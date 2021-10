به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت‌ها و کنسول‌هایشان همیشه زمان‌های سختی را در شروع نسل خود تجربه می‌کنند. سازنده‌ها هنوز تجربه کافی با سخت‌افزار جدید را به دست نیاورده و عملا استفاده از تمام ظرفیت‌های نسل جدید در شروع کار سخت است. خوشبختانه تا یکی دو سال ابتدایی حالت گذار از کنسول قبلی تا بعدی، کنسول نسل پیشین هنوز هم توان رقابت را دارد. حال در این مطلب می‌خواهیم ۱۰ مورد از بازی‌های PS۴ که همچنان قابل رقابت با بازی‌های PS۵ هستند را ببینیم. پس تا آخر مطلب همراه ما باشید.

Resident Evil ۲

رزیدنت اویل ۲ که در سال ۲۰۱۹ عرضه شده بود، توانست حس و حال بازی در نسخه PS۱ را به طور فوق‌العاده‌ای به شکل امروزی و با تکنولوژی مدرن امروز دوباره تداعی کند. رزیدنت اویل ۳ ریمیک با این که انتقادات بسیاری را به همراه داشت، اما هم همچنان بازی خوبی محسوب می‌شود با این حال، اما ریمیک رزیدنت اویل ۲ استاندارد‌های جدیدی را برای یک ریمیک تعریف کرد.

Ghost of Tsushima

وقتی صحبت از بازی‌های جهان باز به میان می‌آید، بازی‌های کمی هستند که بتوانند به پای بازی گوست آو سوشیما برسند. تازه بازی امتیاز بیشتری را هم بخاطر طراحی خلاقانه و جذاب رابط کاربری خود می‌گیرد. بخش چند نفره تازه اضافه شده بازی هم طول عمر آن را افزایش خواهد داد و ارزش تکرار آن را بیشتر خواهد کرد.

Call of Duty: Modern Warfare

به دلایل بسیاری Call Of Duty: Modern Warfare را که در سال ۲۰۱۹ عرضه شد گرافیک بسیار بهتری از نسخه Cold War سال ۲۰۲۰ دارد. پیشرفت‌های بصری که در بازی رخ داد توانستند به درجه بالاتری از رئالیسم و واقع‌گرایی برسد. در حالی که از همان موتور بازی برای ساخت بازی Warzone استفاده شد.

بازی هم به شکل خوبی مورد استقبال مردم واقع شد و بسیاری از مردم همچنان از بخش مولتی‌پلیر آن بجای بازی کردن نسخه جدید استفاده می‌کردند. خوشبختانه کال آو دیوتی بعدی قرار است با شکل و شمایل و کیفیت بصری مادرن وارفیر عرضه شود.

۱۸۸۶ The Order

پس از عرضه The Order ۱۸۸۶ بود که بحث‌های زیادی راجع به ارزش بازی‌های ویدئویی شکل گرفت. آیا تجربه ۵ یا ۶ ساعته یک بازی خطی ارزش پرداخت ۶۰ دلار را دارد؟ علاوه بر آن نحوه روایت داستان و گیم‌پلی بازی نیز مورد انتقاد شدید هواداران واقع شد. با این حال، اما کسی نمی‌تواند منکر کیفیت بصری بازی شود به خصوص آن که بازی در سال ۲۰۱۵ عرضه شد. Ready at Dawn، توسعه دهنده بازی نیز بعد‌ها توسط Oculus خریداری شد.

Cuphead

بازی Cuphead اثبات کرد که برای ساخت اثری زیبا نیازی نیست تا حتما یک بازی بزرگ AAA ساخته شود. بعضی از اوقات استایل طراحی یونیک و منحصر به فرد هم می‌تواند زیبایی‌های خاص خود را داشته باشد و توجه افراد را جلب کند. استایل طراحی Cuphead بسیار یادآور انیمیشن‌های ساخته شده در دهه ۱۹۳۰ است. گیم‌پلی بازی هم به شکلی است که بسیار یادآور بازی‌های شوتری به مانند Contra است.

بازی در ابتدا انحصاری Xbox One و PC بود و پس از مدتی توانست راهش را به نینتندو سوئیچ و PS۴ هم باز کند تا مطمئن شود افراد بیشتری می‌توانند از این بازی لذت کافی را ببرند.

