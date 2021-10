رشد مو با ۵ ماده غذایی در دسترس

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از امارات الیوم، سرعت رشد مو به عوامل زیادی از جمله سن، سلامتی عمومی بدن و رژیم غذایی بستگی دارد. اگرچه شما نمی‌توانید عواملی مانند سن و ژن‌ها را تغییر دهید، اما می‌توانید رشد موی خود را با مواد غذایی تحت کنترل درآورید.

رژیم غذایی فاقد مواد مغذی مناسب می‌تواند منجر به ریزش مو شود و از سوی دیگر، خوردن رژیم متعادل با مواد مغذی مناسب می‌تواند به رشد مو‌ها کمک کند، به خصوص اگر از ریزش مو به دلیل سوء تغذیه رنج می‌برید.

بهترین غذا‌های تقویت کننده مو

اسفناج

اسفناج یکی از سبزیجات سالم و سرشار از مواد مغذی مفید مانند اسید فولیک، آهن و ویتامین A و C است که همه آن‌ها رشد مو را افزایش می‌دهند. همچنین حاوی ویتامین A است که به حفظ رطوبت مو برای حفظ سلامت مو کمک می‌کند. یک فنجان (۳۰ گرم) اسفناج تا ۵۴ درصد از نیاز روزانه شما به ویتامین A را تامین می‌کند.

اسفناج همچنین منبع گیاهی آهن است که برای رشد مو ضروری به نظر می‌رسد. آهن به گلبول‌های قرمز کمک می‌کند تا اکسیژن را در سراسر بدن حمل کنند تا به روند سوخت و ساز بدن کمک کند.

۲ عدد تخم مرغ

تخم مرغ منبع عالی پروتئین و بیوتین است، دو ماده مغذی که رشد مو را تقویت می‌کند. مصرف کافی پروتئین برای رشد مو مهم است، زیرا فولیکول‌های مو بیشتر از پروتئین تشکیل شده است. ثابت شده است که کمبود پروتئین در رژیم غذایی باعث افزایش ریزش مو می‌شود.

بیوتین برای تولید نوعی پروتئین مو به نام کراتین ضروری است، به همین دلیل مکمل‌های بیوتین اغلب برای رشد مو‌ها به بازار عرضه می‌شوند. تحقیقات همچنین نشان داده است که مصرف بیوتین بیشتر می‌تواند به بهبود رشد مو در افراد مبتلا به کمبود بیوتین کمک کند.

تخم مرغ همچنین منبع عالی روی، سلنیوم و سایر مواد مغذی سالم برای مو است. این باعث می‌شود یکی از بهترین غذا‌هایی باشد که برای سلامت مو مصرف شود.

آووکادو

آووکادو منبع عالی از چربی‌های مفید است، همچنین منبع عالی ویتامین E محسوب می‌شد که باعث رشد مو می‌شود.

یک آووکادو متوسط ​​ (حدود ۲۰۰ گرم) ۲۱ درصد از نیاز روزانه شما به ویتامین E را تامین می‌کند. ویتامین E از نواحی پوست مانند پوست سر در برابر استرس اکسیداتیو و آسیب محافظت می‌کند. آسیب به پوست سر می‌تواند منجر به کاهش کیفیت مو و کاهش فولیکول‌های مو شود.

آووکادو منبع عالی اسید‌های چرب ضروری و سرشار از آنتی اکسیدان است که باعث رشد مو می‌شود.

ماهی چرب

ماهی‌های چرب مانند ماهی قزل آلا، شاه ماهی حاوی مواد مغذی هستند که باعث رشد بهتر مو می‌شوند و منابع عالی از اسید چرب امگا ۳ هستند که به کاهش ریزش مو و افزایش تراکم آن کمک می‌کنند.

ماهی چرب همچنین منبع عالی پروتئین، سلنیوم، ویتامین D ۳ و ویتامین B است که به تقویت مو کمک می‌کند.

تمشک و توت فرنگی

توت‌ها مملو از ترکیبات مفید و ویتامین‌هایی هستند که رشد مو را تقویت می‌کنند، توت‌ شامل ویتامین C و دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی است که می‌تواند از فولیکول‌های مو در برابر آسیب ناشی از مولکول‌های مضر به نام رادیکال‌های آزاد محافظت کند.

یک فنجان (۱۴۴ گرم) توت فرنگی ۱۴۱ درصد از نیاز روزانه شما به ویتامین C را تامین می‌کند. بدن همچنین از ویتامین C برای تولید کلاژن استفاده می‌کند که به تقویت مو‌ها و جلوگیری از شکستن آن‌ها کمک می‌کند. علاوه بر این، ویتامین C به بدن کمک می‌کند تا آهن را از رژیم غذایی جذب کند.

