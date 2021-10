واکسن روماتیسم مفصلی ساخته شد

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مدیکال اکسپرس، محققان دانشگاه تولدوی آمریکا یک واکسن آزمایشی تهیه کرده‌اند که نوید قابل توجهی در پیشگیری از روماتیسم مفصلی، یک بیماری خودایمنی دردناک دارد که در حال حاضر قابل درمان نیست.

این یافته‌ها که در مقاله‌ای در مجله Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است، به طور کلی نشان دهنده پیشرفت بزرگی در مطالعه آرتریت روماتوئید و بیماری‌های خودایمنی است.

روماتیسم مفصلی زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی بدن به بافت سالم حمله کرده و آن‌ها را تجزیه می‌کند، مهمترین آن‌ها پوشش مفاصل دست، مچ، مچ پا و زانو است.

برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که آرتریت روماتوئید تا ۱ درصد از جمعیت جهان را درگیر می‌کند.

دکتر ریتو چاکراوورتی، یکی از متخصصان، استادیار در کالج پزشکی تولدو و نویسنده اصلی مقاله گفت: علیرغم شیوع زیاد آن، هیچ درمانی وجود ندارد و ما به طور کامل نمی‌دانیم چه چیزی باعث ایجاد آن می‌شود. این تقریبا در مورد تمام بیماری‌های خود ایمنی صادق است که درمان یا پیشگیری از آن‌ها را بسیار دشوار می‌کند. اگر بتوانیم این واکسن را با موفقیت وارد کلینیک کنیم، انقلابی خواهد بود.

چاکراوارتی سال‌ها پروتئینی بنام ۱۴-۳-۳ زتا و نقش آن در بیماری‌های ایمنی از جمله آنوریسم آئورت و اینترلوکین ۱۷-سیتوکین مرتبط با بیماری‌های خود ایمنی را مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس کار قبلی آن‌ها، گروه تحقیق روی پروتئین به عنوان محرک بالقوه برای آرتریت روماتوئید متمرکز بود. به جای جلوگیری از آرتریت روماتوئید، محققان دریافتند که حذف پروتئین از طریق فناوری ویرایش ژن باعث آرتریت زودرس شدید در مدل‌های حیوانی می‌شود.

گروهی که تحت نظریه جدیدی کار می‌کردند که پروتئین زتا ۱۴-۳-۳ در برابر آرتریت روماتوئید محافظت می‌کند، یک واکسن مبتنی بر پروتئین با استفاده از پروتئین خالص ۱۴-۳-۳ زتا ایجاد شده در یک سلول باکتریایی ایجاد کردند.

آن‌ها دریافتند واکسن باعث واکنش قوی و فوری اما طولانی مدت از سیستم ایمنی ذاتی بدن شده و در برابر بیماری محافظت می‌کند.

چاکراوارتی گفت: بسیار شگفت آور است که آرتریت روماتوئید در حیوانات پس از دریافت واکسن کاملا ناپدید شد. گاهی اوقات هیچ راهی بهتر از سرندیپیت وجود ندارد. ما به اشتباه به نتیجه‌ای رسیدیم، اما این بهترین نتیجه بود. این نوع کشفیات علمی در این زمینه بسیار مهم است.

واکسن علاوه بر مهار توسعه آرتریت، کیفیت استخوان را نیز به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد؛ یافته‌ای که نشان می‌دهد پس از ایمن سازی باید مزایای بلند مدتی داشته باشد.

در حال حاضر آرتریت روماتوئید عمدتا با کورتیکواستروئید‌ها، دارو‌های سرکوب کننده سیستم ایمنی وسیع یا دارو‌های بیولوژیکی جدیدتر و هدفمندتر که یک فرآیند التهابی خاص را هدف قرار می‌دهند، درمان می‌شود.

در حالی که این دارو‌های درمانی می‌توانند درد را تسکین داده و پیشرفت بیماری را کند کنند، همچنین می‌توانند بیماران را در برابر عفونت آسیب پذیرتر کرده و در مورد دارو‌های بیولوژیکی، پرهزینه باشند.

چاکراوارتی گفت: ما سال‌هاست که کشف واقعی در مورد درمان یا پیشگیری از آرتریت روماتوئید انجام نداده‌ایم. رویکرد ما کاملا متفاوت است. این یک استراتژی مبتنی بر واکسن است که مبتنی بر یک هدف جدید است و امیدواریم بتواند آرتریت روماتوئید را درمان یا از آن جلوگیری کند.

