سیستم دوستانه به سبک رسانه‌های اجتماعی است تا بتوانید با سایر افراد رقابت کنید.

برنامه LifeRPG

اپلیکیشن LifeRPG یکی دیگر از محبوب‌ترین برنامه‌های RPG زندگی است. همچنین تقریباً مانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها کار می‌کند. شما وظایفی ایجاد می‌کنید، سطح خود را بالا می‌برید، چیز‌هایی به دست می‌آورید و وظایف روزانه خود را به عنوان ماموریت در بازی انجام می‌دهید. همچنین می‌توانید مهارت‌ها را اضافه کرده و ماموریت‌های خود را با اولویت‌های مختلف، از جمله سطح انرژی خود سازماندهی کنید. آنچه این بسته را از بسته جدا می‌کند سطح سفارشی سازی و کامل بودن آن است. اساساً می‌توانید هر کاری را که می‌خواهید انجام دهید و آمار خود را مشاهده کنید. این یکی از بهترین گزینه‌ها برای طرفداران مینیمالیسم است.

برنامه LifeUp

اپ LifeUp چیزی کمی متفاوت است. اکثر برنامه‌های موجود در این فهرست دارای عناصر فانتزی هستند. عناصر فانتزی سرگرم کننده هستند، اما می‌توانند شما را از هدفتان دور کنند.

در این برنامه شما وظایف خود را انجام می‌دهید، سطح خود را بالا می‌برید و عادات خود را مرتب می‌کنید. این برنامه دارای موارد معمول مانند یادآوری، تکرار وظایف و سابقه تکمیل کار است. با این حال، این برنامه همه چیز را در یک رابط کاربری ساده که شبیه یک برنامه معمولی است، جمع بندی می‌کند. می‌توانید از XP خود برای کسب قدرت در برنامه استفاده کنید و انجام وظایف نیز برای قفسه‌های شما کلکسیونی به همراه دارد.

بیشتر بخوانید

گزارش از سید حسین موسوی

انتهای پیام/