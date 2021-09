به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، جشنواره فیلم BFI لندن که از ۶ اکتبر آغاز به کار می‌کند، یک اثر برجسته دیگر را به مجموعه فیلم‌های خود اضافه کرده است.

فیلم آمریکایی جورج کلونی با همکاری شرکت آمازون به نام «The Tender Bar» با بازی بن افلک، تای شریدن و لیلی راب قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر در سالن سلطنتی Southbank Centre جشنواره لندن برای اولین بار به نمایش گذاشته شود و انتظار می‌رود که جورج کلونی در بین حاضران در این جشنواره حضور داشته باشد.

علاوه بر این، فیلم ادوین، کارگردان اندونزیایی به نام «انتقام ازآن من است، مابقی نقد می‌پردازند»، اقتباسی از رمانی به همین نام از اکا کورنیاوان نیز در این جشنواره حضور خواهد داشت.

جشنواره فیلم لندن که قرار است امسال هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین برگزار شود، از مصاحبه‌شوندگان خود نیز رونمایی کرده است و قرار است فیلمسازان صاحب نامی در این بخش درباره فعالیت‌های اخیر و آینده خود صحبت کنند.

جین کامپیون قرار است با فیلم «The Power of the Dog» در این جشنواره شرکت کند. در کنار او، ریوسوکه هاماگوچی با دو فیلم «Wheel of Fortune and Fantasy» و «Drive My Car» و اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان»، برنده جایزه بزرگ کن در این جشنواره حضور به هم می‌رسانند.

در کنار این فیلمسازان بزرگ، سازنده فیلم «وراثت» و جسی آرمسترانگ و آندرس دنیلسن لی، بازیگر نروژی که در دو فیلم «جزیره بِرگمن» و «بدترین آدم دنیا» نقش‌آفرینی کرده، درباره کار‌های خود صحبت خواهند کرد.

بیشتر مصاحبه‌ها قرار است به صورت حضوری در محل برگزاری جشنواره انجام شوند، اما از طریق کانال یوتوب جشنواره BFI در دسترس عموم قرار خواهند گرفت و دیگر مصاحبه‌ها هم به صورت آنلاین خواهند بود و از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش خواهند شد.