God of War

فرانچایز‌های کمتری توانستند شروعی به مانند God of War در سال ۲۰۰۵ و عرضه آن روی PS۲ را داشته باشند. بازی توانست روند پرقدرت خود را تا قبل از نسخه God of War: Ascension ادامه دهد که بالاخره با عرضه این نسخه مشخص شد که سری به ورطه تکرار افتاده و نیاز برای ادامه حیات خود نیاز به تغییرات اساسی دارد.

به این ترتیب بازی‌ای که در سال ۲۰۱۸ عرضه شد، همان چیزی بود که همگان انتظار آن را داشتند. صحنه‌های سینمایی هیجان‌انگیز، داستان فوق‌العاده در کنار گرافیک فوق‌العاده بالا و چشم‌نواز بازی دست به دست هم دادند تا تجربه عالی‌ای را برای هر کدام از دوست‌داران ویدئو گیم رقم بزنند.

Battlefield V

با این که بتلفیلد ۵ بهترین و یا حتی محبوب‌ترین نسخه سری نیست، اما هیچ کس نمی‌تواند بگوید که دایس نتوانسته یکی از زیباترین شوتر‌های اول شخص را با استفاده از موتور فوق‌العاده قدرتمندش، یعنی فراست‌بایت بسازد. حتی بازی‌های دیگری مانند Star Wars: Battlefront هم که از این انجین استفاده کردند جذابیت‌های بصری بسیار زیادی دارند و این به معنای قدرت بسیار زیاد فراست‌بایت در ساخت بازی‌های زیبا از لحاظ دیداری است. خوشبختانه بازی بعدی بتلفیلد هم آینده‌ای روشن را از سری و بازی نشان می‌دهند.

Red Dead Redemption ۲

سخت است که باور کنیم Red Dead Redemption ۲ و GTA ۵ از یک انجین استفاده می‌کنند. بازی وسترنی عرضه شده در سال ۲۰۱۸ هنوز هم با اینکه ۳ سال از زمان عرضه‌اش می‌گذرد، یکی از بهترین جلوه‌ها در بین بازی‌های ویدئویی را دارد. موشن کپچر سطح بالا و انیمیشن‌های با جزئیات زیاد کمک حال گرافیک بازی شدند تا جلوه‌های آن بیش از پیش گرافیک فوق‌العاده خود را نشان دهد. این روز‌ها که راکستار سعی می‌کند بازی ساخته ۱۰ سال پیش خود را تا جایی که می‌تواند برای هر دستگاه جدیدی عرضه کند، هواداران امیدوارند تا GTA بعدی گرافیکی حداقل در حد Red Dead Redemption ۲ داشته باشد.

Death Stranding

بازی‌های هیدئو کوجیما همیشه گرافیک بالا و جذابی داشته‌اند و خب Death Stranding هم بازی کوجیما محسوب شده و همین ویژگی را دارد. بازی‌های وی همچنین همیشه داستان‌های راضی کننده و خوبی داشته‌اند، اما Death Stranding نشان داد که کوجیما چه پیشرفت‌هایی را در زمینه نوشتن داستان داشته است. بازی پر است از کمدی سیاه و ایده‌های عجیبی که فقط از ذهن کوجیما تراوش می‌کند. دیالوگ‌های نوشته شده در بازی پیشرفت بسیار زیادی را نسبت به سری Metal Gear Solid داشته و گرافیک و عملکرد خوب آن توانسته‌اند داستان علمی تخیلی کوجیما را بیش از پیش باورپذیر و زیبا کنند.

The Last of Us Part II

حتی نسخه اول لست آو آس هم با این که در ابتدا برای PS۳ منتشر شده بود، همچنان گرافیکی در ردای یک بازی PS۴ را دارد. پس اصلا عجیب نیست که بگوییم نسخه دوم Last Of Us بالاترین گرافیک در بین تمام بازی‌های PS۴ را دارد. بازی حواشی عجیبی را پشت سر گذاشت که بسیاری از آن‌ها مربوط خشونت بازی می‌شد. خشونتی که بخاطر گرافیک بسیار بالای بازی، بیش از پیش خودش را نمایان می‌کرد.

