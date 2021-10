نقش های معروفی که قرار بود بازیگران دیگری آن ها را ایفا کنند+تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،کارگردان های هالیوود دوست دارند درباره ی بازیگران زیادی که برای ایفای نقش های فیلم شان صف کشیده بودند داستان سرایی کنند اما ماجرا همیشه اینگونه نیست. گاهی قبل از اینکه بازیگری نقشی را بپذیرد، بازیگران زیاد دیگری آن را رد می کنند.

در ادامه از نقش های معروفی خواهیم گفت که قرار بود بازیگران دیگری آن ها را ایفا کنند.

۱- نقش «جان مک کلین» در فیلم «جان سخت» (Die Hard)

اینطور که گفته می شود اولین بازیگری که نقش مک کلین به او پیشنهاد شد آرنولد شوارتزنگر بود . این فیلم قرار بود دنباله ی فیلم اکشن سال ۱۹۸۵ او به نام «کماندو» (Commando) باشد. اما شوارتزنگر این پیشنهاد را به دلایل اخلاقی رد کرد: شخصیت های منفی اصلی فیلم تروریست هایی با لهجه ی آلمانی بودند و شوارتزنگر هم لهجه ی آلمانی داشت.

سیلوستر استالونه، هریسون فورد و دان جانسون دیگر کاندیداهای این نقش بودند. اما بروس ویلیس که در آن زمان تنها با نقش های کمدی اش شناخته می شد، این نقش را گرفت.

۲- نقش «تونی استارک» در فیلم «مرد آهنی» (Iron Man)

سخت می شود بازیگر دیگری را در این نقش تصور کرد. رابرت داونی جونیور این نقش را تبدیل به یک اسطوره کرد.

اما ماجرای این فیلم به دهه ی ۱۹۹۰ بازمی گردد، زمانی که استودیوی فیلمسازی یونیورسال حق ساخت یک فیلم را خریداری کرد. بعد از آن در سال ۱۹۹۷ نیکلاس کیج به بازی در این نقش علاقه مند بود و حتی تام کروز علاقه ی خود را به ایفای نقش تونی استارک و حتی تهیه کنندگی فیلم ابراز کرد.

اما ماجرا طور دیگری پیش رفت. طرح داستان بارها تغییر کرد تا بالاخره در سال ۲۰۰۶ کار فیلمبرداری آغاز شد، زمانی که هر دو کاندیدا دیگر علاقه ی خود را به این نقش از دست داده بودند.

۳- نقش «نئو» در فیلم «ماتریکس» (The Matrix)

سازندگان فیلم «ماتریکس» در ابتدا می خواستند ویل اسمیت به خاطر شهرتی که از بازی در فیلم های «مردان سیاه پوش» (men in Black) و «روز استقلال» (Independence Day) و غیره کسب کرده بود این نقش افسانه ای را ایفا کند. اما اسمیت وقتش را نداشت. به علاوه معتقد بود پختکی کافی برای ایفای این نقش را ندارد.

ایوان مک گرگور، لئوناردو دیکاپریو و تام کروز دیگر کاندیداهای این نقش بودند.

۴- نقش «جک» در فیلم «تایتانیک» (Titanic)

جیمز کامرون، کارگردان فیلم «تایتانیک» متیو مک کانهی را برای این نقش در نظر گرفته بود. اما مک کانهی طرح داستان را نپسندید و این پیشنهاد را رد کرد. کامرون به مک کانهی یک فرصت دوباره داد اما او حتی جواب تلفن کامرون را هم نداد. اینگونه شد که کاندیدای دوم نقش یعنی لئوناردو دیکاپریو از این قهرمان یک اسطوره ساخت.

کریستین بیل و مکالی کالکین هم برای به دست آوردن این نقش تلاش کردند.

۵- نقش «بتمن» در فیلم ۱۹۸۹ «بتمن» (Batman)

همه ی ما می دانیم که نقش این ابرقهرمان را در فیلم ۱۹۸۹ «بتمن» مایکل کیتون ایفا کرد. اما کمتر کسی می داند که شانس مل گیبسون برای گرفتن این نقش به مراتب بیشتر بود. با این حال، گیبسون آن زمان دیگر بازیگر جاافتاده ای شده بود و حق انتخاب داشت. او فکر می کرد این فیلم محبوبیتی پیدا نمی کند. در حالی که این فیلم ۴۰۰ میلیون دلار فروش کرد.

دیگر کاندیداهای این نقش، چارلی شین، پیرس برازنان و بیل موری بودند.

۶- نقش «جنگو» در فیلم «جنگوی زنجیر گسسته» (Django Unchained)

پیش از آنکه جیمی فاکس این نقش را بگیرد، سازندگان فیلم آن را به ویل اسمیت پیشنهاد داده بودند و او هم آن را پذیرفته بود. اما اسمیت خواسته بود طرح داستان را هم عوض کنند چون بعضی ابعاد داستان به نظرش مهم تر بودند. اما نویسندگان کار راضی به تغییر نشدند.

