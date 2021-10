واکنش تند منتقدان به فیلم «Venom 2»

به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر می‌رسد که طرفدارانی که زودتر از موعد و در ماه سپتامبر فیلم «Venom: Let There Be Carnage» با بازی تام هاردی را دیده‌اند، بیش از حد نسبت به تعریف از این فیلم بخشنده بوده‌اند چراکه این فیلم از نظر منتقدان چندان درخشان عمل نکرده است.

این فیلم که دنباله فیلم «Venom» است، به تازگی در سینما‌های آمریکای شمالی روی پرده رفته است، اما منتقدان نسبت به درخشش تام هاردی و وودی هرلسون در آن هم مهربانانه نگاه نکرده‌اند به طوری که امتیاز این فیلم در سایت Rotten Tomatoes خیلی کمتر از انتظار بود و ۶۰ شد.

در ادامه به مرور برخی از منتقدان فیلم آمریکایی درباره «Venom: Let There Be Carnage» می‌پردازیم.

نیویورک پست: وقتی به تماشای «Venom: Let There Be Carnage» می‌نشینید، ممکن است از خود بپرسید که من چه کار اشتباهی انجام دادم؟ آیا خدا مرا تنبیه می‌کند؟

سانفرانسیسکو کرونیکل: این بدترین فیلمی است که تام هاردی بازی کرده است. این بدترین فیلمی است که وودی هرلسون بازی کرده است. این بدترین فیلمی است که میشل ویلیامز بازی کرده است.

ورایتی: سرکیس (کارگردان فیلم) ناظر همه‌چیز است. سرکیس که از فناوری مورد نیاز برای دریافت اجرا‌های مجازی لازم بهتر از هر کسی آگاه است، اما تقریبا هیچ دیدی به عنوان کارگردان نشان داده است.

سینمابلند: تولید این فیلم به جای تلاش برای تغییر اوضاع، به وضوح موفقیت فیلم قبلی را بهانه‌ای برای ساخت فیلم جدید خود کرده است.

وال‌استریت ژورنال: Venom ۲ از تمام تکنیک‌ها استفاده می‌کند تا مخاطب را هیجان‌زده کند، اما اکثر آن‌ها مضحک هستند.

