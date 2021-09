پربازدید‌های فضای مجازی؛

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای‌مجازی در حوزه‌های فناوری، دانلود، اخبار داغ، سیاسیون و هنرمندان و ورزشکاران در فضای‌مجازی نشده‌اید، در ادامه لینک خبر‌های پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

مراقب باشید با این برنامه‌ها واتساپ تان هک نشود

استفاده از برنامه‌های غیر رسمی واتساپ خطرناک است و ممکن است اطلاعات تان هک شود.

جذاب‌ترین تصاویر پس زمینه (۵ مهر)

تصاویر پس‌زمینه ۵ مهر برای لپ‌تاپ، تبلت و تلفن همراه خود را از طریق صفحه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان دریافت کنید.

۱۰ برنامه برتر مدیریت وظایف و نقش آفرینی اندروید

آیا برای انجام کار‌ها به انگیزه بیشتری نیاز دارید؟ با کمک این برنامه‌ها، برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.

صحنه وحشتناک واژگون شدن کامیون توسط طوفان

وقوع طوفان شدید موجب واژگون شدن یک کامیون در یکی از خیابان‌های آمریکا شد.

بازداشت زنی که با جسد همسرش زندگی می کرد+ تصاویر

زنی که پس از مرگ همسرش جسد او را در خانه نگهداری می‌کرد توسط پلیس بازداشت شد.

نجات معجزه آسای زن از برخورد با قطار سریع السیر

زن جوان که در حال عبور از ریل قطار بود به شکل معجزه آسایی از برخورد با قطار سریع السیر و مرگ حتمی نجات یافت.

سرسره بازی یاد دادن خرس مادر به توله!

ویدئویی که دو خرس مادر و توله اش را در حال سرسره بازی در حیاط یک مدرسه نشان می‌دهد مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

گوگل ۲۳ ساله شد

موتور جستجوی گوگل به مناسبت رسیدن سالروز تولد این شرکت عکس صفحه اصلی خود را تغییر داد.

دانلود اپلیکیشن انجام وظایف TickTick: To Do List 6.1.2.0

با نرم افزار TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner PRO کار‌های روزانه خود را به بهترین وجه ممکن برنامه ریزی کنید.

بسته پیامکی به مناسبت روز اربعین

مجموعه‌ای از زیباترین پیامک‌های مناسبتی روز اربعین در این خبر جمع آوری شده است.