ادریس البا، ترنس هاوارد، مایکل کنت ویلیامز و تایریس گیبسون هم برای گرفتن این نقش تلاش کردند.

۷- «دکتر رابرت نویل» در فیلم «من افسانه هستم» (I Am Legend)

فیلم «من افسانه هستم» قرار بود در اواسط دهه ی ۱۹۹۰ ساخته شود. کاندیداهای اصلی این نقش، تام کروز، مایکل داگلاس و مل گیبسون بودند. اما این آرنولد شوارتزنگر بود که این نقش را گرفت.

«من افسانه هستم» بر اساس طرح داستان، فیلم بسیار تاریکی بود و در یک ساعت ابتدایی اش تقریباً هیچ دیالوگی نداشت. چنین ایده ای ناممکن و کسل کننده به نظر می رسید، به همین دلیل فیلمبرداری کار متوقف شد. در سال ۲۰۰۲ این پروژه دوباره از سر گرفته شد. این بار اما ویل اسمیت نقش قهرمان اصلی را برعهده گرفت و شوارتزنگر کارگردان کار شد.

۸- نقش «ادوارد لوییس» در فیلم «زن زیبا» (Pretty Woman)

وقتی صحبت از این فیلم می شود سخت می توان بازیگری جز ریچارد گر را در این نقش تصور کرد. اما بازیگر این نقش می توانست آل پاچینو باشد. جوالیا رابرتس و آل پاچینو حتی باهم تمرین هم کردند اما پاچینو متوجه شد که علاقه ای به این فیلم ندارد.

کریستوفر ریو، دنیل دی لوییس و دنزل واشنگتن هم برای این نقش مناسب تشحیص داده شده بودند اما جولیا رابرتس ریچارد گر را قانع کرد که این پیشنهاد را قبول کند.

۹- نقش «ویوین» در فیلم «زن زیبا» (Pretty Woman)

بازیگر نقش اول زن این فیلم هم می توانست کس دیگری باشد. دیزنی نمی خواست جولیا رابرتس این نقش را بازی کند، به همین دلیل از بازیگران زن معروف دیگری دعوت کرد.

بازی دایان لین در این نقش تقریباً قطعی شده بود اما او با عوامل کار دعوایش شد و از بازی در فیلم خودداری کرد. میشل فایفر، دیگر کاندیدای این نقش هم طرح داستان را نپسندید.

در نهایت جولیا رابرتس ۲۱ ساله این نقش را گرفت.

۱۰- نقش «جک گنجشکه» در فیلم « دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه » (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)

می توانید بازیگر دیگری جز جانی دپ را در این نقش تصور کنید؟ اما می دانستید نقش جک گنجشکه برای هیو جکمن نوشته شده بود؟ سازندگان کار صرفاً به این خاطر از او صرف نظر کردند که خارج استرالیا از شهرت کافی برخوردار نبود.

این نقش به جیم کری و متیو مک کانهی هم پیشنهاد شد اما مک کانهی آن را رد کرد.

۱۱- نقش «مایکل کورلئونه» در فیلم «پدرخوانده» (The Godfather)

شرکت فیلمسازی پارامونت می خواست وارن بیتی یا رابرت ردفورد که بازیگران مشهوری بودند این نقش را ایفا کنند اما آن ها این پیشنهاد را رد کردند. داستین هافمن که دیگر به بازیگر شناخته شده ای بدل شده بود هم دلش نمی خواست نقش یک تبهکار را بازی کند.

اما فرانسیس فورد کاپولا آل پاچینو را بااستعداد می دانست و سعی کرد علیرغم مشهور نبودنش او را معرفی کند. استودیوی فیلمسازی مخالف تصمیم کاپولا بود اما پاچینو سه هفته قبل از شروع فیلمبرداری برای این فیلم قرارداد بست.

۱۲- نقش «کریستین گری» در فیلم «پنجاه طیف خاکستری» (Fifty Shades of Grey)

گرفتن نقش در چنین فیلم محبوبی حتماً یک فرصت فوق العاده است. اما نقش کریستین گری برای بسیاری از بازیگران یک چالش واقعی بود.

رابرت پتینسون و رایان گاسلینگ کاندیداهای اصلی این نقش بودند. کارگردان پتینسون را نپذیرفت چون معتقد بود بعد از نقشش در مجموعه فیلم «گرگ و میش» (Twilight)، مخاطبان او را در نقش کریستین نخواهند پذیرفت. گاسلینگ هم علاقه ای به این نقش نداشت، بنابراین جیمی دورنان آن را گرفت.

منبع:روزیاتو

انتهای پیام/