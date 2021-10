غیرفعال کردن حرکات تاچ پد در ویندوز ۱۱

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حرکات چند لمسی می‌تواند در رایانه‌های شخصی ویندوز ۱۱ با صفحه لمسی مفید باشد، اما گاهی اوقات می‌توانید آن‌ها را به‌طور تصادفی بدون اینکه متوجه شوید فعال کنید. اگر اغلب این اتفاق می‌افتد، می‌توانید حرکات صفحه پد چند انگشتی را به‌طور کامل غیرفعال کنید. در اینجا چگونه است.

به طور پیش فرض، تاچ پد در ویندوز ۱۱ شما ممکن است در هنگام استفاده از حرکت کشیدن دو انگشت، مسیری را که دوست دارید حرکت نکند. در این صورت، می‌توانید جهت پیمایش تاچ پد را به راحتی در تنظیمات تغییر دهید.



ابتدا، با فشار دادن میانبر صفحه کلید Windows+i، تنظیمات ویندوز ۱۱ را باز کنید. یا می‌توانید روی دکمه Start راست کلیک کرده و در منوی ظاهر شده “Settings” را انتخاب کنید. وقتی تنظیمات باز می‌شود، روی “Bluetooth & Devices” کلیک کنید، سپس “Touchpad” را انتخاب کنید.

در تنظیمات Touchpad گزینه “Scroll & Zoom” را انتخاب کنید و یک بخش منو گسترش می یابد.

در بخش “Scroll & Zoom”، روی منوی کشویی با عنوان “Scrolling Direction” کلیک کنید و یا “Down Motion Scrolls Up” یا “Down Motion Scrolls Down” را انتخاب کنید.

در اینجا منظور هر یک از آنها این است:

Down Motion Scrolls Up:‎ با کشیدن دو انگشت به سمت بالا در ترک پد، محتویات پنجره به سمت پایین حرکت می کند. این شبیه به جهت پیمایش “طبیعی” مک اواس است. Down Motion Scrolls Down: با کشیدن دو انگشت به سمت پایین در تاچ پد محتویات پنجره به سمت پایین حرکت می کند. این به رفتار معمولی چرخ پیمایش ماوس نزدیکتر است.

پس از آن ، پیکربندی پیمایش جدید خود را در هر پنجره اپلیکیشن (یا حتی در پنجره تنظیمات) با کشیدن انگشت به بالا یا پایین با دو انگشت روی تاچ پد آزمایش کنید. وقتی از جهت پیمایش راضی بودید، تنظیمات را ببندید.

منبع:پلیس فتا

