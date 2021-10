پایان دوره مربیگری فوتبال درجه C آسیا در سلطانیه

مرادی رئیس اداره ورزش و جوانان سلطانیه در گفتگو باخبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، بابیان اینکه اداره ورزش و جوانان سلطانیه با همکاری هیئت فوتبال اقدام به برگزاری کلاس مربیگری درجه C آسیا کرده است، گفت: این دوره با ظرفیت کامل ۲۴ نفر از نقاط مختلف کشور در سلطانیه به مدت یک هفته و با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد.



او با بیان اینکه تدریس این دوره بر عهده داریوش یزدانی، بازیکن اسبق تیم ملی و باشگاه استقلال تهران بود، ادامه داد: با توجه به اینکه دوره مربیگری درجه C آسیا فقط در مراکز استان ها برگزار می‌شود با پیگیری‌های انجام شده توسط مسئولان مرتبط، مجوز برگزاری آن در سلطانیه صادر شد.



مرادی هدف از برگزاری این دوره را افزایش دانش فنی مربیان رشته فوتبال دانست و افزود: به نفراتی که در آزمون نهایی این دوره امتیازات لازم را کسب کنند، مدرک مربیگری فوتبال درجه C آسیا اعطا خواهد شد.



این مسئول با یادآوری اینکه برگزاری دوره‌های مربیگری در پیشرفت مربیان به ویژه مربیان جوانی که تازه وارد دنیای مربیگری شده‌اند بسیار تأثیرگذار است، گفت: امیدواریم این دوره‌ها همه ساله برگزار و در برگزاری آن‌ها از ظرفیت شهرستان‌ها نیز بهره‌گیری شود.



رئیس اداره ورزش و جوانان سلطانیه ادامه داد: سلطانیه از پتانسیل بالایی در زمینه ورزش برخوردار است و امیدواریم ورزشکاران این شهرستان که همواره در مسابقات مختلف جهانی، کشوری و استانی درخشیده‌اند، بتوانند با حمایت های لازم از سوی مسئولین مربوطه به جایگاه واقعی خود دست یابند.





انتهای پیام/م